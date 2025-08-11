"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Попытки превратить Калининград в неприступную крепость бесполезны — компактность региона делает его уязвимым для массированных ударов. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Мы не можем просто взять и напичкать Калининград оружием, потому что это слишком маленькое пространство. Учитывая, что по нему можно бить со всех сторон, у врага будет слишком много мишеней. И любую систему ПВО можно перегрузить", — заявил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что стратегия должна быть иной: "Калининград — это не крепость, которую можно взять в осаду и просто ждать, пока гарнизон сдастся. Эту крепость надо взять быстро, потому что из нее летят ракеты и потому что к ней будет пробит коридор. И сейчас не 1945 год, когда опытные советские войска взяли ее за пару недель".
"Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках", — подытожил собеседник издания.
