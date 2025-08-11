Как выиграть на "предательстве союзников"? Стратегия украинской оппозиции - 11.08.2025 Украина.ру
Итоги саммита на Аляске сейчас предсказать затруднительно, но, кажется, всем очевидно, что ситуация изменится существенно. Позиция российской стороны определённая – какие-либо соглашения будут подписываться только с легитимной украинской властью. После скандала вокруг НАБУ положение Зеленского крайне неустойчиво, а значит карты на руках оппозиции
С оппозицией, однако, на Украине плохо.Прежде всего, представлена она, в основном, политиками, чей пик формы давно уже прошёл. Очень трудно себе представить возвращение к власти Порошенко* или Тимошенко. И, даже если они смогут вернуться, непонятно, какой будет их реальная власть.С другой стороны, украинская оппозиция – личностная, а не политическая. Политическая платформа у всех одинаковая – европейская и евроатлантическая интеграции, что подразумевает продолжение войны.Несмотря на все слухи о попытках антизеленской оппозиции как-то объединиться, никакого объединения на настоящий момент нет. Не видно и какой-либо общей стратегии, хотя заметно, что оппозиционеры эксплуатируют одни и те же темы и намекают на одинаковые ответы на вопросы.Единственный рейтинговый кандидат, не имеющий политической предыстории, бывший главком Валерий Залужный, политическими заявлениями своих сторонников не балует и вообще ведёт себя крайне осторожно. Вероятно, чтобы избежать фальстарта.Последние его заявления были в конце июля.В интервью "Левому берегу" Залужный заявил, что война перешла в стадию истощения и может затянуться. При этом будут играть роль два фактора – демографический (у Украины иссякает мобилизационный потенциал) и экономический (производство вооружений на Западе не соответствует украинским потребностям – зенитных ракет к ЗРК Patriot производится 200 штук в год, а Украину атакуют 500 целей в день).Отметим, что какой-то особой политической позиции тут нет – просто мнение эксперта. Но намёк очевиден – воевать нечем.В статье в журнале Vogue, которую многие восприняли как предвыборную, Залужный позволил себе и намёк на критику в адрес союзников – "не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам".Впрочем, статья путаная и, насколько можно понять, победой Залужный готов считать полный запрет русского языка на Украине – потому что все, кто его в детстве ему учил, оказались на стороне России (приветик русскоязычному Зеленскому).Разбираться в неуверенных намёках экс-главкома сложно. Похоже он сам опасается наговорить чего-то, что покажется слишком однозначным и закрепит его в определённой политической нише, ограничив тем самым электоральный потенциал (если он, конечно, в принципе собирается делать политическую карьеру, что неочевидно).Однако сигналы, по нашему мнению, вполне определённые – Украина не может победить, потому что союзники не могут и не хотят обеспечить её победу. Потери же будут большими. Напомним, что, по мнению некоторых аналитиков, провал наступления 2023 года был, отчасти, связан и с тем, что Залужный испугался слишком больших потерь.Никакой программы он пока не предлагает, но ответ на сформулированные им вызовы напрашивается.Второе место, с большим отрывом, в оппозиционных кругах занимает Пётр Порошенко*. Правда он же среди украинских политиков – абсолютный лидер антирейтинга доверия (ему не доверяют свыше 80% респондентов социологических опросов).Ещё до скандала вокруг НАБУ появилась информация (даже не слухи) о том, что Зеленский собирается довести до логичного завершения дела против Порошенко* и Тимошенко. Учитывая, что главная причина недовольства Зеленским – отсутствие подвижек в борьбе с коррупцией, наступление обещанной ещё в 2019 году весны, когда будут сажать, произведёт благоприятное впечатление и на население, и на часть западных партнёров.Результат – Порошенко* прячется в Европе. С политическими заявлениями не выступает. Оно и понятно – в таком положении не поскандалишь.Публичную активность вместо него осуществляет Алексей Гончаренко**.Он, в частности:- Разоблачает антидемократическую сущность режима Зеленского:"Назовите мне страну, где президент может просто так вводить санкции против лидеров оппозиции. Это демократическая страна?"(Вопрос тем более уместный, что практику введения санкций против неугодных граждан Украины ввёл его шеф – сейчас просто его же салом ему же по сусалам…)- Критикует методы мобилизации и деятельности ТЦК.(Тема, безусловно, в украинском обществе востребованная.)