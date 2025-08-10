Самый сильный игрок в первой лиге: эксперт о позиции России в новом мировом порядке

Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять

Я давно говорю и пишу о том, что европейская часть НАТО, прежде всего Великобритания и Германия, а так же скандинавы, поляки и прибалты, готовятся к экзистенциальному финальному, если угодно, противостоянию с Россией в конце нынешнего десятилетия.