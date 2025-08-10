https://ukraina.ru/20250810/pir-stervyatnikov-kak-apologety-i-benefitsiary-voyny-na-ukraine-rabotayut-na-sryv-sammita-na-alyaske-1066769764.html

Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске

Кровопийцы и людоеды Евро-Атлантики и их выкормыши на Украине последние дни устроили просто таки "пир стервятников" в мировой медиа и политической повестке. А все потому, что появился не призрачный шанс на завершение украинского кровопролития - официально назначен и активно готовится саммит лидеров России и США на Аляске!

Вообще, 6 августа в Москве состоялась встреча, которая, пока что, по всем признакам, выглядит именно как перезапуск сильно забуксовавшего переговорного трека между РФ и Соединёнными Штатами. Переговорщиком от Вашингтона был спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговорщик от Москвы — Владимир Путин лично. Ну, да, это вы и сами знаете. Начавшийся сразу после избрания Дональда Фредовича активный диалог ускорился и стал официальным после его инаугурации, и по началу был просто разворотом на 180 градусов по сравнению с политикой прежней американской администрации. Но, начиная с мая, коммуникация Москвы и Вашингтона начала не иллюзорно вязнуть во взаимных претензиях и паузах, вызванных отвлечением метущегося внимания Трампа на другие события (торговые войны, и, конечно же, "12-ти дневная война" на Ближнем Востоке). Да и в большинстве европейских столиц, особенно в Лондоне, Париже и Берлине делали все возможное что бы вязать Белый дом в его инициативах на украинском направлении, а их союзник и бывший патрон – истеблишмент Демпартии США навязал Донни внутриполитические бои. У большинства экспертов и обозревателей начало формироваться устойчивое впечатление ренессанса того самого глубинного государства deep state, хоть и под республиканскими знаменами, сродни тому как быстро спеленали Трампа в его первый президентский срок. Ну, и вот, переворот игры, новый поворот к слому траектории американской политики не менявшейся в отношении Москвы с 2014 года. Это, конечно же, еще не прорыв, а только возможность для него. Возможность, которую обе стороны, судя по всему, готовы проверить на прочность на саммите Путина и Трампа 15 августа в штате Аляска.И именно в момент, когда контуры потенциального прогресса стали просматриваться, в ход был запущен целый комплекс мероприятий, направленных на срыв или выхолащивание смыслов и содержания этого саммита. Речь идёт не только о циклопического размаха медийных атаках на переговорный процесс, хотя они и стали важнейшей видимой частью боя данного поджигателями войны Белому дому и Кремлю. Мы наблюдаем здесь и связанный комплекс политических мероприятий - телефонных переговоров, личных встреч, дипломатических визитов, синхронных заявлений, "утечек" и "инсайдов". И всё это в совокупности выглядит как работа единого координационного штаба против мира на Украине. А если что-то выглядит как утка, ходит как утка, крякает как утка, то это утка и есть.Уже в первые дни после московской встречи в западных и украинских медиа пошли "разъяснения" о якобы будущем провале переговоров, о непримиримой позиции Киева и неконструктивности Москвы, о невозможности компромисса. Эти вбросы синхронизировались с активностью Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя: официальные заявления, телефонные звонки, консультации с дипломатами ЕС и НАТО, совещания советников по безопасности, визит Ермака и Умерова в Лондон. Примечательно, что каждый такой контакт вёл к заметной корректировке риторики Банковой. После разговоров с представителями новой администрации США — осторожные формулировки и намёки на готовность обсуждать условия. После общения с британцами и французами — резкое возвращение к жёсткой линии "никаких уступок", "начало бессрочное перемирие", ну и, в общем, вот это вот все. Параллельно шел мощный поток комментариев из Москвы, и, особенно, Вашингтона. Звучавший принципиально иначе – в конструктивном и оптимистическом ключе.И такой рассинхрон сигналов не случаен, и не импровизация. Нет, на словах все участники переговоров и примкнувшие – "за мир во всем мире", и "за все хорошее, против всего плохого". Но, на деле - это проявление борьбы двух коренным образом отличающихся стратегий внутри западного лагеря. С одной стороны — курс на быструю деэскалацию и фиксацию новой сделки (Трамп и его окружение). С другой — ставка на затяжной конфликт, способный к концу десятилетия перерасти в масштабное столкновение с Россией, к которому глобалисты по обе стороны Атлантики уже начинают готовиться.Украина здесь выступает не как субъект, а как управляемый элемент. Её официальная позиция меняется не в результате внутренней дискуссии, а в зависимости от того, чьи указания реализует в данный момент Банковая. И именно этот механизм "политического маятника" используется как инструмент для подрыва содержания Аляскинского саммита ещё до его начала.И, повторюсь, вся эта многослойная и многоуровневая, комплексная атака на попытку Москвы и Вашингтона вырулить на прямую дорогу к заключению мира, конечно же, является плодом скоординированных действий. Так, по части медийной составляющей атаки можно уверено говорить, что ключевые американские, британские и европейские издания — с проверенными связями в политических структурах Демократической партии США, правящей партии Великобритании и коалиции в Германии — почти синхронно опубликовали материалы с одной и той же смысловой рамкой: "саммит на Аляске не принесёт результатов, не принесет мира", "Россия не готова уступать", "Трамп не сможет навязать Путину выгодные США условия", а еще - затёртое до дыр и замусоленное до желтизны "ничего про Украину, без Украины". Этот нарратив был нужен не столько для влияния на российскую сторону, сколько для давления на саму американскую администрацию и для формирования у Трампа ощущения политической токсичности любых прямых договорённостей с Кремлём.А официальный Киев и его говорящие головы в этой схеме — лишь инструмент приватизации (чтобы создавать нужный эмоциональный фон) голоса замордованного войной, нищетой и бусификацией народа Украины, мечтающего о завершении войны, но лишенного права требовать мира. И в данном случае, на этом внешнем контуре Банковая не определяет повестку, она её отыгрывает. Зеленский и Ко в погоне за безнаказанностью внутри страны давно стали заложниками международной игры, в которой решения принимаются на другом уровне, а функция фигурок в камуфляже и вышиванках сводится к демонстративным заявлениям и созданию видимости самостоятельной позиции. В реальности эта позиция корректируется в зависимости от того, кто последний с ними разговаривал, звонили из Белого дома, Елисейского дворца или с Даунинг-стрит (или вовсе из здания на Набережной Альберта 10, головной офис MI6 кто не в курсе). И именно этот контроль над "политическим термометром" Киева используется глобалистами как инструмент для подрыва, выхолащивания и затягивания переговорного процесса.Время прошедшее с момента московской встречи Путина и Уиткоффа стало показательной иллюстрацией того, как работает в моменты кризиса вся, еще очень могущественная "машина" глобалистов "рептилоидов" против мирных переговоров. Прошло всего несколько дней, но информационное поле уже напоминает нескончаемую канонаду главных политических и информационных калибров. А скорее даже "ковровую бомбардировку" из фейков, вбросов, заявлений, популизма, брызг желчи и скрежета зубовного по переговорным механизмам. Едва успели появиться первые официальные комментарии — сдержанные, дипломатичные, — как на следующее утро в американских медиа, аффилированных с Демпартией и их спонсорами транснационалами, появились статьи с одинаковым набором штампов: "жёсткий разговор", "разногласия по ключевым вопросам", "позиции сторон крайне далеки". Эти тезисы подавались с ссылками на "источники, близкие к переговорам", что является характерным приёмом информационного давления — он позволяет легитимизировать вброс, не неся ответственности за его достоверность.Практически синхронно в Лондоне, Париже, Брюсселе и Берлине активизировались дипломатические структуры. Формальные пресс-релизы ограничивались ритуальными фразами о поддержке Украины, но уже к вечеру те же тезисы были развёрнуты в аналитических колонках и комментариях в крупных европейских изданиях. Главная мысль читающаяся между строк — "любая сделка с Россией невозможна". Украинские СМИ, ориентированные на западных спонсоров и Банковую, моментально и синхронно (не в пример войне вокруг НАБУ, но это другое) встроили это в собственную линию, подавая как "позицию союзников". Синхронно, в украинском медиасегменте и блогосфере запустился целый каскад вбросов: анонимные "источники в ОП" намекают на "жёсткие условия Зеленского" и отсутствие готовности к компромиссу. Этот общий фон, а вернее шум, мгновенно был подхвачен глобалистскими СМИ, и тон задавали американские CNN, Politico. В Bloomberg делают особенно отвязанные и агрессивные комментарии, Reuters (а на них ориентируется новостные ленты половины земного шара) держат повестку в тонусе запредельной плотностью упоминаний. Понятно в каком ракурсе.При этом американский мастодонты The Washington Post и The New York Times последние дни активно разгоняют "зраду" по еще одной линии: "риски для Трампа". Тема строится на том, что любое сближение с Москвой будет подано как уступка, способная "разочаровать базу" и вызвать сопротивление в Конгрессе. Этот сигнал, очевидно, адресован напрямую команде Трампа — не идти на серьёзные шаги в переговорах. Медиа в Британии и Европе выступают аккомпанементом. Их цель создавать плотность потока с нужной окраской и фокусировать европейского обывателя на нужных трактовках. Почему заводилами оказались именно американские СМИ при том, что и штаб антитрамповской коалиции находится в Лондоне, и в "коалиции желающих" все сплошь европейцы? Здесь все просто. Основной адресат атаки – Трамп и его окружение, в котором совсем нет единомыслия по украинскому и российскому вопросу. Вернее есть довольно разные взгляды на то, как можно двигаться к тем целям, которые для себя и Белого дома определяет Трамп. Цель этого шквала политических и медийных атак – раскачать команду Дональда, заставить их сомневаться, искать аргументы "за" и "против", просчитывать риски, оглядываться на замеры общественного мнения. Уверен ли я что их не получится раскачать? На все сто, как говорится – нет. А всё потому, что делом раскачивания заняты большие мастера в технологиях "я твой дом труба шатал". В их послужном списке перевороты, провокации запустившие интервенции, хайли лайкли как мейнстрим, они олицетворяют собой карающую гильотину культуры отмены, ломающей весь западный мир, ну и прочая прочая прочая …Так что будем посмотреть. Идем дальше. А кто же те политические круги, которые стоят за этими всесильными механизмами оболванивания и искажения? Для этого немножко пройдемся по основным фигурантам информационной атаки.В США важными рупорами наката стали The Washington Post и The New York Times. Формально независимые, но обе редакции на протяжении многих-многих лет выступают в унисон с линией Демократической партии, а их владельцы и топ-менеджеры связаны с кругами, ориентированными на транснациональные финансовые группы. Главные редакторы этих изданий — Дэвид Шипли (WaPo) и Джозеф Кан (NYT) — известны личными контактами с верхами Демпартии, а их колумнисты регулярно получают инсайды напрямую из офисов высокопоставленных демократов. Еще один важный пазл – агентство Bloomberg. И это не просто медиа, а политический инструмент с чёткой идеологической ориентацией. Его владелец Майкл Блумберг — миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка и давний спонсор Демократической партии США. Он встроен в глобалистский истеблишмент и использует своё медиа для проекции их интересов. Именно Bloomberg в эти дни вбрасывает самый триггерные "инсайды", вызывающие наиболее болезненную реакцию в Белом доме. Наконец Reuters играет в этой схеме другую роль — "узаконителя" повестки. Агентство, принадлежащее Thomson Reuters под контролем семьи Томсонов, формально декларирует нейтральность, но на деле его публикации задают рамки допустимого для остального медиаполя. Reuters фиксирует дату и формат саммита, цитирует ключевых участников и аккуратно "разбавляет" манипулятивные и агрессивные вбросы, переводя их в доверительную зону.В Великобритании особо отметились The Guardian и Financial Times. Первые — исторически тесно связан с леволиберальным истеблишментом, включая нынешнее руководство Лейбористской партии. Второй — рупор глобального финансового капитала, чьи материалы часто становятся точкой запуска многоходовых информационных операций. Их собственники — японский медиаконцерн Nikkei (а среди его акционеров кого только нет) и семейные трасты британской аристократии — имеют интересы в сохранении англо-европейского контроля над ключевыми международными процессами и намерены оказаться в кругу выгодополучателей украинского кризиса и грядущего большого кризиса конца десятилетия. Ну, и, думаю, об их связях с британской разведкой не стоит напоминать. Трудятся, не покладая рук на срыв договоренностей и другие британские медиа зубры: The Times и BBC. Впрочем, эти скорее не за идею, а по разнорядке.В Германии в этот пул вписаны Der Spiegel и Die Welt. Обе редакции имеют устойчивые контакты с правящими кругами партий правительственной коалиции. Именно эти медиа активно тиражировали тезисы о "недопустимости сделки с Путиным без участия Киева" и "опасности раскола в ЕС". По свидетельствам инсайдеров, ключевые журналисты и редакторы получали методички по подаче материалов через каналы, близкие к офису канцлера и МИД ФРГ.