- Принял участие в компании по восстановлению полномочий НАБУ, причём переводя её в плоскость личной ответственности (уже не) президента Зеленского:"Это пятно, которое уже ты не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдёт! Это конец! Запомни это и спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований!".- Поругивает украинскую власть за… "предательство" США:"США выходят из переговоров и умывают руки. Мы зря согласились на прямые переговоры с РФ без США".Правда, есть мнение, что Гончаренко сейчас не столько отрабатывает программу Порошенко*, сколько создаёт базу для своего собственного политического проекта.Весьма характерна и публичная риторика Юлии Тимошенко.В интервью The Times она раскритиковала союзников, которые не приняли Украину в НАТО за годы и обвинила Запад в подрыве независимости Украины с помощью НАБУ. Интересно, что "Батькивщина" поддержала президентский законопроект о лишении независимости НАБУ и воздержалась при голосовании за проект о восстановлении независимости НАБУ.Последовательная, конечно, позиция, но очень рисковое политическое поведение, учитывая, что манёвры Зеленского вокруг НАБУ происходили в условиях массовых протестов, которые украинская власти постеснялась разгонять. Причём Тимошенко не стесняется указывать, что народ неправ – он, дескать, не вышел бы в защиту НАБУ если бы понимал, что это на самом деле такое (вышел бы – в 2014 году народ вышел на Майдан протестовать против самой возможности каких-либо переговоров с ЕС, а не коленнопреклонного принятия его требований). А избиратели не любят, когда им указывают на то, что они, словами той же Тимошенко, – "биомасса".Так или иначе, но Тимошенко прямо говорит о том, что Запад, пользуясь тяжёлым положением Украины, пытается усилить свой контроль над ней. Она же выступает как патриот. Ну кто вспомнит, что благодаря деятельности в том числе Тимошенко украинский суверенитет превратился в свою противоположность?Пока перехода от признания того, что "союзники сволочи", до каких-то внешнеполитических выводов не произошло. Но такие выводы напрашиваются – мыслимо ли продолжать войну имея за спиной союзников, которые сами хотят урвать часть суверенитета?Ну и, наконец, Виталий Кличко в интервью Bild***:"Мы больше не говорим о Курске, мы больше не говорим о Бахмуте, потому что наши солдаты ушли с этой территории. Сейчас мы надеемся на дипломатическое решение. Население, скажу честно, каждый в нашем городе, в нашей стране устал от этой войны".Как видим, все крупные оппозиционные политики так или иначе указывают на возможность дипломатического урегулирования – или в силу "предательства" союзников и исчерпанности собственных ресурсов, или в силу усталости населения (Кличко).Самые оригинальные, наверное, оказались пиарщики "Азова"****, наполнившие социальные сети рядом "высокохудожественных" роликов, вроде бы направленных на популяризацию записи в "Азов"**** (без расшифровки, хотя скорее всего имеется в виду 3-й армейский корпус), но на практике осуждающих тех украинцев (без различия пола), которые в "Азов"**** ещё не записались. Дескать, если мы проиграем, так это потому, что народ не тот. Но что с нацистов-то взять?Для большей же части оппозиции переговоры на Аляске (интересно, где может проходить саммит, если единственный населённый пункт, способный его принять – Анкоридж?) – просто подарок. Трамп продемонстрирует готовность вести переговоры с Россией на равных, независимо от того, какие там будут приняты решения (а мы сомневаемся в принятии серьёзных решений по Украине), "зрада" со стороны США налицо.Разумеется, готовность украинской оппозиции к переговорам не следует преувеличивать. Например, ни одна украинская политическая сила не согласится на юридическое признание российского статуса Крыма, не говоря об остальной Новороссии. И, тем не менее, украинская оппозиция сигнализирует о готовности к поиску компромисса.* Признан в России членом экстремистского объединения.** Включён в список экстремистов и террористов в России.*** Признан иноагентом в России.**** Признан в России террористической организацией.О политике противников разрядки, которую связывают с саммитом на Аляске, можно прочитать в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"
Итоги саммита на Аляске сейчас предсказать затруднительно, но, кажется, всем очевидно, что ситуация изменится существенно. Позиция российской стороны определённая – какие-либо соглашения будут подписываться только с легитимной украинской властью. После скандала вокруг НАБУ положение Зеленского крайне неустойчиво, а значит карты на руках оппозиции
С оппозицией, однако, на Украине плохо.
