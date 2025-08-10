Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске - 10.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250810/pir-stervyatnikov-kak-apologety-i-benefitsiary-voyny-na-ukraine-rabotayut-na-sryv-sammita-na-alyaske-1066769764.html
Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске
Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске - 10.08.2025 Украина.ру
Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске
Кровопийцы и людоеды Евро-Атлантики и их выкормыши на Украине последние дни устроили просто таки "пир стервятников" в мировой медиа и политической повестке. А все потому, что появился не призрачный шанс на завершение украинского кровопролития - официально назначен и активно готовится саммит лидеров России и США на Аляске!
2025-08-10T17:49
2025-08-10T17:49
москва
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
демократическая партия
bloomberg
reuters
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0a/1066772556_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_1457a29f9a59f7ed7f48adca4953b7af.jpg.webp
Вообще, 6 августа в Москве состоялась встреча, которая, пока что, по всем признакам, выглядит именно как перезапуск сильно забуксовавшего переговорного трека между РФ и Соединёнными Штатами. Переговорщиком от Вашингтона был спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговорщик от Москвы — Владимир Путин лично. Ну, да, это вы и сами знаете. Начавшийся сразу после избрания Дональда Фредовича активный диалог ускорился и стал официальным после его инаугурации, и по началу был просто разворотом на 180 градусов по сравнению с политикой прежней американской администрации. Но, начиная с мая, коммуникация Москвы и Вашингтона начала не иллюзорно вязнуть во взаимных претензиях и паузах, вызванных отвлечением метущегося внимания Трампа на другие события (торговые войны, и, конечно же, "12-ти дневная война" на Ближнем Востоке). Да и в большинстве европейских столиц, особенно в Лондоне, Париже и Берлине делали все возможное что бы вязать Белый дом в его инициативах на украинском направлении, а их союзник и бывший патрон – истеблишмент Демпартии США навязал Донни внутриполитические бои. У большинства экспертов и обозревателей начало формироваться устойчивое впечатление ренессанса того самого глубинного государства deep state, хоть и под республиканскими знаменами, сродни тому как быстро спеленали Трампа в его первый президентский срок. Ну, и вот, переворот игры, новый поворот к слому траектории американской политики не менявшейся в отношении Москвы с 2014 года. Это, конечно же, еще не прорыв, а только возможность для него. Возможность, которую обе стороны, судя по всему, готовы проверить на прочность на саммите Путина и Трампа 15 августа в штате Аляска.И именно в момент, когда контуры потенциального прогресса стали просматриваться, в ход был запущен целый комплекс мероприятий, направленных на срыв или выхолащивание смыслов и содержания этого саммита. Речь идёт не только о циклопического размаха медийных атаках на переговорный процесс, хотя они и стали важнейшей видимой частью боя данного поджигателями войны Белому дому и Кремлю. Мы наблюдаем здесь и связанный комплекс политических мероприятий - телефонных переговоров, личных встреч, дипломатических визитов, синхронных заявлений, "утечек" и "инсайдов". И всё это в совокупности выглядит как работа единого координационного штаба против мира на Украине. А если что-то выглядит как утка, ходит как утка, крякает как утка, то это утка и есть.Уже в первые дни после московской встречи в западных и украинских медиа пошли "разъяснения" о якобы будущем провале переговоров, о непримиримой позиции Киева и неконструктивности Москвы, о невозможности компромисса. Эти вбросы синхронизировались с активностью Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя: официальные заявления, телефонные звонки, консультации с дипломатами ЕС и НАТО, совещания советников по безопасности, визит Ермака и Умерова в Лондон. Примечательно, что каждый такой контакт вёл к заметной корректировке риторики Банковой. После разговоров с представителями новой администрации США — осторожные формулировки и намёки на готовность обсуждать условия. После общения с британцами и французами — резкое возвращение к жёсткой линии "никаких уступок", "начало бессрочное перемирие", ну и, в общем, вот это вот все. Параллельно шел мощный поток комментариев из Москвы, и, особенно, Вашингтона. Звучавший принципиально иначе – в конструктивном и оптимистическом ключе.И такой рассинхрон сигналов не случаен, и не импровизация. Нет, на словах все участники переговоров и примкнувшие – "за мир во всем мире", и "за все хорошее, против всего плохого". Но, на деле - это проявление борьбы двух коренным образом отличающихся стратегий внутри западного лагеря. С одной стороны — курс на быструю деэскалацию и фиксацию новой сделки (Трамп и его окружение). С другой — ставка на затяжной конфликт, способный к концу десятилетия перерасти в масштабное столкновение с Россией, к которому глобалисты по обе стороны Атлантики уже начинают готовиться.