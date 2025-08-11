"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях - 11.08.2025 Украина.ру
"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях
"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях - 11.08.2025 Украина.ру
"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях
Попытки превратить Калининград в неприступную крепость бесполезны — компактность региона делает его уязвимым для массированных ударов. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-08-11T06:40
2025-08-11T06:40
"Мы не можем просто взять и напичкать Калининград оружием, потому что это слишком маленькое пространство. Учитывая, что по нему можно бить со всех сторон, у врага будет слишком много мишеней. И любую систему ПВО можно перегрузить", — заявил Крапивник.Эксперт подчеркнул, что стратегия должна быть иной: "Калининград — это не крепость, которую можно взять в осаду и просто ждать, пока гарнизон сдастся. Эту крепость надо взять быстро, потому что из нее летят ракеты и потому что к ней будет пробит коридор. И сейчас не 1945 год, когда опытные советские войска взяли ее за пару недель"."Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствиях

06:40 11.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Попытки превратить Калининград в неприступную крепость бесполезны — компактность региона делает его уязвимым для массированных ударов. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Мы не можем просто взять и напичкать Калининград оружием, потому что это слишком маленькое пространство. Учитывая, что по нему можно бить со всех сторон, у врага будет слишком много мишеней. И любую систему ПВО можно перегрузить", — заявил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что стратегия должна быть иной: "Калининград — это не крепость, которую можно взять в осаду и просто ждать, пока гарнизон сдастся. Эту крепость надо взять быстро, потому что из нее летят ракеты и потому что к ней будет пробит коридор. И сейчас не 1945 год, когда опытные советские войска взяли ее за пару недель".
"Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
5 августа, 07:00
Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТОТрамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет место торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика и приемы. Действовать так, как он действует он – не получится, считает полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Лента новостейМолния