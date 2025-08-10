https://ukraina.ru/20250810/nezvanyy-gost-na-alyaske-i-dela-v-glukhomani-evropy-itogi-10-avgusta-1066773528.html

Незваный гость на Аляске и дела в глухомани Европы. Итоги 10 августа

СМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи там президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об усталости Соединённых Штатов от конфликта на Украине

Владимир Зеленский может находиться на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники."Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина", — говорилось в публикации.Как рассказал CNN представитель Белого дома, Трамп остается открытым для трёхсторонней встречи, но пока что Белый дом "планирует двустороннюю, запрошенную президентом Путиным": Зеленского не назвали участником планируемого саммита.Ранее, 9 августа, телеканал CBS News сообщил о том, что Зеленский может присоединиться к встрече Путина и Трампа на Аляске.Как сообщил каналу один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что окончательные планы саммита ещё не согласованы, и всё ещё существует вероятность, и что Зеленский может быть каким-то образом вовлечен в это мероприятие.Позднее, 10 августа, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что США находятся в процессе согласования времени, когда Путин и Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта на Украине. В то же время, вице-президент США указал - встреча Путина и Трампа стоит затраченных на неё усилий."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому (украинском — Ред.) конфликту", — отметил Вэнс.При этом, подчеркнул Вэнс, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед встречей Путина и Трампа на Аляске были бы продуктивными."Я не считаю, что это будет продуктивным", — подчеркнул Вэнс.При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также американский госсекретарь Марко Рубио.Также Вэнс указал, что США нацелены на урегулирование конфликта с учётом текущей линии соприкосновения. При этом он заявил, что Соединённые Штаты устали от финансирования военных расходов Украины."Во-первых, это в вашей глухомани, это на вашем заднем дворе. Вы, парни, должны больше вовлечься и сыграть большую роль во всём этом. Если вы так печётесь об этом конфликте, вам следовало бы принять более непосредственное и весомое участие в финансировании этой войны", — раскритиковал Вэнс европейцев.Он подчеркнул, что согласен с Трампом."Америке надоело финансировать украинский бизнес на войне. Мы хотим добиться мирного соглашения. Мы хотим прекращения убийств. Но американцы, я думаю, утомились от траты их денег, их налогов на этот конфликт. Если европейцы хотят сильнее вовлечься и покупать оружие у американских производителей, нам это подходит. Но мы сами более финансировать всё это не намерены", — подчеркнул вице-президент США.Тем временем возможность участия Зеленского во встрече Путина и Трампа прокомментировали в России."Американская новостное агентство CNN со ссылкой на два источника в администрации Белого дома утверждает, что якобы Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Путина иТрампа 15 августа. Нарратив "глубинного государства" понятен – не чучелом, так тушкой. Ты его в дверь, а он – в окно. Только в каком статусе он там будет – CNN умалчивает", — отметил политолог Юрий Баранчик.Он предположил, что Зеленский может выступить в роли шута или официанта.Прокомментировали возможное участие Зеленского во встрече Путина и Трампа на Украине."Очередное подтверждение провала лондонский переговоров. Глобалисты понизили запрос. Слиты все предыдущие нарративы: - никаких переговоров об Украине без Украины, сначала встреча Зеленского с Путиным. Теперь запрос такой, хотя б пустите на Аляску и в коридоре посидеть, пока вы там решать будете. Именно об этом пишет CNN, которое осознает, что такой вариант ещё возможно выторговать и преподнести как перемогу, а если настаивать на прошлых, то глобалисты и Зе понесут очередное крупное имиджевое поражение", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала предположили, что Зеленский действительно может посетить Аляску во время встречи Путина и Трампа, однако непосредственно во встрече участия не примет."Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и Путина 15 августа. Не исключено участие президента Украины в некоторых встречах. Но любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина. Зеленский и глобалисты пытаются спасти ситуацию от полного имиджевого разгрома", — подытожили авторы "Легитимного".Другой популярный на Украине телеграм-канал — "ЗеРада" — обратил внимание на слова Вэнса о финансировании трат на конфликт на Украине."Вице-президент США Вэнс: "Мы закончили с финансированием военных действий в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этой проблемы. Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем". Предельно откровенно. Глобалисты и Зе могут и не соглашаться на мирные инициативы Трампа и его договорённости с Путиным - Белый дом это устроит. Трамп в таком случае откажется от введения новых санкций против РФ, договорится с русскими о торговле ресурсами и будет зарабатывать в два конца", — отмечалось в публикации канала.Таким образом, на Украине не верят как в результативность и даже возможность участия Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске, так и в то, что глобалистам удастся переиграть Трампа.О том, как европейские политические круги и руководство Украины пытаются противодействовать переговорам президентом России и США - в статье Михаила Павлива "Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске"

