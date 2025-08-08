https://ukraina.ru/20250808/tramp-dolzhen-vzyat-s-soboy-podruzhku-kak-na-ukraine-reagiruyut-na-vozmozhnuyu-vstrechu-putina-s-trampom-1066641751.html

"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом

После визита в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, американские и российские СМИ заявили о вероятной встрече российского и американского президента в ближайшее время. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в центре новых переговоров по Украине будет именно территориальный вопрос.

На Украине эту новость восприняли с некоторой долей паники. Зеленский и его европейские союзники с начала года опасаются такой встречи, полагая, что без них будет решаться их судьба. В украинских и западных СМИ муссируют советы экспертов, которые утверждают, что Владимир Путин может обмануть Трампа и даже манипулировать им. Американского миллиардера, который дважды становился президентом США, в Киеве выставляют каким-то "неразумным дитём"."На каналах, аффилированных с Офисом президента, настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в ОП уже пошли дымом предохранители", - иронизирует по этому поводу опальный депутат Александр Дубинский.Зеленский в своем обращении 7 августа потребовал учесть "голос Европы" в будущих переговорах США и России по Украине. Суть тактики Зеленского с момента возвращения Трампа в Белый дом сводится к тому, что он должен присутствовать при контактах США и РФ, привлекая на эти же встречи ЕС и Великобританию. В сущности, такая политика определяется стремлением Лондона встревать в любые политические процессы, а Зеленский используется лишь как агент, который должен обо всем доложить или подключить Лондон напрямую."Чувак пытается втиснуться в то, что решили уже без него. То есть решила Россия со Штатами, решили Штаты с Россией, как кому будет угодно. Но Зеленский здесь явно не при делах", - резюмирует тактику Зеленского украинский блогер Анатолий Шарий.Одна из вероятных причин такого противодействия прямым контактам президентов США и РФ могут быть изначальные манипуляции и ложная информация, представленная Трампу Зеленским и его американскими лоббистами. Для Трампа украинский конфликт не стоит в ряду приоритетов, но в уши ему вливают совсем несусветную чушь о ходе конфликта.В частности на днях они заявил, что с начала 2025 года РФ потеряла 122 500 солдат, тогда как потери Украины составляют около 8 тысяч. Иными словами, Украина теряет в 15 раз меньше, хотя американские СМИ признают превосходство РФ в людях, технике, боеприпасах и дронах. При личной встрече этот бред можно было бы опровергнуть даже отсылками к банальной логике, а это уже поставит под вопрос компетентность советников Трампа и "правдивость" Зеленского, которые предоставляют такие данные.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет 7 августа, что Офис Президента будет всячески пытаться помешать саммиту Трампа и Путина, так как переговоры про Украину без Украины рушат всю концепцию Андрея Ермака. "Резидент" также утверждает, что Офис Президента будет продвигать тезис об обязательных переговорах в формате Трамп-Зеленский-Путин."Резидент" пишет также, что Офис Президента готовит совещание с СБУ/ГУР на тему "возможных кейсов по срыву переговоров" и затягиванию конфронтации с Кремлем. Авторы "Резидента" полагают, что Зеленский может даже ринуться на эту встречу сам, без приглашения, чтобы устроить публичный скандал.Близкая к Демпартии США New York Times тоже выражает тревогу по поводу вероятной встречи Трампа и Путина, ссылаясь на украинских чиновников и экспертов.По информации американского издания, близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко назвал вероятную встречу президентов "опасным переговорным туннелем". Фесенко предполагает, что Кремль может "пытаться заманить Трампа в ловушку", чтобы затем "навязать Зеленскому и Украине смягчённый вариант мира вариант мира на российских условиях".В связи с этим Зеленский ринулся за помощью к британцам и европейцам. Как пишет New York Times, "Зеленский запланировал на четверг встречи с лидерами по всей Европе, стремясь представить единый фронт с союзниками перед любым саммитом".Другое американское издание, The New York Post уже ставит Трампу условия встречи от имени Зеленского: "Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским". Украинский Telegram-канал "ЗеРада" иронизирует по этому поводу: "Я приду, но только с подружкой".Настойчивость, с которой европейские союзники, британцы и Зеленский требуют его личной встречи с российским президентом, наводят украинских комментаторов на мысль, что Зеленский намерен надеть на встречу "пояс шахида".Британская The Guardian пишет, что российский президент ясно дал понять, что не хочет встречаться с Зеленским, но готов провести встречу с Трампом. В ответ на это заявление беглый украинский нардеп Артем Дмитрук пишет из Лондона, что это - не просто дипломатия, а сигнал тому, с кем говорить больше никто не собирается.Украинский политолог Руслан Бортник считает, что вероятную встречу Путина и Трампа следует рассматривать как тактическую победу Кремля. "На фоне жестких санкционных угроз со стороны Вашингтона, сам факт такого прямого диалога означает частичный прорыв международной изоляции РФ, формально признающий её субъектность и необходимость переговоров с ней "на равных", - утверждает политолог.По его мнению, основная причина, по которой Трамп согласен на такие переговоры,— его нежелание доводить до реализации анонсированный ультиматум в виде введения 100% таможенных пошлин, направленных против России и её ключевых партнёров — Китая и Индии.Украинское издание "Страна" считает, что встреча может сорваться из-за эскалации в войне или массовой гибели мирных жителей, так как "сил, которые заинтересованы в срыве мирного процесса, по-прежнему много".Обычно для срыва двухсторонних контактов и переговоров на Украине используют какую-нибудь громкую провокацию с многочисленными жертвами, вроде очередной Бучи, чтобы западная пресса подняла крик и заранее дискредитировала переговоры.О последних заявлениях Трампа по поводу встречи с Путиным - в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи"