Прежде всего, представлена она, в основном, политиками, чей пик формы давно уже прошёл. Очень трудно себе представить возвращение к власти Порошенко* или Тимошенко. И, даже если они смогут вернуться, непонятно, какой будет их реальная власть.
С другой стороны, украинская оппозиция – личностная, а не политическая. Политическая платформа у всех одинаковая – европейская и евроатлантическая интеграции, что подразумевает продолжение войны.
Несмотря на все слухи о попытках антизеленской оппозиции как-то объединиться, никакого объединения на настоящий момент нет. Не видно и какой-либо общей стратегии, хотя заметно, что оппозиционеры эксплуатируют одни и те же темы и намекают на одинаковые ответы на вопросы.
Единственный рейтинговый кандидат, не имеющий политической предыстории, бывший главком Валерий Залужный, политическими заявлениями своих сторонников не балует и вообще ведёт себя крайне осторожно. Вероятно, чтобы избежать фальстарта.
Последние его заявления были в конце июля.
В интервью "Левому берегу" Залужный заявил, что война перешла в стадию истощения и может затянуться. При этом будут играть роль два фактора – демографический (у Украины иссякает мобилизационный потенциал) и экономический (производство вооружений на Западе не соответствует украинским потребностям – зенитных ракет к ЗРК Patriot производится 200 штук в год, а Украину атакуют 500 целей в день).
Отметим, что какой-то особой политической позиции тут нет – просто мнение эксперта. Но намёк очевиден – воевать нечем.
В статье в журнале Vogue, которую многие восприняли как предвыборную, Залужный позволил себе и намёк на критику в адрес союзников – "не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам".
Впрочем, статья путаная и, насколько можно понять, победой Залужный готов считать полный запрет русского языка на Украине – потому что все, кто его в детстве ему учил, оказались на стороне России (приветик русскоязычному Зеленскому).
Разбираться в неуверенных намёках экс-главкома сложно. Похоже он сам опасается наговорить чего-то, что покажется слишком однозначным и закрепит его в определённой политической нише, ограничив тем самым электоральный потенциал (если он, конечно, в принципе собирается делать политическую карьеру, что неочевидно).
Однако сигналы, по нашему мнению, вполне определённые – Украина не может победить, потому что союзники не могут и не хотят обеспечить её победу. Потери же будут большими. Напомним, что, по мнению некоторых аналитиков, провал наступления 2023 года был, отчасти, связан и с тем, что Залужный испугался слишком больших потерь.
Никакой программы он пока не предлагает, но ответ на сформулированные им вызовы напрашивается.
Второе место, с большим отрывом, в оппозиционных кругах занимает Пётр Порошенко*. Правда он же среди украинских политиков – абсолютный лидер антирейтинга доверия (ему не доверяют свыше 80% респондентов социологических опросов).
Ещё до скандала вокруг НАБУ появилась информация (даже не слухи) о том, что Зеленский собирается довести до логичного завершения дела против Порошенко* и Тимошенко. Учитывая, что главная причина недовольства Зеленским – отсутствие подвижек в борьбе с коррупцией, наступление обещанной ещё в 2019 году весны, когда будут сажать, произведёт благоприятное впечатление и на население, и на часть западных партнёров.
Результат – Порошенко* прячется в Европе. С политическими заявлениями не выступает. Оно и понятно – в таком положении не поскандалишь.
Публичную активность вместо него осуществляет Алексей Гончаренко**.
Он, в частности:
- Разоблачает антидемократическую сущность режима Зеленского:
"Назовите мне страну, где президент может просто так вводить санкции против лидеров оппозиции. Это демократическая страна?"
(Вопрос тем более уместный, что практику введения санкций против неугодных граждан Украины ввёл его шеф – сейчас просто его же салом ему же по сусалам…)
- Критикует методы мобилизации и деятельности ТЦК.
(Тема, безусловно, в украинском обществе востребованная.)
- Принял участие в компании по восстановлению полномочий НАБУ, причём переводя её в плоскость личной ответственности (уже не) президента Зеленского:
"Это пятно, которое уже ты не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдёт! Это конец! Запомни это и спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований!".
- Поругивает украинскую власть за… "предательство" США:
"США выходят из переговоров и умывают руки. Мы зря согласились на прямые переговоры с РФ без США".
Правда, есть мнение, что Гончаренко сейчас не столько отрабатывает программу Порошенко*, сколько создаёт базу для своего собственного политического проекта.
Весьма характерна и публичная риторика Юлии Тимошенко.
В интервью The Times она раскритиковала союзников, которые не приняли Украину в НАТО за годы и обвинила Запад в подрыве независимости Украины с помощью НАБУ. Интересно, что "Батькивщина" поддержала президентский законопроект о лишении независимости НАБУ и воздержалась при голосовании за проект о восстановлении независимости НАБУ.
Последовательная, конечно, позиция, но очень рисковое политическое поведение, учитывая, что манёвры Зеленского вокруг НАБУ происходили в условиях массовых протестов, которые украинская власти постеснялась разгонять. Причём Тимошенко не стесняется указывать, что народ неправ – он, дескать, не вышел бы в защиту НАБУ если бы понимал, что это на самом деле такое (вышел бы – в 2014 году народ вышел на Майдан протестовать против самой возможности каких-либо переговоров с ЕС, а не коленнопреклонного принятия его требований). А избиратели не любят, когда им указывают на то, что они, словами той же Тимошенко, – "биомасса".
Так или иначе, но Тимошенко прямо говорит о том, что Запад, пользуясь тяжёлым положением Украины, пытается усилить свой контроль над ней. Она же выступает как патриот. Ну кто вспомнит, что благодаря деятельности в том числе Тимошенко украинский суверенитет превратился в свою противоположность?
Пока перехода от признания того, что "союзники сволочи", до каких-то внешнеполитических выводов не произошло. Но такие выводы напрашиваются – мыслимо ли продолжать войну имея за спиной союзников, которые сами хотят урвать часть суверенитета?
Ну и, наконец, Виталий Кличко в интервью Bild***:
"Мы больше не говорим о Курске, мы больше не говорим о Бахмуте, потому что наши солдаты ушли с этой территории. Сейчас мы надеемся на дипломатическое решение. Население, скажу честно, каждый в нашем городе, в нашей стране устал от этой войны".
Как видим, все крупные оппозиционные политики так или иначе указывают на возможность дипломатического урегулирования – или в силу "предательства" союзников и исчерпанности собственных ресурсов, или в силу усталости населения (Кличко).
Самые оригинальные, наверное, оказались пиарщики "Азова"****, наполнившие социальные сети рядом "высокохудожественных" роликов, вроде бы направленных на популяризацию записи в "Азов"**** (без расшифровки, хотя скорее всего имеется в виду 3-й армейский корпус), но на практике осуждающих тех украинцев (без различия пола), которые в "Азов"**** ещё не записались. Дескать, если мы проиграем, так это потому, что народ не тот. Но что с нацистов-то взять?
Для большей же части оппозиции переговоры на Аляске (интересно, где может проходить саммит, если единственный населённый пункт, способный его принять – Анкоридж?) – просто подарок. Трамп продемонстрирует готовность вести переговоры с Россией на равных, независимо от того, какие там будут приняты решения (а мы сомневаемся в принятии серьёзных решений по Украине), "зрада" со стороны США налицо.
Разумеется, готовность украинской оппозиции к переговорам не следует преувеличивать. Например, ни одна украинская политическая сила не согласится на юридическое признание российского статуса Крыма, не говоря об остальной Новороссии. И, тем не менее, украинская оппозиция сигнализирует о готовности к поиску компромисса.
* Признан в России членом экстремистского объединения.
** Включён в список экстремистов и террористов в России.
*** Признан иноагентом в России.
**** Признан в России террористической организацией.
О политике противников разрядки, которую связывают с саммитом на Аляске, можно прочитать в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"
