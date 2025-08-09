Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа - 09.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250809/zelenskiy-artachitsya-i-gotovitsya-sorvat-vstrechu-putina-i-trampa-itogi-9-avgusta-1066737557.html
Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа
Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа - 09.08.2025 Украина.ру
Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа
Владимир Зеленский выступил с резким заявлением по поводу возможностей мирных переговоров по Украине
2025-08-09T18:30
2025-08-09T18:32
хроники
эксклюзив
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
великобритания
верховный суд
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg
Утром 9 августа, после того, как стало известно о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, которое затем продублировал у себя в телеграм-канале на английском языке."Украинцы защищают своё &lt;...&gt; Конечно, мы не дадим России наград за сделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но всё партнёры должны понять, что такое достойный мир", — заявил Зеленский.Он отдельно коснулся вопроса территорий."Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю &lt;...&gt; украинцы не будут", — подчеркнул Зеленский.По его словам, "Украина готова к любым решениям, которые могли дать мир"."Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать", — отметил Зеленский.При этом он указал, что власти Украины "готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнёрами работать ради реального, и главного, длительного мира, который не развалится из-за желания Москвы".Апелляцию Зеленского к Конституции Украины некоторые сочли кощунством."Когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных. Напомню: по состоянию на 2021 год 78% статей Конституции Украины нарушались системно и последовательно. После 2022-го этот показатель стал ещё выше", — отметил политолог Алексей Нечаев.Он привёл ряд статей Конституции, которые нарушаются на современной Украине."Статья 6 – принцип разделения властей не соблюдается: Рада работает в ручном режиме (голосования по НАБУ и ресурсной сделке с США свежи в памяти), Конституционный и Верховный суды парализованы, а исполнительная власть через СНБО и санкции присвоила себе функции судебной. Результат – офисно-президентская республика во главе с Ермаком", — начал Нечаев.Он вспомнил и о статье 10, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка."Тут комментарии излишни", — указал политолог.Процитировал он и ряд других статей основного украинского закона."Статья 13 – утверждает, что недра принадлежат народу Украины. На деле же Зеленский отчуждает их в рамках ресурсных сделок с Британией и США", — также напомнил Нечаев.Ещё одна статья Конституции Украины — 17 — запрещает создание и деятельность незаконных вооружённых формирований, а также размещение иностранных баз. И здесь к властям Украины, по словам политолога, тоже навалом вопросов"."Статья 24 – запрещает дискриминацию по языковому, этническому, политическому и религиозному признаку. Особенно "актуально" для тех, кто слушает не ту музыку, говорит не на том языке и ходит не в ту церковь", — отметил эксперт.По его словам, этот перечень — не полон."И это далеко не полный перечень: свежи в памяти примеры лишения гражданства (нередко – единственного), а также максимально грубое нарушение процедур отставки и назначения правительства. Ну и кроме того, ещё в мае прошлого года Зеленский должен был покинуть здание на ул. Банковой, задействовав статьи 108 и 112 соответственно", — заявил Нечаев.Кроме того, по его словам, есть и более "глубокая проблема" - украинская Конституция "в нынешнем виде, с незаконно внесённым туда курсом на вступление Украины в НАТО, вступает в прямое противоречие с двумя системообразующими документами", а именно — с Декларацией о государственном суверенитете и Актом о провозглашении независимости Украины.В Декларации Украина заявляла о намерении быть "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", а также приняла три неядерных принципа: "не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия". И именно Декларация стала основой для Акта о провозглашении независимости, "который, в свою очередь, лёг в фундамент Конституции"."Но даже если предположить, что Рада откатит "евроатлантическую поправку" и вернет Конституцию в "нейтральное" состояние – это не отменяет того, что сам Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то её можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые ещё могут пригодиться для отмазок", — подытожил эксперт.Примечательно также, что днём 9 августа Зеленский развил невиданную дипломатическую активность. Так, он по очереди провёл телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Эстонии Кристеном Михалом, Дании Мэтте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Зеленского, все, с кем он говорил, поддерживают Украину.Тем временем поступает информация о подготовке украинским руководством провокации, призванной сорвать встречу Путина и Трампа."Собирают все высшее руководство на совещание командиров корпусов ВСУ. Все говорят, что будут требовать срочно где-то контратаковать. Ну ждём. Явно за***аются (зарубаются — Ред.) со Штатами", — сообщил днём в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что США попытаются повлиять на Великобританию с тем, чтобы та повлияла на Зеленского."Сегодня в Великобритании проходит встреча. Приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. С британской стороны — министр иностранных дел Дэвид Ламми. Есть европейские советники и представители Украины. Встречу предложили США. Главная цель — подготовиться к саммиту Трампа и Путина на Аляске", — отметил Царёв.По его словам, у встречи Вэнса и Ламми есть и скрытая причина."Но есть и скрытая причина. Британия сегодня контролирует Зеленского. США — нет. Раньше США могло манипулировать Киевом объемом помощи. Сейчас помощи от США нет и рычагов нет. Поэтому Вашингтону нужно заручиться согласием Лондона. У Трампа есть ещё возможность ввести санкции против окружения Зеленского. Но это крайняя мера для крайней ситуации", — указал эксперт.По его словам, "чтобы всё, о чём Трамп договорится с Путиным, было выполнено Киевом, Америка должна уговорить Великобританию уговорить Зеленского"."Вэнс всегда был против войны на Украине. Он открыто говорил, что продолжение конфликта выгодно лишь тем, кто наживается на чужой беде. Я уверен, что Вэнс будет давить на Великобританию и использует все рычаги, чтобы заставить Лондон проявить гибкость", — заявил Царёв.Согласно его прогнозу, Великобритания, скорее всего, будет упираться и тянуть время."Если Вэнс добьется уступок, у Трампа на Аляске появится шанс на реальный результат. Если нет — Трамп не сможет со своей стороны выполнить обязательства, взятые на себя на переговорах с Путиным по принуждению Украины к миру", — подытожил Царёв.При этом ряд экспертов уже заявлял, что британцы, скорее всего, за оставшиеся 6 с лишним дней до встречи Путина и Трампа на Аляске попытаются сделать всё, чтобы сорвать эту встречу..О том, как на Украине реагируют на встречу Путина и Трампа — в статье Дмитрия Ковалевича ""Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом".