Украина здесь выступает не как субъект, а как управляемый элемент. Её официальная позиция меняется не в результате внутренней дискуссии, а в зависимости от того, чьи указания реализует в данный момент Банковая. И именно этот механизм "политического маятника" используется как инструмент для подрыва содержания Аляскинского саммита ещё до его начала.И, повторюсь, вся эта многослойная и многоуровневая, комплексная атака на попытку Москвы и Вашингтона вырулить на прямую дорогу к заключению мира, конечно же, является плодом скоординированных действий. Так, по части медийной составляющей атаки можно уверено говорить, что ключевые американские, британские и европейские издания — с проверенными связями в политических структурах Демократической партии США, правящей партии Великобритании и коалиции в Германии — почти синхронно опубликовали материалы с одной и той же смысловой рамкой: "саммит на Аляске не принесёт результатов, не принесет мира", "Россия не готова уступать", "Трамп не сможет навязать Путину выгодные США условия", а еще - затёртое до дыр и замусоленное до желтизны "ничего про Украину, без Украины". Этот нарратив был нужен не столько для влияния на российскую сторону, сколько для давления на саму американскую администрацию и для формирования у Трампа ощущения политической токсичности любых прямых договорённостей с Кремлём.А официальный Киев и его говорящие головы в этой схеме — лишь инструмент приватизации (чтобы создавать нужный эмоциональный фон) голоса замордованного войной, нищетой и бусификацией народа Украины, мечтающего о завершении войны, но лишенного права требовать мира. И в данном случае, на этом внешнем контуре Банковая не определяет повестку, она её отыгрывает. Зеленский и Ко в погоне за безнаказанностью внутри страны давно стали заложниками международной игры, в которой решения принимаются на другом уровне, а функция фигурок в камуфляже и вышиванках сводится к демонстративным заявлениям и созданию видимости самостоятельной позиции. В реальности эта позиция корректируется в зависимости от того, кто последний с ними разговаривал, звонили из Белого дома, Елисейского дворца или с Даунинг-стрит (или вовсе из здания на Набережной Альберта 10, головной офис MI6 кто не в курсе). И именно этот контроль над "политическим термометром" Киева используется глобалистами как инструмент для подрыва, выхолащивания и затягивания переговорного процесса.Время прошедшее с момента московской встречи Путина и Уиткоффа стало показательной иллюстрацией того, как работает в моменты кризиса вся, еще очень могущественная "машина" глобалистов "рептилоидов" против мирных переговоров. Прошло всего несколько дней, но информационное поле уже напоминает нескончаемую канонаду главных политических и информационных калибров. А скорее даже "ковровую бомбардировку" из фейков, вбросов, заявлений, популизма, брызг желчи и скрежета зубовного по переговорным механизмам. Едва успели появиться первые официальные комментарии — сдержанные, дипломатичные, — как на следующее утро в американских медиа, аффилированных с Демпартией и их спонсорами транснационалами, появились статьи с одинаковым набором штампов: "жёсткий разговор", "разногласия по ключевым вопросам", "позиции сторон крайне далеки". Эти тезисы подавались с ссылками на "источники, близкие к переговорам", что является характерным приёмом информационного давления — он позволяет легитимизировать вброс, не неся ответственности за его достоверность.Практически синхронно в Лондоне, Париже, Брюсселе и Берлине активизировались дипломатические структуры. Формальные пресс-релизы ограничивались ритуальными фразами о поддержке Украины, но уже к вечеру те же тезисы были развёрнуты в аналитических колонках и комментариях в крупных европейских изданиях. Главная мысль читающаяся между строк — "любая сделка с Россией невозможна". Украинские СМИ, ориентированные на западных спонсоров и Банковую, моментально и синхронно (не в пример войне вокруг НАБУ, но это другое) встроили это в собственную линию, подавая как "позицию союзников". Синхронно, в украинском медиасегменте и блогосфере запустился целый каскад вбросов: анонимные "источники в ОП" намекают на "жёсткие условия Зеленского" и отсутствие готовности к компромиссу. Этот общий фон, а вернее шум, мгновенно был подхвачен глобалистскими СМИ, и тон задавали американские CNN, Politico. В Bloomberg делают особенно отвязанные и агрессивные комментарии, Reuters (а на них ориентируется новостные ленты половины земного шара) держат повестку в тонусе запредельной плотностью упоминаний. Понятно в каком ракурсе.При этом американский мастодонты The Washington Post и The New York Times последние дни активно разгоняют "зраду" по еще одной линии: "риски для Трампа". Тема строится на том, что любое сближение с Москвой будет подано как уступка, способная "разочаровать базу" и вызвать сопротивление в Конгрессе. Этот сигнал, очевидно, адресован напрямую команде Трампа — не идти на серьёзные шаги в переговорах. Медиа в Британии и Европе выступают аккомпанементом. Их цель создавать плотность потока с нужной окраской и фокусировать европейского обывателя на нужных трактовках. Почему заводилами оказались именно американские СМИ при том, что и штаб антитрамповской коалиции находится в Лондоне, и в "коалиции желающих" все сплошь европейцы? Здесь все просто. Основной адресат атаки – Трамп и его окружение, в котором совсем нет единомыслия по украинскому и российскому вопросу. Вернее есть довольно разные взгляды на то, как можно двигаться к тем целям, которые для себя и Белого дома определяет Трамп. Цель этого шквала политических и медийных атак – раскачать команду Дональда, заставить их сомневаться, искать аргументы "за" и "против", просчитывать риски, оглядываться на замеры общественного мнения. Уверен ли я что их не получится раскачать? На все сто, как говорится – нет. А всё потому, что делом раскачивания заняты большие мастера в технологиях "я твой дом труба шатал". В их послужном списке перевороты, провокации запустившие интервенции, хайли лайкли как мейнстрим, они олицетворяют собой карающую гильотину культуры отмены, ломающей весь западный мир, ну и прочая прочая прочая …Так что будем посмотреть. Идем дальше. А кто же те политические круги, которые стоят за этими всесильными механизмами оболванивания и искажения? Для этого немножко пройдемся по основным фигурантам информационной атаки.В США важными рупорами наката стали The Washington Post и The New York Times. Формально независимые, но обе редакции на протяжении многих-многих лет выступают в унисон с линией Демократической партии, а их владельцы и топ-менеджеры связаны с кругами, ориентированными на транснациональные финансовые группы. Главные редакторы этих изданий — Дэвид Шипли (WaPo) и Джозеф Кан (NYT) — известны личными контактами с верхами Демпартии, а их колумнисты регулярно получают инсайды напрямую из офисов высокопоставленных демократов. Еще один важный пазл – агентство Bloomberg. И это не просто медиа, а политический инструмент с чёткой идеологической ориентацией. Его владелец Майкл Блумберг — миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка и давний спонсор Демократической партии США. Он встроен в глобалистский истеблишмент и использует своё медиа для проекции их интересов. Именно Bloomberg в эти дни вбрасывает самый триггерные "инсайды", вызывающие наиболее болезненную реакцию в Белом доме. Наконец Reuters играет в этой схеме другую роль — "узаконителя" повестки. Агентство, принадлежащее Thomson Reuters под контролем семьи Томсонов, формально декларирует нейтральность, но на деле его публикации задают рамки допустимого для остального медиаполя. Reuters фиксирует дату и формат саммита, цитирует ключевых участников и аккуратно "разбавляет" манипулятивные и агрессивные вбросы, переводя их в доверительную зону.В Великобритании особо отметились The Guardian и Financial Times. Первые — исторически тесно связан с леволиберальным истеблишментом, включая нынешнее руководство Лейбористской партии. Второй — рупор глобального финансового капитала, чьи материалы часто становятся точкой запуска многоходовых информационных операций. Их собственники — японский медиаконцерн Nikkei (а среди его акционеров кого только нет) и семейные трасты британской аристократии — имеют интересы в сохранении англо-европейского контроля над ключевыми международными процессами и намерены оказаться в кругу выгодополучателей украинского кризиса и грядущего большого кризиса конца десятилетия. Ну, и, думаю, об их связях с британской разведкой не стоит напоминать. Трудятся, не покладая рук на срыв договоренностей и другие британские медиа зубры: The Times и BBC. Впрочем, эти скорее не за идею, а по разнорядке.В Германии в этот пул вписаны Der Spiegel и Die Welt. Обе редакции имеют устойчивые контакты с правящими кругами партий правительственной коалиции. Именно эти медиа активно тиражировали тезисы о "недопустимости сделки с Путиным без участия Киева" и "опасности раскола в ЕС". По свидетельствам инсайдеров, ключевые журналисты и редакторы получали методички по подаче материалов через каналы, близкие к офису канцлера и МИД ФРГ.