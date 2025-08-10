"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ - 10.08.2025 Украина.ру
"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ
"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ
"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ
Красный Лиман является ключевым железнодорожным узлом, используемым ВСУ для снабжения своих группировок в Донбассе Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-10T08:45
2025-08-10T08:45
"Освобождение Красного Лимана даст нам возможность еще больше дезориентировать противника. Киев сейчас упирается в Купянске и в Волчанске, которые вряд ли смогут удержать. А тут им еще Лиман подкинули. Разрыв мозга у украинских генералов", — подчеркивает Алехин.Эксперт обращает внимание на психологический аспект: "Харьков сидит у них в голове, не случайно туда Зеленский приезжал и визжал об обороне города"."Тем самым, продолжается выполнение основной задачи, стоящей перед частями и подразделениями наших войск — выбить украинскую армию из ДНР и ЛНР, и Красный Лиман — это часть общего замысла и нашего плана", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
"Разрыв мозга у украинских генералов": Алехин о том, как освобождение Красного Лимана дезориентирует ВСУ

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Красный Лиман является ключевым железнодорожным узлом, используемым ВСУ для снабжения своих группировок в Донбассе Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Красный Лиман, обозначенный на картах наших штабистов как крупный железнодорожный узел. ВСУ используют его как логистический хаб. Отсюда идут обстрелы Краматорска. Здесь же идут поставки ВСУ в Харьковскую область", — отмечает эксперт.
"Освобождение Красного Лимана даст нам возможность еще больше дезориентировать противника. Киев сейчас упирается в Купянске и в Волчанске, которые вряд ли смогут удержать. А тут им еще Лиман подкинули. Разрыв мозга у украинских генералов", — подчеркивает Алехин.
Эксперт обращает внимание на психологический аспект: "Харьков сидит у них в голове, не случайно туда Зеленский приезжал и визжал об обороне города".
"Тем самым, продолжается выполнение основной задачи, стоящей перед частями и подразделениями наших войск — выбить украинскую армию из ДНР и ЛНР, и Красный Лиман — это часть общего замысла и нашего плана", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния