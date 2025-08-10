https://ukraina.ru/20250810/razryv-mozga-u-ukrainskikh-generalov-alekhin-o-tom-kak-osvobozhdenie-krasnogo-limana-dezorientiruet-1066739153.html

"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ

Красный Лиман является ключевым железнодорожным узлом, используемым ВСУ для снабжения своих группировок в Донбассе Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Освобождение Красного Лимана даст нам возможность еще больше дезориентировать противника. Киев сейчас упирается в Купянске и в Волчанске, которые вряд ли смогут удержать. А тут им еще Лиман подкинули. Разрыв мозга у украинских генералов", — подчеркивает Алехин.Эксперт обращает внимание на психологический аспект: "Харьков сидит у них в голове, не случайно туда Зеленский приезжал и визжал об обороне города"."Тем самым, продолжается выполнение основной задачи, стоящей перед частями и подразделениями наших войск — выбить украинскую армию из ДНР и ЛНР, и Красный Лиман — это часть общего замысла и нашего плана", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.