Французская составляющая обеспечивалась Le Monde и France 24. Они выступили в роли ретрансляторов англо-германской линии, адаптируя месседж под континентальную аудиторию. Собственники этих медиа напрямую связаны с деловыми кругами, поддерживающими Макрона и его курс на "европейскую стратегическую автономию". У Макрона и стоящих за ним континентальных (не лондонская ветвь) Ротшильдов системные интересы в украинском кризисе. А, к тому же Франция и ее разведсообщество - это один из важнейших элементов в подготовке европейского кризиса 2030-го года на южном направлении в черноморском бассейне. Где ее марионетками выступают Румыния и Молдавия. Остальные медиа мельче (но имя им легион) и выполняют роль разгона сигналов от перечисленных выше. Все эти медиа, конечно же, формально не объединены юридическими связями. Однако их публикации по теме сейчас идут в четкой штабной координации из явно единого центра:— публикации выходили в течение нескольких часов после появления первых официальных комментариев о встрече;— ключевые тезисы повторялись дословно или с минимальными вариациями;— цитировались одни и те же "анонимные источники" в дипломатических кругах;— использовалась одинаковая рамка — "Трамп рискует", "Путин недоговороспособен", "Зеленский непреклонен".Цель — сорвать и обесценить саммит на Аляске. А если срыв не удастся — оставить его в истории как формальное, ничего не решившее мероприятие.С первых часов после встречи Путина и Уиткоффа в Москве — ещё до того, как стороны сделали официальные заявления — информационная машина глобалистского штаба начала работать на упреждение. Первые заметки появились в англоязычных медиа с отсылкой к "высокопоставленным источникам" в Вашингтоне и Брюсселе, которые "выразили сомнения" о перспективах переговоров.К вечеру того же дня эти тезисы уже были адаптированы под европейскую и украинскую аудиторию. На второй день после встречи включилась тактика персональных атак. В США вбросили тезис о том, что "Трамп идёт на сделку, которая подорвёт позиции Америки в мире" — очевидный сигнал от внутренних оппонентов президента. В Европе начали формировать нарратив о том, что "Россия использует переговоры, чтобы получить то, на что и не могла рассчитывать, и Путин обманывает Трампа", а значит, Зеленскому нужно "стоять до конца". Киевские спикеры, от министра иностранных дел до советников Банковой, подхватили эту линию, демонстрируя жёсткость и отказываясь признавать возможность компромисса.В этих условиях Белый дом и Кремль вынуждены были включиться по полной с чередой опровержений так называемых "инсайдов", вокруг которых стоял особенно громкий галдеж. Например о, якобы, условии Вашингтона выставленном Москве – сначала встреча Путина с Зеленским, и только потом с Трампом. Блеф, но обсуждался больше суток на все лады. Смысл этого облака фейка и разогрев реакции на них – раздергать команды готовящие саммит, украсть у них время и ресурсы, заставить прибыть на встречу хуже подготовленными.Как я уже говорил - за фасадом медийной кампании, охватившей одновременно Лондон, Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и Киев просматривается чёткий контур выгодоприобретателей. Они нам хорошо знакомы. Объединяет их одно — не желание быстрого завершения конфликта на Украине и страх перед новой конфигурацией мира, прологом которого может стать саммит на Аляске. Мира, где одна часть этого "змеиного гнезда", та, что в США, так и не выходит из глубоко нынешнего кризиса и постепенно утрачивает роль второй силы в американской политике, а их спонсоры вытесняются из глобальных финансов, торговли и инвестирования, теряют подряды у Пентагона, лишаются активов по всему миру. А европейская часть "серпентария", старые деньги Европы, теряют влияние, экономическую мощь и политическую силу, превращаясь в корм, блюдо на столе, для обновленных США, а так же китайского дракона, индийского тигра и русского медведя.Ну, а что до бидолашной Украины, то в ее огрызке правят бал кровожадные упыри, захватившие киевские высоты, чьё политическое выживание зависит от продолжения войны: Зеленский и Ко, а так же вся сволота, которая жирует на этом работающем в три смены конвейере смерти. Вся эта и евро-атлантическая, и бандеровская сволочь прекрасно понимают: мир – это начал их конца. Во всех смыслах.И они действуют слаженно. Они повязаны круговой порукой. И они готовы на все - лишь бы хоть тушкой, хоть чучелом проползти в свое, прекрасное только для них, будущее, в "прекрасный сад" Борреля. В котором компостом являются человеческие кости и судьбы, а полив осуществляется кровушкой людской и баррелями нефти.Дни оставшиеся до саммита на Аляске, — это увы не время, которое пройдет в подготовке к миру. Это будут дни сражения за торжество здравого смысла над лицемерием под маской заботы о "справедливости", но вся эта их патетика про одно: похоронить шанс на быстрый конец войны.Более подробно о том, чего хочет Запад в российско-украинском конфликте - в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
москва
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0a/1066772556_30:0:569:404_1920x0_80_0_0_7428ce6c6d0a7ad245422040b787a0a8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
москва, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, демократическая партия, bloomberg, reuters, мнения
Москва, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Демократическая партия, bloomberg, Reuters, Мнения

Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске

17:49 10.08.2025
 
© ФотоСтервятники
Стервятники - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Кровопийцы и людоеды Евро-Атлантики и их выкормыши на Украине последние дни устроили просто таки "пир стервятников" в мировой медиа и политической повестке. А все потому, что появился не призрачный шанс на завершение украинского кровопролития - официально назначен и активно готовится саммит лидеров России и США на Аляске!
Вообще, 6 августа в Москве состоялась встреча, которая, пока что, по всем признакам, выглядит именно как перезапуск сильно забуксовавшего переговорного трека между РФ и Соединёнными Штатами. Переговорщиком от Вашингтона был спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговорщик от Москвы — Владимир Путин лично. Ну, да, это вы и сами знаете.

Начавшийся сразу после избрания Дональда Фредовича активный диалог ускорился и стал официальным после его инаугурации, и по началу был просто разворотом на 180 градусов по сравнению с политикой прежней американской администрации. Но, начиная с мая, коммуникация Москвы и Вашингтона начала не иллюзорно вязнуть во взаимных претензиях и паузах, вызванных отвлечением метущегося внимания Трампа на другие события (торговые войны, и, конечно же, "12-ти дневная война" на Ближнем Востоке).
Да и в большинстве европейских столиц, особенно в Лондоне, Париже и Берлине делали все возможное что бы вязать Белый дом в его инициативах на украинском направлении, а их союзник и бывший патрон – истеблишмент Демпартии США навязал Донни внутриполитические бои. У большинства экспертов и обозревателей начало формироваться устойчивое впечатление ренессанса того самого глубинного государства deep state, хоть и под республиканскими знаменами, сродни тому как быстро спеленали Трампа в его первый президентский срок.

Ну, и вот, переворот игры, новый поворот к слому траектории американской политики не менявшейся в отношении Москвы с 2014 года. Это, конечно же, еще не прорыв, а только возможность для него. Возможность, которую обе стороны, судя по всему, готовы проверить на прочность на саммите Путина и Трампа 15 августа в штате Аляска.
И именно в момент, когда контуры потенциального прогресса стали просматриваться, в ход был запущен целый комплекс мероприятий, направленных на срыв или выхолащивание смыслов и содержания этого саммита. Речь идёт не только о циклопического размаха медийных атаках на переговорный процесс, хотя они и стали важнейшей видимой частью боя данного поджигателями войны Белому дому и Кремлю. Мы наблюдаем здесь и связанный комплекс политических мероприятий - телефонных переговоров, личных встреч, дипломатических визитов, синхронных заявлений, "утечек" и "инсайдов". И всё это в совокупности выглядит как работа единого координационного штаба против мира на Украине. А если что-то выглядит как утка, ходит как утка, крякает как утка, то это утка и есть.
Уже в первые дни после московской встречи в западных и украинских медиа пошли "разъяснения" о якобы будущем провале переговоров, о непримиримой позиции Киева и неконструктивности Москвы, о невозможности компромисса. Эти вбросы синхронизировались с активностью Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя: официальные заявления, телефонные звонки, консультации с дипломатами ЕС и НАТО, совещания советников по безопасности, визит Ермака и Умерова в Лондон.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Примечательно, что каждый такой контакт вёл к заметной корректировке риторики Банковой. После разговоров с представителями новой администрации США — осторожные формулировки и намёки на готовность обсуждать условия. После общения с британцами и французами — резкое возвращение к жёсткой линии "никаких уступок", "начало бессрочное перемирие", ну и, в общем, вот это вот все.

Параллельно шел мощный поток комментариев из Москвы, и, особенно, Вашингтона. Звучавший принципиально иначе – в конструктивном и оптимистическом ключе.
И такой рассинхрон сигналов не случаен, и не импровизация. Нет, на словах все участники переговоров и примкнувшие – "за мир во всем мире", и "за все хорошее, против всего плохого". Но, на деле - это проявление борьбы двух коренным образом отличающихся стратегий внутри западного лагеря. С одной стороны — курс на быструю деэскалацию и фиксацию новой сделки (Трамп и его окружение). С другой — ставка на затяжной конфликт, способный к концу десятилетия перерасти в масштабное столкновение с Россией, к которому глобалисты по обе стороны Атлантики уже начинают готовиться.
Украина здесь выступает не как субъект, а как управляемый элемент. Её официальная позиция меняется не в результате внутренней дискуссии, а в зависимости от того, чьи указания реализует в данный момент Банковая. И именно этот механизм "политического маятника" используется как инструмент для подрыва содержания Аляскинского саммита ещё до его начала.

