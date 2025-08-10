Самый сильный игрок в первой лиге: эксперт о позиции России в новом мировом порядке
Россия сохраняет особое место в мировой политике, оставаясь важнейшим игроком, способным определять баланс сил, несмотря на уступающие США и Китаю экономические показатели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Надо признать, что у России нет таких финансовых, экономических и технологических возможностей, как у США. Тем не менее, это очень важная сила", — констатирует Голубовский.
Эксперт уточняет: "Россия в первой лиге самый сильный игрок. Как региональная держава, она сильнее Индии по совокупности факторов: ядерный арсенал, возможности армии, дипломатии, устойчивость экономики".
Ключевым фактором аналитик называет партнёрство с Китаем: "Устойчивость России во многом гарантирована Китаем. МИД КНР прямо заявил, что Пекин не допустит поражения России". При этом он подчёркивает: "Если Россия с Китаем, у Китая преимущество. Россия с Индией — у Индии преимущество".
Голубовский приводит пример влияния Москвы: "Россия отошла от Евросоюза, где сейчас Евросоюз? Там посыпалась вся тяжелая промышленность". Он выражает надежду: "Я очень надеюсь, что эта архитектура наконец-то будет разрушена. И мир станет каким-то более плоским".
"Командиров будет меньше, а свободы будет больше", — заключил собеседник издания.