https://ukraina.ru/20250809/popytki-sorvat-vstrechu-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-9-avgusta-1066728049.html
https://ukraina.ru/20250809/vstrecha-na-alyaske-glavnoe-na-utro-9-avgusta-1066720717.html
https://ukraina.ru/20250808/peregovory-liderov-rossii-kitaya-i-indii-itogi-8-avgusta-1066698656.html
сша
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_82a18ce11e7111ea7fa36db346a91e30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, великобритания, верховный суд, набу, снбо
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина, Великобритания, Верховный Суд, НАБУ, СНБО

Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа

18:30 09.08.2025 (обновлено: 18:32 09.08.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский выступил с резким заявлением по поводу возможностей мирных переговоров по Украине
Утром 9 августа, после того, как стало известно о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, которое затем продублировал у себя в телеграм-канале на английском языке.
"Украинцы защищают своё <...> Конечно, мы не дадим России наград за сделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но всё партнёры должны понять, что такое достойный мир", — заявил Зеленский.
Он отдельно коснулся вопроса территорий.
"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю <...> украинцы не будут", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, "Украина готова к любым решениям, которые могли дать мир".
"Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать", — отметил Зеленский.
При этом он указал, что власти Украины "готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнёрами работать ради реального, и главного, длительного мира, который не развалится из-за желания Москвы".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
13:14
Попытки сорвать встречу Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 августаВ РФПИ заявили о возможных попытках сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Апелляцию Зеленского к Конституции Украины некоторые сочли кощунством.
"Когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных. Напомню: по состоянию на 2021 год 78% статей Конституции Украины нарушались системно и последовательно. После 2022-го этот показатель стал ещё выше", — отметил политолог Алексей Нечаев.
Он привёл ряд статей Конституции, которые нарушаются на современной Украине.
"Статья 6 – принцип разделения властей не соблюдается: Рада работает в ручном режиме (голосования по НАБУ и ресурсной сделке с США свежи в памяти), Конституционный и Верховный суды парализованы, а исполнительная власть через СНБО и санкции присвоила себе функции судебной. Результат – офисно-президентская республика во главе с Ермаком", — начал Нечаев.
Он вспомнил и о статье 10, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка.
"Тут комментарии излишни", — указал политолог.
Процитировал он и ряд других статей основного украинского закона.
"Статья 13 – утверждает, что недра принадлежат народу Украины. На деле же Зеленский отчуждает их в рамках ресурсных сделок с Британией и США", — также напомнил Нечаев.
Ещё одна статья Конституции Украины — 17 — запрещает создание и деятельность незаконных вооружённых формирований, а также размещение иностранных баз. И здесь к властям Украины, по словам политолога, тоже навалом вопросов".
"Статья 24 – запрещает дискриминацию по языковому, этническому, политическому и религиозному признаку. Особенно "актуально" для тех, кто слушает не ту музыку, говорит не на том языке и ходит не в ту церковь", — отметил эксперт.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
10:04
Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августаСтало известно место будущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
По его словам, этот перечень — не полон.
"И это далеко не полный перечень: свежи в памяти примеры лишения гражданства (нередко – единственного), а также максимально грубое нарушение процедур отставки и назначения правительства. Ну и кроме того, ещё в мае прошлого года Зеленский должен был покинуть здание на ул. Банковой, задействовав статьи 108 и 112 соответственно", — заявил Нечаев.