Французская составляющая обеспечивалась Le Monde и France 24. Они выступили в роли ретрансляторов англо-германской линии, адаптируя месседж под континентальную аудиторию. Собственники этих медиа напрямую связаны с деловыми кругами, поддерживающими Макрона и его курс на "европейскую стратегическую автономию". У Макрона и стоящих за ним континентальных (не лондонская ветвь) Ротшильдов системные интересы в украинском кризисе. А, к тому же Франция и ее разведсообщество - это один из важнейших элементов в подготовке европейского кризиса 2030-го года на южном направлении в черноморском бассейне. Где ее марионетками выступают Румыния и Молдавия. Остальные медиа мельче (но имя им легион) и выполняют роль разгона сигналов от перечисленных выше. Все эти медиа, конечно же, формально не объединены юридическими связями. Однако их публикации по теме сейчас идут в четкой штабной координации из явно единого центра:— публикации выходили в течение нескольких часов после появления первых официальных комментариев о встрече;— ключевые тезисы повторялись дословно или с минимальными вариациями;— цитировались одни и те же "анонимные источники" в дипломатических кругах;— использовалась одинаковая рамка — "Трамп рискует", "Путин недоговороспособен", "Зеленский непреклонен".Цель — сорвать и обесценить саммит на Аляске. А если срыв не удастся — оставить его в истории как формальное, ничего не решившее мероприятие.С первых часов после встречи Путина и Уиткоффа в Москве — ещё до того, как стороны сделали официальные заявления — информационная машина глобалистского штаба начала работать на упреждение. Первые заметки появились в англоязычных медиа с отсылкой к "высокопоставленным источникам" в Вашингтоне и Брюсселе, которые "выразили сомнения" о перспективах переговоров.К вечеру того же дня эти тезисы уже были адаптированы под европейскую и украинскую аудиторию. На второй день после встречи включилась тактика персональных атак. В США вбросили тезис о том, что "Трамп идёт на сделку, которая подорвёт позиции Америки в мире" — очевидный сигнал от внутренних оппонентов президента. В Европе начали формировать нарратив о том, что "Россия использует переговоры, чтобы получить то, на что и не могла рассчитывать, и Путин обманывает Трампа", а значит, Зеленскому нужно "стоять до конца". Киевские спикеры, от министра иностранных дел до советников Банковой, подхватили эту линию, демонстрируя жёсткость и отказываясь признавать возможность компромисса.В этих условиях Белый дом и Кремль вынуждены были включиться по полной с чередой опровержений так называемых "инсайдов", вокруг которых стоял особенно громкий галдеж. Например о, якобы, условии Вашингтона выставленном Москве – сначала встреча Путина с Зеленским, и только потом с Трампом. Блеф, но обсуждался больше суток на все лады. Смысл этого облака фейка и разогрев реакции на них – раздергать команды готовящие саммит, украсть у них время и ресурсы, заставить прибыть на встречу хуже подготовленными.Как я уже говорил - за фасадом медийной кампании, охватившей одновременно Лондон, Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и Киев просматривается чёткий контур выгодоприобретателей. Они нам хорошо знакомы. Объединяет их одно — не желание быстрого завершения конфликта на Украине и страх перед новой конфигурацией мира, прологом которого может стать саммит на Аляске. Мира, где одна часть этого "змеиного гнезда", та, что в США, так и не выходит из глубоко нынешнего кризиса и постепенно утрачивает роль второй силы в американской политике, а их спонсоры вытесняются из глобальных финансов, торговли и инвестирования, теряют подряды у Пентагона, лишаются активов по всему миру. А европейская часть "серпентария", старые деньги Европы, теряют влияние, экономическую мощь и политическую силу, превращаясь в корм, блюдо на столе, для обновленных США, а так же китайского дракона, индийского тигра и русского медведя.Ну, а что до бидолашной Украины, то в ее огрызке правят бал кровожадные упыри, захватившие киевские высоты, чьё политическое выживание зависит от продолжения войны: Зеленский и Ко, а так же вся сволота, которая жирует на этом работающем в три смены конвейере смерти. Вся эта и евро-атлантическая, и бандеровская сволочь прекрасно понимают: мир – это начал их конца. Во всех смыслах.И они действуют слаженно. Они повязаны круговой порукой. И они готовы на все - лишь бы хоть тушкой, хоть чучелом проползти в свое, прекрасное только для них, будущее, в "прекрасный сад" Борреля. В котором компостом являются человеческие кости и судьбы, а полив осуществляется кровушкой людской и баррелями нефти.Дни оставшиеся до саммита на Аляске, — это увы не время, которое пройдет в подготовке к миру. Это будут дни сражения за торжество здравого смысла над лицемерием под маской заботы о "справедливости", но вся эта их патетика про одно: похоронить шанс на быстрый конец войны.Более подробно о том, чего хочет Запад в российско-украинском конфликте - в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

