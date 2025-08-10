https://ukraina.ru/20250810/tanki-abrams-rossiya-unichtozhila-ikh-vse-ukraina-unikalnye-drony-sbivayut-kinzhaly-a-gde-petrioty-1066655557.html

Танки "Абрамс": Россия уничтожила их все. Украина: "Уникальные дроны сбивают "Кинжалы"? А где "Пэтриоты"?

10.08.2025

Танки "Абрамс": Россия уничтожила их все. Украина: "Уникальные дроны сбивают "Кинжалы"? А где "Пэтриоты"?

Так что же со знаменитыми танками "Абрамсами", которые должны были напугать "ватников"? Что с "Пэтриотами", которые выпрашивает Зеленский ? Что с остальными супертехнологичными поставками Запада Украине? Где они все? Какова их судьба? Давайте разбираться.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066673587_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c93dc0ca81ddee6a92ab83f7dafa8f0d.jpg

Но первым делом - о том, что на Украине якобы появилось новое чудо оружие.Власть в один голос утверждает, что всё хорошо: у них есть какие-то новые дроны перехватчики! И скоро будет "перемога"!Очередная, естественно. Уже было много побед, правда, только в воображении руководства Украины.Чудо-дроны украинскиеЭто новая "вундервафля".- Инновация! - как важно заявляет Зеленский.- Мы всё будем сбивать!Зам главы Офиса президента Палиса так высказался:- "Кинжалы" и "Цирконы" будем сбивать!Новый министр обороны, бывший глава правительства Шмыгаль:- Меняем уникальые украинские дроны на американские ракеты!- Ждём новое мега-соглашение! - так написал спикер Рады Стефанчук. Это про то же. Якобы США будут за дроны ракеты Украине давать. Такие невероятно чудесные это разработки.Господи, ну откуда такое количество идиотов на один квадратный километр? И этот километр находится в центре Киева, там где сидит вся власть."Кинжалы" они будут сбивать.Перехватчики "Цирконов" изобрели.И как обычно, владеют якобы какими-то невероятными дронами , за которые им Америка ракеты давать будет. Это же супер мега гипер украинские дроны. Понимать надо!Сидит такой политический укр, а ему в рот вареники сами запрыгивают. Теперь в виде супер дронов.Ничего этого, конечно же, не существует и в помине.Всё сказанное надо делить на 10 или даже на 100.А может, и вовсе ничего нет. Просто хочется поговорить о новом "мега-соглашении".Банально "пилили" бюджетИли всё ещё проще. Внезапный взрыв рассказов о супер-дронах, которые якобы сбивают "Кинжалы", возник из-за последнего коррупционного скандала.НАБУ (те самые, которых хотели отменить и из-за которых стоял последний "картонный майдан") арестовали близких к Офису президента людей, которые попросту "пилили бюджет". Именно на дронах.Этим и объясняется столько взволнованных сообщений, что вот-вот появится чудо-оружие.А некоторые договариваются до того, что и заводов-то никаких не надо.Чудо-умельцы украинские якобы клепают чудо-оружие... в гаражах!"Чудо-оружие" в гараже и своими рукамиБывший министр обороны Резников опубликовал в одной из британских газет статью с такими рассуждениями:"Наши гениальные инженеры в гаражах собирают украинское чудо-оружие".А не так давно выступил один из украинских министров, Герман Сметанин, и сообщил сенсационное:Украина приступает к созданию собственного аналога установки "Пэтриот."Зеленский уже слёзно просит документацию на "Пэтриот" у тех же США.Ему, конечно, никто ничего не даст. Да и ценность этих установок сильно преувеличена.Но пиар-акция грандиозного масштаба есть? А это самое главное для Зеленского и "Квартала-95", который управляет Украиной.Всё это - из области фантастики, но на Украине любят такие заявления все, от Зеленского до последнего замминистра.Когда же будут "Пэтриоты"?Тем временем "Бильд" внёс ясность в животрепещущий вопрос: когда же Украина получит "Пэтриот" из Германии?Через 6-8 месяцев. Возможно.Запутанная история: изначально установку строили для Швейцарии, но отдадут Германии, а та - Украине. А готов этот "Пэтриот" будет только через 6-8 месяцев.Он ещё не построен. А ещё ведь доставка, наладка, развёртывание.А, зная американскую промышленность, сроки точно увеличатся ещё. Если они самолёт для президента не могут построить!На предыдущем президентском сроке Трамп заказал новый "Эйр Форс Ван", самолёт для президента США. Уже Байден пришел, ушёл, пришёл снова Трамп. А самолёта нет!Пришлось у Катара взять пока в подарок.Так а следующий "Пэтриот" когда отдадут? А следующий - через годы.В Германии ситуация такая, пишет "Бильд".Было в 2022 году у Германии 12 систем. Три отдали Украине. Две охраняют аэропорт в Польше, через который идёт оружие от НАТО Украине. Три на модернизации и не эксплуатируются. Одна учебная. Одну отдадут Украине. Останется две у Германии.Отличный результат "контрнаступов"!А что в Европе?Европа платит, США увеличивают мощьГоссекретарь США Рубио так прямо и сказал:"Никто не спешит отдавать "Пэтриоты".Министр обороны Литвы Шакалене отдаст 30 миллионов евро на закупки систем "Пэтриот." Этого хватит на 15 ракет.Тут, правда, недавно в Литву залетели парочка дронов, и Шакалене теперь просит у НАТО дополнительно ПВО для Литвы.Хе-хе. Вряд ли литовские шакалы что-то получат. Но деньги могут отправить дядюшке Дональду в США хоть сейчас. Это пожалуйста.И даже надо именно сейчас, и побыстрее!"Для зашиты Гуама"Новости из Пентагона: новые комплексы производятся и готовятся, но предназначены они будут "для защиты Гуама", базы США в Тихом океане.Там будут: "новейшие радары с круговым обзором, средства ближней ПВО и современные системы управления", пишет "Дефенс ньюс" со ссылкой на представителей Пентагона.А генерал Джеймс Мингус хвастается, что эти новые установки "фактически удвоят" мощь армии США в регионе.Да, США готовятся к войне на Тихом океане. Это очевидно, об этом всех давно предупреждали.Туда и пойдут и новые "Пэтриоты ", и средства, собранные на их производство с европейских "барашков".Они уже начинают платить. Но их деньги будут вложены в ВПК США не для "оружия для Европы", а для производства оружия для самих США. И отправку "на базу Гуама".Как, собственно, и было задумано.Европу "пугает" отказ от систем ПВО, так говорит высокопоставленный европейский дипломат изданию "Euractiv".А что они могут сделать? Только пугаться и отдавать свои деньги под обещания "дяди Дональда".Украина- Турция: судыНеожиданная новость появилась в украинских СМИ по поводу крепкой дружбы Украины и Турции. Всё не так радужно!Украина заказала турецкой компании боеприпасы, отдала 10 миллионов долларов, а боеприпасов, увы, нет. Деньги же ушли в Турцию ещё в 2024 году.Теперь Украина угрожает Турции судом "за военные преступления".Но всегда надо иметь в виду, если речь идет об Украине: самый вероятный сценарий другой - деньги украли и "распилили" укры с турками вместе.Правда выплыла наружу. Теперь "угрожают судом", чтобы показать, что вот, да, действуем.Уже угрожаем!Ну а там, "либо осёл умрёт, либо падишах сдохнет".Как отвечал умнейший Ходжа Насреддин на вопрос: что же будет, Ходжа, если ты за десять лет не научишь осла говорить, как пообещал падишаху?Осёл уже не тотПо этому принципу происходит многое на Украине сейчас: все понимают, что "осёл" вот-вот скончается.Чего стоят только проекты властей Харькова и других близких к фронту областей, которые срочно строят "подземные школы" и бункеры.С фото-зоной! С тиром! С комнатами и площадками для релакса. С актёрской школой - студией и кабинетом лечебной физкультуры."Строят" теперь противорадиационные укрытия. В Малороганском лицее Харьковского района, например.Так это же уже практически прифронтовая зона? Да, на то и расчёт!Деньги европейских налогоплательщиков уходят десятками миллионов на подземные "актёрские школы- студии".Конечно же, все понимают, что ничего никогда не будет построено.Зато деньги исправно поступают, политики европейские так же исправно шастают в Харьков, с важным видом что-то осматривают и уезжают с полными карманами отмытого "бабла".Анналена на востоке УкраиныОдна Анналена Бербок, в бытность свою министром иностранных дел Германии, не раз "почтила" своим присутствием город Харьков.Она вряд ли сможет показать его на карте, учитывая когнитивные особенности Анналены. Но это уже другие проблемы. Главное, что подземные бункеры растут, как грибы. На бумаге, естественно.И как удобно придумано! Подземные! Как проверишь? Мало ли, что там и где выкопано. Ещё и секретные, конечно, эти самые школы-студии. Ни в коем случае нельзя указывать их координаты.Остаётся только верить на слово Анналене Бербок.А ведь это та самая прекрасная женщина, которая как член правительства Германии тратила бюджетных денег на свой визаж около 280 евро в день. Каждый день пребывания на посту!Как же не поверить такому скромному и красивому члену правительства. Теперь Анналена, правда, в ООН. Пошла на повышение. Деньги от подземных школ идут кому-то другому из правительства Мерца."Абрамсов" больше нетТак а что же с танками?Помните, было уже "чудо-оружие"?Беспилотники Байрактары, установки Джавелины, танки Таурусы и многое, многое другое из натовского арсенала.Детей на Украине называли: мальчиков - Байрактарами, девочек - Джавелинами.Советник президента Байдена летом 2022 года писал: "Представляю, что будет, когда "ватники" встретят первые "Абрамсы".Он, конечно, представлял разгром войск России в результате встречи с американским чудо-танком.И вот последние новости."Нэшнл интерес" пишет:"Россия уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс".Как сообщает издание, из 31 машины в строю осталось 4.Эта "самая современная и надёжная бронемашина, находящаяся на вооружении сегодня, столкнулась с трудностями на Украине."Нехватка специалистов, нехватка личного состава, отсутствие авиа поддержки. Так оправдывает издание неудачу "Абрамсов".Так-то они мощные и надёжные. Покупайте!На самом деле, "Абрамсы" оказались не очень надежными и очень неэффективными, по крайней мере на Украине. Громоздкие, слишком тяжелые. Да и тактика войны поменялась.Но Австралия хочет отправить ещё "Абрамсы"! 49 машин!Зачем?Они уже "отслужили десятилетия и находятся в полностью изношенном состоянии."Для Украины - как раз "то, что надо."Австралия спишет 49 танков. Украинские и австралийские политики совместно "распилят" чьи-то деньги: Европы либо США. И там какому-нибудь Линдси Грэму* что-то перепадёт. Или Урсуле фон дер Ляйен. Или ... список большой, политики западные в очереди стоят, чтобы поделить очередной транш "для Украины".49 "надёжных бронемашин", возможно, вообще не пересекут границу Украины. Пойдут под пресс где-нибудь на континенте Австралия. Это же намного дешевле.Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук всё подпишут. Мэр Харькова скажет, что всё прибыло.Грандиознейшая "сделка века" по воровству денег из бюджетов западных стран продолжается.Всех политиков на Украине всё устраивает, и более чем.Не устраивает погибающий за их "гешефты" народ Украины. Но кто ж его спрашивать будет.О том, как на Украине "пилят" бюджеты и собирают коррупционную дань с населения - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

