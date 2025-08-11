https://ukraina.ru/20250811/kak-vyigrat-na-predatelstve-soyuznikov-strategiya-ukrainskoy-oppozitsii-1066810662.html

Как выиграть на "предательстве союзников"? Стратегия украинской оппозиции

Как выиграть на "предательстве союзников"? Стратегия украинской оппозиции - 11.08.2025 Украина.ру

Как выиграть на "предательстве союзников"? Стратегия украинской оппозиции

Итоги саммита на Аляске сейчас предсказать затруднительно, но, кажется, всем очевидно, что ситуация изменится существенно. Позиция российской стороны определённая – какие-либо соглашения будут подписываться только с легитимной украинской властью. После скандала вокруг НАБУ положение Зеленского крайне неустойчиво, а значит карты на руках оппозиции

2025-08-11T18:15

2025-08-11T18:15

2025-08-11T18:15

мнения

украина

россия

владимир зеленский

набу

"азов"

the times

валерий залужный

юлия тимошенко

владимир кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102299/52/1022995295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f92c0f14137085bbd94d3936aae5b254.jpg

С оппозицией, однако, на Украине плохо.Прежде всего, представлена она, в основном, политиками, чей пик формы давно уже прошёл. Очень трудно себе представить возвращение к власти Порошенко* или Тимошенко. И, даже если они смогут вернуться, непонятно, какой будет их реальная власть.С другой стороны, украинская оппозиция – личностная, а не политическая. Политическая платформа у всех одинаковая – европейская и евроатлантическая интеграции, что подразумевает продолжение войны.Несмотря на все слухи о попытках антизеленской оппозиции как-то объединиться, никакого объединения на настоящий момент нет. Не видно и какой-либо общей стратегии, хотя заметно, что оппозиционеры эксплуатируют одни и те же темы и намекают на одинаковые ответы на вопросы.Единственный рейтинговый кандидат, не имеющий политической предыстории, бывший главком Валерий Залужный, политическими заявлениями своих сторонников не балует и вообще ведёт себя крайне осторожно. Вероятно, чтобы избежать фальстарта.Последние его заявления были в конце июля.В интервью "Левому берегу" Залужный заявил, что война перешла в стадию истощения и может затянуться. При этом будут играть роль два фактора – демографический (у Украины иссякает мобилизационный потенциал) и экономический (производство вооружений на Западе не соответствует украинским потребностям – зенитных ракет к ЗРК Patriot производится 200 штук в год, а Украину атакуют 500 целей в день).Отметим, что какой-то особой политической позиции тут нет – просто мнение эксперта. Но намёк очевиден – воевать нечем.В статье в журнале Vogue, которую многие восприняли как предвыборную, Залужный позволил себе и намёк на критику в адрес союзников – "не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам".Впрочем, статья путаная и, насколько можно понять, победой Залужный готов считать полный запрет русского языка на Украине – потому что все, кто его в детстве ему учил, оказались на стороне России (приветик русскоязычному Зеленскому).Разбираться в неуверенных намёках экс-главкома сложно. Похоже он сам опасается наговорить чего-то, что покажется слишком однозначным и закрепит его в определённой политической нише, ограничив тем самым электоральный потенциал (если он, конечно, в принципе собирается делать политическую карьеру, что неочевидно).Однако сигналы, по нашему мнению, вполне определённые – Украина не может победить, потому что союзники не могут и не хотят обеспечить её победу. Потери же будут большими. Напомним, что, по мнению некоторых аналитиков, провал наступления 2023 года был, отчасти, связан и с тем, что Залужный испугался слишком больших потерь.Никакой программы он пока не предлагает, но ответ на сформулированные им вызовы напрашивается.Второе место, с большим отрывом, в оппозиционных кругах занимает Пётр Порошенко*. Правда он же среди украинских политиков – абсолютный лидер антирейтинга доверия (ему не доверяют свыше 80% респондентов социологических опросов).Ещё до скандала вокруг НАБУ появилась информация (даже не слухи) о том, что Зеленский собирается довести до логичного завершения дела против Порошенко* и Тимошенко. Учитывая, что главная причина недовольства Зеленским – отсутствие подвижек в борьбе с коррупцией, наступление обещанной ещё в 2019 году весны, когда будут сажать, произведёт благоприятное впечатление и на население, и на часть западных партнёров.Результат – Порошенко* прячется в Европе. С политическими заявлениями не выступает. Оно и понятно – в таком положении не поскандалишь.Публичную активность вместо него осуществляет Алексей Гончаренко**.Он, в частности:- Разоблачает антидемократическую сущность режима Зеленского:"Назовите мне страну, где президент может просто так вводить санкции против лидеров оппозиции. Это демократическая страна?"(Вопрос тем более уместный, что практику введения санкций против неугодных граждан Украины ввёл его шеф – сейчас просто его же салом ему же по сусалам…)- Критикует методы мобилизации и деятельности ТЦК.(Тема, безусловно, в украинском обществе востребованная.)