И, повторюсь, вся эта многослойная и многоуровневая, комплексная атака на попытку Москвы и Вашингтона вырулить на прямую дорогу к заключению мира, конечно же, является плодом скоординированных действий. Так, по части медийной составляющей атаки можно уверено говорить, что ключевые американские, британские и европейские издания — с проверенными связями в политических структурах Демократической партии США, правящей партии Великобритании и коалиции в Германии — почти синхронно опубликовали материалы с одной и той же смысловой рамкой: "саммит на Аляске не принесёт результатов, не принесет мира", "Россия не готова уступать", "Трамп не сможет навязать Путину выгодные США условия", а еще - затёртое до дыр и замусоленное до желтизны "ничего про Украину, без Украины". Этот нарратив был нужен не столько для влияния на российскую сторону, сколько для давления на саму американскую администрацию и для формирования у Трампа ощущения политической токсичности любых прямых договорённостей с Кремлём.
А официальный Киев и его говорящие головы в этой схеме — лишь инструмент приватизации (чтобы создавать нужный эмоциональный фон) голоса замордованного войной, нищетой и бусификацией народа Украины, мечтающего о завершении войны, но лишенного права требовать мира. И в данном случае, на этом внешнем контуре Банковая не определяет повестку, она её отыгрывает. Зеленский и Ко в погоне за безнаказанностью внутри страны давно стали заложниками международной игры, в которой решения принимаются на другом уровне, а функция фигурок в камуфляже и вышиванках сводится к демонстративным заявлениям и созданию видимости самостоятельной позиции. В реальности эта позиция корректируется в зависимости от того, кто последний с ними разговаривал, звонили из Белого дома, Елисейского дворца или с Даунинг-стрит (или вовсе из здания на Набережной Альберта 10, головной офис MI6 кто не в курсе). И именно этот контроль над "политическим термометром" Киева используется глобалистами как инструмент для подрыва, выхолащивания и затягивания переговорного процесса.
Время прошедшее с момента московской встречи Путина и Уиткоффа стало показательной иллюстрацией того, как работает в моменты кризиса вся, еще очень могущественная "машина" глобалистов "рептилоидов" против мирных переговоров. Прошло всего несколько дней, но информационное поле уже напоминает нескончаемую канонаду главных политических и информационных калибров. А скорее даже "ковровую бомбардировку" из фейков, вбросов, заявлений, популизма, брызг желчи и скрежета зубовного по переговорным механизмам. Едва успели появиться первые официальные комментарии — сдержанные, дипломатичные, — как на следующее утро в американских медиа, аффилированных с Демпартией и их спонсорами транснационалами, появились статьи с одинаковым набором штампов: "жёсткий разговор", "разногласия по ключевым вопросам", "позиции сторон крайне далеки". Эти тезисы подавались с ссылками на "источники, близкие к переговорам", что является характерным приёмом информационного давления — он позволяет легитимизировать вброс, не неся ответственности за его достоверность.
Практически синхронно в Лондоне, Париже, Брюсселе и Берлине активизировались дипломатические структуры. Формальные пресс-релизы ограничивались ритуальными фразами о поддержке Украины, но уже к вечеру те же тезисы были развёрнуты в аналитических колонках и комментариях в крупных европейских изданиях. Главная мысль читающаяся между строк — "любая сделка с Россией невозможна". Украинские СМИ, ориентированные на западных спонсоров и Банковую, моментально и синхронно (не в пример войне вокруг НАБУ, но это другое) встроили это в собственную линию, подавая как "позицию союзников". Синхронно, в украинском медиасегменте и блогосфере запустился целый каскад вбросов: анонимные "источники в ОП" намекают на "жёсткие условия Зеленского" и отсутствие готовности к компромиссу.

Этот общий фон, а вернее шум, мгновенно был подхвачен глобалистскими СМИ, и тон задавали американские CNN, Politico. В Bloomberg делают особенно отвязанные и агрессивные комментарии, Reuters (а на них ориентируется новостные ленты половины земного шара) держат повестку в тонусе запредельной плотностью упоминаний. Понятно в каком ракурсе.
При этом американский мастодонты The Washington Post и The New York Times последние дни активно разгоняют "зраду" по еще одной линии: "риски для Трампа". Тема строится на том, что любое сближение с Москвой будет подано как уступка, способная "разочаровать базу" и вызвать сопротивление в Конгрессе. Этот сигнал, очевидно, адресован напрямую команде Трампа — не идти на серьёзные шаги в переговорах. Медиа в Британии и Европе выступают аккомпанементом. Их цель создавать плотность потока с нужной окраской и фокусировать европейского обывателя на нужных трактовках.

Почему заводилами оказались именно американские СМИ при том, что и штаб антитрамповской коалиции находится в Лондоне, и в "коалиции желающих" все сплошь европейцы? Здесь все просто. Основной адресат атаки – Трамп и его окружение, в котором совсем нет единомыслия по украинскому и российскому вопросу. Вернее есть довольно разные взгляды на то, как можно двигаться к тем целям, которые для себя и Белого дома определяет Трамп. Цель этого шквала политических и медийных атак – раскачать команду Дональда, заставить их сомневаться, искать аргументы "за" и "против", просчитывать риски, оглядываться на замеры общественного мнения.

Уверен ли я что их не получится раскачать? На все сто, как говорится – нет. А всё потому, что делом раскачивания заняты большие мастера в технологиях "я твой дом труба шатал". В их послужном списке перевороты, провокации запустившие интервенции, хайли лайкли как мейнстрим, они олицетворяют собой карающую гильотину культуры отмены, ломающей весь западный мир, ну и прочая прочая прочая …

Так что будем посмотреть.
Идем дальше. А кто же те политические круги, которые стоят за этими всесильными механизмами оболванивания и искажения? Для этого немножко пройдемся по основным фигурантам информационной атаки.
В США важными рупорами наката стали The Washington Post и The New York Times. Формально независимые, но обе редакции на протяжении многих-многих лет выступают в унисон с линией Демократической партии, а их владельцы и топ-менеджеры связаны с кругами, ориентированными на транснациональные финансовые группы. Главные редакторы этих изданий — Дэвид Шипли (WaPo) и Джозеф Кан (NYT) — известны личными контактами с верхами Демпартии, а их колумнисты регулярно получают инсайды напрямую из офисов высокопоставленных демократов.
Еще один важный пазл – агентство Bloomberg. И это не просто медиа, а политический инструмент с чёткой идеологической ориентацией. Его владелец Майкл Блумберг — миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка и давний спонсор Демократической партии США. Он встроен в глобалистский истеблишмент и использует своё медиа для проекции их интересов. Именно Bloomberg в эти дни вбрасывает самый триггерные "инсайды", вызывающие наиболее болезненную реакцию в Белом доме.
Наконец Reuters играет в этой схеме другую роль — "узаконителя" повестки. Агентство, принадлежащее Thomson Reuters под контролем семьи Томсонов, формально декларирует нейтральность, но на деле его публикации задают рамки допустимого для остального медиаполя. Reuters фиксирует дату и формат саммита, цитирует ключевых участников и аккуратно "разбавляет" манипулятивные и агрессивные вбросы, переводя их в доверительную зону.
В Великобритании особо отметились The Guardian и Financial Times. Первые — исторически тесно связан с леволиберальным истеблишментом, включая нынешнее руководство Лейбористской партии. Второй — рупор глобального финансового капитала, чьи материалы часто становятся точкой запуска многоходовых информационных операций. Их собственники — японский медиаконцерн Nikkei (а среди его акционеров кого только нет) и семейные трасты британской аристократии — имеют интересы в сохранении англо-европейского контроля над ключевыми международными процессами и намерены оказаться в кругу выгодополучателей украинского кризиса и грядущего большого кризиса конца десятилетия. Ну, и, думаю, об их связях с британской разведкой не стоит напоминать. Трудятся, не покладая рук на срыв договоренностей и другие британские медиа зубры: The Times и BBC. Впрочем, эти скорее не за идею, а по разнорядке.
В Германии в этот пул вписаны Der Spiegel и Die Welt. Обе редакции имеют устойчивые контакты с правящими кругами партий правительственной коалиции. Именно эти медиа активно тиражировали тезисы о "недопустимости сделки с Путиным без участия Киева" и "опасности раскола в ЕС". По свидетельствам инсайдеров, ключевые журналисты и редакторы получали методички по подаче материалов через каналы, близкие к офису канцлера и МИД ФРГ.
Французская составляющая обеспечивалась Le Monde и France 24. Они выступили в роли ретрансляторов англо-германской линии, адаптируя месседж под континентальную аудиторию. Собственники этих медиа напрямую связаны с деловыми кругами, поддерживающими Макрона и его курс на "европейскую стратегическую автономию". У Макрона и стоящих за ним континентальных (не лондонская ветвь) Ротшильдов системные интересы в украинском кризисе. А, к тому же Франция и ее разведсообщество - это один из важнейших элементов в подготовке европейского кризиса 2030-го года на южном направлении в черноморском бассейне. Где ее марионетками выступают Румыния и Молдавия.

Остальные медиа мельче (но имя им легион) и выполняют роль разгона сигналов от перечисленных выше. Все эти медиа, конечно же, формально не объединены юридическими связями.

Однако их публикации по теме сейчас идут в четкой штабной координации из явно единого центра:

— публикации выходили в течение нескольких часов после появления первых официальных комментариев о встрече;
— ключевые тезисы повторялись дословно или с минимальными вариациями;
— цитировались одни и те же "анонимные источники" в дипломатических кругах;
— использовалась одинаковая рамка — "Трамп рискует", "Путин недоговороспособен", "Зеленский непреклонен".
Цель — сорвать и обесценить саммит на Аляске. А если срыв не удастся — оставить его в истории как формальное, ничего не решившее мероприятие.
С первых часов после встречи Путина и Уиткоффа в Москве — ещё до того, как стороны сделали официальные заявления — информационная машина глобалистского штаба начала работать на упреждение. Первые заметки появились в англоязычных медиа с отсылкой к "высокопоставленным источникам" в Вашингтоне и Брюсселе, которые "выразили сомнения" о перспективах переговоров.
К вечеру того же дня эти тезисы уже были адаптированы под европейскую и украинскую аудиторию. На второй день после встречи включилась тактика персональных атак. В США вбросили тезис о том, что "Трамп идёт на сделку, которая подорвёт позиции Америки в мире" — очевидный сигнал от внутренних оппонентов президента. В Европе начали формировать нарратив о том, что "Россия использует переговоры, чтобы получить то, на что и не могла рассчитывать, и Путин обманывает Трампа", а значит, Зеленскому нужно "стоять до конца". Киевские спикеры, от министра иностранных дел до советников Банковой, подхватили эту линию, демонстрируя жёсткость и отказываясь признавать возможность компромисса.
В этих условиях Белый дом и Кремль вынуждены были включиться по полной с чередой опровержений так называемых "инсайдов", вокруг которых стоял особенно громкий галдеж. Например о, якобы, условии Вашингтона выставленном Москве – сначала встреча Путина с Зеленским, и только потом с Трампом. Блеф, но обсуждался больше суток на все лады. Смысл этого облака фейка и разогрев реакции на них – раздергать команды готовящие саммит, украсть у них время и ресурсы, заставить прибыть на встречу хуже подготовленными.
Как я уже говорил - за фасадом медийной кампании, охватившей одновременно Лондон, Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон и Киев просматривается чёткий контур выгодоприобретателей. Они нам хорошо знакомы. Объединяет их одно — не желание быстрого завершения конфликта на Украине и страх перед новой конфигурацией мира, прологом которого может стать саммит на Аляске. Мира, где одна часть этого "змеиного гнезда", та, что в США, так и не выходит из глубоко нынешнего кризиса и постепенно утрачивает роль второй силы в американской политике, а их спонсоры вытесняются из глобальных финансов, торговли и инвестирования, теряют подряды у Пентагона, лишаются активов по всему миру. А европейская часть "серпентария", старые деньги Европы, теряют влияние, экономическую мощь и политическую силу, превращаясь в корм, блюдо на столе, для обновленных США, а так же китайского дракона, индийского тигра и русского медведя.
Ну, а что до бидолашной Украины, то в ее огрызке правят бал кровожадные упыри, захватившие киевские высоты, чьё политическое выживание зависит от продолжения войны: Зеленский и Ко, а так же вся сволота, которая жирует на этом работающем в три смены конвейере смерти.

Вся эта и евро-атлантическая, и бандеровская сволочь прекрасно понимают: мир – это начал их конца. Во всех смыслах.
И они действуют слаженно. Они повязаны круговой порукой. И они готовы на все - лишь бы хоть тушкой, хоть чучелом проползти в свое, прекрасное только для них, будущее, в "прекрасный сад" Борреля. В котором компостом являются человеческие кости и судьбы, а полив осуществляется кровушкой людской и баррелями нефти.
Дни оставшиеся до саммита на Аляске, — это увы не время, которое пройдет в подготовке к миру. Это будут дни сражения за торжество здравого смысла над лицемерием под маской заботы о "справедливости", но вся эта их патетика про одно: похоронить шанс на быстрый конец войны.
Более подробно о том, чего хочет Запад в российско-украинском конфликте - в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МоскваУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДемократическая партияbloombergReutersМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51Скандал в киевском суде: сотрудница позировала с нацистской символикой
17:49Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске
17:36Украинские войска в полном окружении под Константиновкой
17:32Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском
17:27Путин информирует лидеров БРИКС и СНГ о предстоящих переговорах с Трампом
17:21ЕС пытается не остаться в стороне: Каллас созывает экстренное совещание
17:05Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
16:50Украинские дроны впервые атаковали Республику Коми: взрывы над Ухтой
16:39Российские войска усиливают наступление на Константиновском направлении
16:25Российские войска укрепляют позиции на границе с Днепропетровской областью
16:22Украинские войска обстреливают Запорожье, российские ПВО отражают массированные атаки дронов
16:07Российские войска усиливают наступление: ключевые продвижения на Южно-Донецком направлении
15:58Дроны-убийцы: украинские БПЛА продолжают охоту за гражданскими и спасателями
15:48Российские ПВО за 3,5 часа сбили 15 украинских дронов над пятью регионами
15:30Российские войска уничтожили ключевой узел управления ВСУ под Константиновкой. Главные новости к 15:30
15:12Отчаянные удары: Киев в панике усиливает атаки перед возможным замораживанием конфликта
15:08Российские войска продвинулись на 18 км к Красноармейску
14:54Российские беспилотники нанесли серию точных ударов по военным объектам Украины
14:4045 секунд на похищение: во Львове "людоловы" ТЦК отработали как в боевике
14:26Главные события утра: отражение атак дронов, дипломатическая перепалка и подготовка к саммиту
Лента новостейМолния