Кроме того, по его словам, есть и более "глубокая проблема" - украинская Конституция "в нынешнем виде, с незаконно внесённым туда курсом на вступление Украины в НАТО, вступает в прямое противоречие с двумя системообразующими документами", а именно — с Декларацией о государственном суверенитете и Актом о провозглашении независимости Украины.
В Декларации Украина заявляла о намерении быть "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", а также приняла три неядерных принципа: "не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия". И именно Декларация стала основой для Акта о провозглашении независимости, "который, в свою очередь, лёг в фундамент Конституции".
"Но даже если предположить, что Рада откатит "евроатлантическую поправку" и вернет Конституцию в "нейтральное" состояние – это не отменяет того, что сам Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то её можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые ещё могут пригодиться для отмазок", — подытожил эксперт.
Примечательно также, что днём 9 августа Зеленский развил невиданную дипломатическую активность. Так, он по очереди провёл телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Эстонии Кристеном Михалом, Дании Мэтте Фредериксен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Зеленского, все, с кем он говорил, поддерживают Украину.
Вчера, 19:10
Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августаПрезидент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Тем временем поступает информация о подготовке украинским руководством провокации, призванной сорвать встречу Путина и Трампа.
"Собирают все высшее руководство на совещание командиров корпусов ВСУ. Все говорят, что будут требовать срочно где-то контратаковать. Ну ждём. Явно за***аются (зарубаются — Ред.) со Штатами", — сообщил днём в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что США попытаются повлиять на Великобританию с тем, чтобы та повлияла на Зеленского.
"Сегодня в Великобритании проходит встреча. Приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. С британской стороны — министр иностранных дел Дэвид Ламми. Есть европейские советники и представители Украины. Встречу предложили США. Главная цель — подготовиться к саммиту Трампа и Путина на Аляске", — отметил Царёв.
По его словам, у встречи Вэнса и Ламми есть и скрытая причина.
"Но есть и скрытая причина. Британия сегодня контролирует Зеленского. США — нет. Раньше США могло манипулировать Киевом объемом помощи. Сейчас помощи от США нет и рычагов нет. Поэтому Вашингтону нужно заручиться согласием Лондона. У Трампа есть ещё возможность ввести санкции против окружения Зеленского. Но это крайняя мера для крайней ситуации", — указал эксперт.
По его словам, "чтобы всё, о чём Трамп договорится с Путиным, было выполнено Киевом, Америка должна уговорить Великобританию уговорить Зеленского".
"Вэнс всегда был против войны на Украине. Он открыто говорил, что продолжение конфликта выгодно лишь тем, кто наживается на чужой беде. Я уверен, что Вэнс будет давить на Великобританию и использует все рычаги, чтобы заставить Лондон проявить гибкость", — заявил Царёв.
Согласно его прогнозу, Великобритания, скорее всего, будет упираться и тянуть время.
"Если Вэнс добьется уступок, у Трампа на Аляске появится шанс на реальный результат. Если нет — Трамп не сможет со своей стороны выполнить обязательства, взятые на себя на переговорах с Путиным по принуждению Украины к миру", — подытожил Царёв.
При этом ряд экспертов уже заявлял, что британцы, скорее всего, за оставшиеся 6 с лишним дней до встречи Путина и Трампа на Аляске попытаются сделать всё, чтобы сорвать эту встречу.
.О том, как на Украине реагируют на встречу Путина и Трампа — в статье Дмитрия Ковалевича ""Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВеликобританияВерховный СудНАБУСНБО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа
17:57Украина может потерять важного сторонника в Европе — Чехию
17:52Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко
17:50Российские войска закрепились в урочище Гатище на Харьковском направлении
17:45Состоялся телефонный разговор: Россия и Бразилия обсудили насущные вопросы
17:40Российские войска вошли в Заречное на Краснолиманском направлении
17:35Китай подтвердил намерение продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы США
17:30Зеленский провел переговоры с Макроном и Стармером
17:20Российские ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за три с половиной часа
17:10Еще один населенный пункт ДНР освобожден: ВС РФ взяли Никаноровку
17:02Рекордный месяц по масштабам российских ударов: статистика июля 2025 года
16:40Украинский депутат Железняк скептически оценивает версию Bild о "недопонимании" с Путиным
16:20Российские войска закрепились на ферме в Шандриголово, идут уличные бои
16:06В Золотом Колодезе фиксируют "необъяснимую активность": местные жители сообщают о подозрительных событиях
15:53Провокациям быть: свернуть с террористического пути Украине не дадут британские кураторы
15:30Яблоновка как ключ к Константиновке: Коц раскрыл, как освобождение села меняет расстановку сил
15:25Российские войска нанесли мощные удары по военной инфраструктуре ВСУ в приграничных областях
15:14Боевые сводки с фронта: продвижение российских войск на ключевых направлениях
14:53Ситуация в Щербиновке: российские войска ведут бои, но полного контроля пока нет
14:49Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ мощной авиабомбой ФАБ-3000
Лента новостейМолния