- Принял участие в компании по восстановлению полномочий НАБУ, причём переводя её в плоскость личной ответственности (уже не) президента Зеленского:"Это пятно, которое уже ты не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдёт! Это конец! Запомни это и спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований!".- Поругивает украинскую власть за… "предательство" США:"США выходят из переговоров и умывают руки. Мы зря согласились на прямые переговоры с РФ без США".Правда, есть мнение, что Гончаренко сейчас не столько отрабатывает программу Порошенко*, сколько создаёт базу для своего собственного политического проекта.Весьма характерна и публичная риторика Юлии Тимошенко.В интервью The Times она раскритиковала союзников, которые не приняли Украину в НАТО за годы и обвинила Запад в подрыве независимости Украины с помощью НАБУ. Интересно, что "Батькивщина" поддержала президентский законопроект о лишении независимости НАБУ и воздержалась при голосовании за проект о восстановлении независимости НАБУ.Последовательная, конечно, позиция, но очень рисковое политическое поведение, учитывая, что манёвры Зеленского вокруг НАБУ происходили в условиях массовых протестов, которые украинская власти постеснялась разгонять. Причём Тимошенко не стесняется указывать, что народ неправ – он, дескать, не вышел бы в защиту НАБУ если бы понимал, что это на самом деле такое (вышел бы – в 2014 году народ вышел на Майдан протестовать против самой возможности каких-либо переговоров с ЕС, а не коленнопреклонного принятия его требований). А избиратели не любят, когда им указывают на то, что они, словами той же Тимошенко, – "биомасса".Так или иначе, но Тимошенко прямо говорит о том, что Запад, пользуясь тяжёлым положением Украины, пытается усилить свой контроль над ней. Она же выступает как патриот. Ну кто вспомнит, что благодаря деятельности в том числе Тимошенко украинский суверенитет превратился в свою противоположность?Пока перехода от признания того, что "союзники сволочи", до каких-то внешнеполитических выводов не произошло. Но такие выводы напрашиваются – мыслимо ли продолжать войну имея за спиной союзников, которые сами хотят урвать часть суверенитета?Ну и, наконец, Виталий Кличко в интервью Bild***:"Мы больше не говорим о Курске, мы больше не говорим о Бахмуте, потому что наши солдаты ушли с этой территории. Сейчас мы надеемся на дипломатическое решение. Население, скажу честно, каждый в нашем городе, в нашей стране устал от этой войны".Как видим, все крупные оппозиционные политики так или иначе указывают на возможность дипломатического урегулирования – или в силу "предательства" союзников и исчерпанности собственных ресурсов, или в силу усталости населения (Кличко).Самые оригинальные, наверное, оказались пиарщики "Азова"****, наполнившие социальные сети рядом "высокохудожественных" роликов, вроде бы направленных на популяризацию записи в "Азов"**** (без расшифровки, хотя скорее всего имеется в виду 3-й армейский корпус), но на практике осуждающих тех украинцев (без различия пола), которые в "Азов"**** ещё не записались. Дескать, если мы проиграем, так это потому, что народ не тот. Но что с нацистов-то взять?Для большей же части оппозиции переговоры на Аляске (интересно, где может проходить саммит, если единственный населённый пункт, способный его принять – Анкоридж?) – просто подарок. Трамп продемонстрирует готовность вести переговоры с Россией на равных, независимо от того, какие там будут приняты решения (а мы сомневаемся в принятии серьёзных решений по Украине), "зрада" со стороны США налицо.Разумеется, готовность украинской оппозиции к переговорам не следует преувеличивать. Например, ни одна украинская политическая сила не согласится на юридическое признание российского статуса Крыма, не говоря об остальной Новороссии. И, тем не менее, украинская оппозиция сигнализирует о готовности к поиску компромисса.* Признан в России членом экстремистского объединения.** Включён в список экстремистов и террористов в России.*** Признан иноагентом в России.**** Признан в России террористической организацией.О политике противников разрядки, которую связывают с саммитом на Аляске, можно прочитать в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"

https://ukraina.ru/20250810/vybory-na-ukraine-kak-klyuch-k-miru-pavliv-o-tom-pochemu-legitimnost-vlasti-stala-glavnym-voprosom-1066698162.html

https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html

https://ukraina.ru/20250725/maydanit-s-sorosyatami-i-podkupaet-zapadnykh-lobbistov-chem-zanimaetsya-eks-prezident-petr-poroshenko-1065859876.html

https://ukraina.ru/20250111/1060178969.html

https://ukraina.ru/20250724/dekoloniziruet-ukrainu-pod-trampa-i-metit-v-premer-ministry-chem-zanimaetsya-yuliya-timoshenko-1065800611.html

https://ukraina.ru/20250810/vybory-na-ukraine-kak-klyuch-k-miru-pavliv-o-tom-pochemu-legitimnost-vlasti-stala-glavnym-voprosom-1066698162.html

украина

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, владимир зеленский, набу, "азов", the times, валерий залужный, юлия тимошенко, владимир кличко, петр порошенко, алексей гончаренко, оппозиция, сша, запад, предательство, переговоры, переговоры по украине 2025