Самый сильный игрок в первой лиге: эксперт о позиции России в новом мировом порядке
Россия сохраняет особое место в мировой политике, оставаясь важнейшим игроком, способным определять баланс сил, несмотря на уступающие США и Китаю экономические показатели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-08-10T07:45
2025-08-10T07:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101918/92/1019189217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_339c4d05c9b47f830db86f46c3829c12.jpg
Эксперт уточняет: "Россия в первой лиге самый сильный игрок. Как региональная держава, она сильнее Индии по совокупности факторов: ядерный арсенал, возможности армии, дипломатии, устойчивость экономики".Ключевым фактором аналитик называет партнёрство с Китаем: "Устойчивость России во многом гарантирована Китаем. МИД КНР прямо заявил, что Пекин не допустит поражения России". При этом он подчёркивает: "Если Россия с Китаем, у Китая преимущество. Россия с Индией — у Индии преимущество".Голубовский приводит пример влияния Москвы: "Россия отошла от Евросоюза, где сейчас Евросоюз? Там посыпалась вся тяжелая промышленность". Он выражает надежду: "Я очень надеюсь, что эта архитектура наконец-то будет разрушена. И мир станет каким-то более плоским"."Командиров будет меньше, а свободы будет больше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.О том, почему реальные меры США могут оказаться слабее их деклараций — в материале Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.
Самый сильный игрок в первой лиге: эксперт о позиции России в новом мировом порядке

07:45 10.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Россия сохраняет особое место в мировой политике, оставаясь важнейшим игроком, способным определять баланс сил, несмотря на уступающие США и Китаю экономические показатели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Надо признать, что у России нет таких финансовых, экономических и технологических возможностей, как у США. Тем не менее, это очень важная сила", — констатирует Голубовский.
Эксперт уточняет: "Россия в первой лиге самый сильный игрок. Как региональная держава, она сильнее Индии по совокупности факторов: ядерный арсенал, возможности армии, дипломатии, устойчивость экономики".
Ключевым фактором аналитик называет партнёрство с Китаем: "Устойчивость России во многом гарантирована Китаем. МИД КНР прямо заявил, что Пекин не допустит поражения России". При этом он подчёркивает: "Если Россия с Китаем, у Китая преимущество. Россия с Индией — у Индии преимущество".
Голубовский приводит пример влияния Москвы: "Россия отошла от Евросоюза, где сейчас Евросоюз? Там посыпалась вся тяжелая промышленность". Он выражает надежду: "Я очень надеюсь, что эта архитектура наконец-то будет разрушена. И мир станет каким-то более плоским".
"Командиров будет меньше, а свободы будет больше", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
О том, почему реальные меры США могут оказаться слабее их деклараций — в материале Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния