Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа

Владимир Зеленский выступил с резким заявлением по поводу возможностей мирных переговоров по Украине

2025-08-09T18:30

2025-08-09T18:30

2025-08-09T18:32

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg

Утром 9 августа, после того, как стало известно о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, которое затем продублировал у себя в телеграм-канале на английском языке."Украинцы защищают своё <...> Конечно, мы не дадим России наград за сделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но всё партнёры должны понять, что такое достойный мир", — заявил Зеленский.Он отдельно коснулся вопроса территорий."Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю <...> украинцы не будут", — подчеркнул Зеленский.По его словам, "Украина готова к любым решениям, которые могли дать мир"."Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать", — отметил Зеленский.При этом он указал, что власти Украины "готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнёрами работать ради реального, и главного, длительного мира, который не развалится из-за желания Москвы".Апелляцию Зеленского к Конституции Украины некоторые сочли кощунством."Когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных. Напомню: по состоянию на 2021 год 78% статей Конституции Украины нарушались системно и последовательно. После 2022-го этот показатель стал ещё выше", — отметил политолог Алексей Нечаев.Он привёл ряд статей Конституции, которые нарушаются на современной Украине."Статья 6 – принцип разделения властей не соблюдается: Рада работает в ручном режиме (голосования по НАБУ и ресурсной сделке с США свежи в памяти), Конституционный и Верховный суды парализованы, а исполнительная власть через СНБО и санкции присвоила себе функции судебной. Результат – офисно-президентская республика во главе с Ермаком", — начал Нечаев.Он вспомнил и о статье 10, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка."Тут комментарии излишни", — указал политолог.Процитировал он и ряд других статей основного украинского закона."Статья 13 – утверждает, что недра принадлежат народу Украины. На деле же Зеленский отчуждает их в рамках ресурсных сделок с Британией и США", — также напомнил Нечаев.Ещё одна статья Конституции Украины — 17 — запрещает создание и деятельность незаконных вооружённых формирований, а также размещение иностранных баз. И здесь к властям Украины, по словам политолога, тоже навалом вопросов"."Статья 24 – запрещает дискриминацию по языковому, этническому, политическому и религиозному признаку. Особенно "актуально" для тех, кто слушает не ту музыку, говорит не на том языке и ходит не в ту церковь", — отметил эксперт.По его словам, этот перечень — не полон."И это далеко не полный перечень: свежи в памяти примеры лишения гражданства (нередко – единственного), а также максимально грубое нарушение процедур отставки и назначения правительства. Ну и кроме того, ещё в мае прошлого года Зеленский должен был покинуть здание на ул. Банковой, задействовав статьи 108 и 112 соответственно", — заявил Нечаев.Кроме того, по его словам, есть и более "глубокая проблема" - украинская Конституция "в нынешнем виде, с незаконно внесённым туда курсом на вступление Украины в НАТО, вступает в прямое противоречие с двумя системообразующими документами", а именно — с Декларацией о государственном суверенитете и Актом о провозглашении независимости Украины.В Декларации Украина заявляла о намерении быть "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", а также приняла три неядерных принципа: "не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия". И именно Декларация стала основой для Акта о провозглашении независимости, "который, в свою очередь, лёг в фундамент Конституции"."Но даже если предположить, что Рада откатит "евроатлантическую поправку" и вернет Конституцию в "нейтральное" состояние – это не отменяет того, что сам Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то её можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые ещё могут пригодиться для отмазок", — подытожил эксперт.Примечательно также, что днём 9 августа Зеленский развил невиданную дипломатическую активность. Так, он по очереди провёл телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Эстонии Кристеном Михалом, Дании Мэтте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Зеленского, все, с кем он говорил, поддерживают Украину.Тем временем поступает информация о подготовке украинским руководством провокации, призванной сорвать встречу Путина и Трампа."Собирают все высшее руководство на совещание командиров корпусов ВСУ. Все говорят, что будут требовать срочно где-то контратаковать. Ну ждём. Явно за***аются (зарубаются — Ред.) со Штатами", — сообщил днём в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что США попытаются повлиять на Великобританию с тем, чтобы та повлияла на Зеленского."Сегодня в Великобритании проходит встреча. Приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. С британской стороны — министр иностранных дел Дэвид Ламми. Есть европейские советники и представители Украины. Встречу предложили США. Главная цель — подготовиться к саммиту Трампа и Путина на Аляске", — отметил Царёв.По его словам, у встречи Вэнса и Ламми есть и скрытая причина."Но есть и скрытая причина. Британия сегодня контролирует Зеленского. США — нет. Раньше США могло манипулировать Киевом объемом помощи. Сейчас помощи от США нет и рычагов нет. Поэтому Вашингтону нужно заручиться согласием Лондона. У Трампа есть ещё возможность ввести санкции против окружения Зеленского. Но это крайняя мера для крайней ситуации", — указал эксперт.По его словам, "чтобы всё, о чём Трамп договорится с Путиным, было выполнено Киевом, Америка должна уговорить Великобританию уговорить Зеленского"."Вэнс всегда был против войны на Украине. Он открыто говорил, что продолжение конфликта выгодно лишь тем, кто наживается на чужой беде. Я уверен, что Вэнс будет давить на Великобританию и использует все рычаги, чтобы заставить Лондон проявить гибкость", — заявил Царёв.Согласно его прогнозу, Великобритания, скорее всего, будет упираться и тянуть время."Если Вэнс добьется уступок, у Трампа на Аляске появится шанс на реальный результат. Если нет — Трамп не сможет со своей стороны выполнить обязательства, взятые на себя на переговорах с Путиным по принуждению Украины к миру", — подытожил Царёв.При этом ряд экспертов уже заявлял, что британцы, скорее всего, за оставшиеся 6 с лишним дней до встречи Путина и Трампа на Аляске попытаются сделать всё, чтобы сорвать эту встречу..О том, как на Украине реагируют на встречу Путина и Трампа — в статье Дмитрия Ковалевича ""Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом".

2025

Егор Леев

Новости

