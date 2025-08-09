Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августа
Стало известно место будущей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил время и место встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска", — заявил Трамп.
Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — рассказал Ушаков.
Он также сообщил, что ближайшие дни стороны посвятят подготовке встречи.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряжённой проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил помощник президента России.
Ушаков также заявил, что Трампу передали приглашение посетить Россию.
"Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа - провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — указал Ушаков.
Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что для его штата будет честью принять встречу Путина и Трампа.
"Для нашего штата будет честью принять очередную важную встречу мировых лидеров, как это было в 1984 с президентом Рейганом и Папой Римским Иоанном Павлом II, а также в 1971 году - с президентом Никсоном и императором Японии [Хирохито]", — отметил Салливан.
Примечательно, что Путин станет первым российским лидером, посетившим штат Аляска.
Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом был Никита Хрущёв. Он посещал: Вашингтон (округ Колумбия), Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), Нью-Йорк (Нью-Йорк), Лос-Анджелес и Сан-Франциско (Калифорния), Де-Мойн и Эймс (Айова). Следующий советский лидер — Леонид Брежнев — посещал Вашингтон (округ Колумбия) и Сан-Клементе (Калифорния). Последний советский лидер — Михаил Горбачёв — посещал Вашингтон (округ Колумбия), Нью-Йорк (Нью-Йорк), Кэмп-Дэвид (Мэриленд), Миннеаполис (Миннесота) и Сан-Франциско (Калифорния).
Первый президент РФ Борис Ельцин посещал Кэмп-Дэвид (Мэриленд), Вашингтон (округ Колумбия), штаты Мэриленд и Канзас, Нью-Йорк (Нью-Йорк), Сиэтл (штат Вашингтон) и штат Колорадо.
Путин посещал Нью-Йорк (Нью-Йорк), Кэмп-Дэвид (Мэриленд), Вашингтон (округ Колумбия), о. Си-Айленд (Джорджия), Портсмут (Мэн).
Дмитрий Медведев в качестве президента России был в Вашингтоне (округ Колумбия), Кэмп-Дэвиде (Мэриленд), Нью-Йорк (Нью-Йорк), Сан-Франциско (Калифорния), Питтсбург (Пенсильвания), Гонолулу (Гавайи).
Место встречи Путина и Трампа уже обсудили эксперты.
"После сообщения о выборе Аляски, как места встречи России и США, напряглась Канада. Аляска - штат США, но он - анклавный, как для нас Калининград. А Канада, как раз разделяет основную территорию США и Аляску. И как тут не вспомнить, что Трамп хочет присоединить Канаду к США. Всё логично с его точки зрения - вижу цель - не вижу препятствий", — отметил политолог Марат Баширов.
Политолог Юрий Баранчик же обратил внимание на дипломатическую работу Путина в эти дни. Он напомнил, что после разговора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем — с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Помимо этого Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Не хватает только Бразилии, но ещё не вечер. И уже очевидно, что картина получается заметно шире, чем просто "подготовка к встрече с Трампом, где будут говорить про Украину". Это выглядит как координация большого дипломатического контура, а не просто работа по украинской линии", — отметил он.
Баранчик также напомнил, что ОАЭ, Малайзия, ЮАР, Китай, Индия — "либо члены БРИКС, либо страны, плотно интегрирующиеся в его расширенный формат".
"В повестке встреч (по формулировкам) много упоминаний торговли, инвестиций, энергетики, космоса, ООН, что прямо связано с институциональным укреплением БРИКС как глобальной площадки. Не исключено формирование инфраструктуры для обхода санкций и создания альтернативных цепочек поставок. Тут и рост товарооборота с Малайзией, и переговоры с Эмиратами (ключевой хаб для реэкспорта), и африканская линия через ЮАР", — указал эксперт.
Он также указал, что формально Украина "упоминается почти в каждом контакте, но это выглядит как обязательный элемент, который партнёры "поддерживают" в общих выражениях, без конкретных обязательств".
"А упор – вообще на другое. Реальный смысл выглядит как использование украинского сюжета как повод для интеграции БРИКС и Глобального Юга, под лозунгом "поддержки мирных инициатив" Москва закрепляет дипломатическое и экономическое взаимодействие", — подчеркнул Баранчик.
По его мнению, Путин на встрече в Аляске будет выступать как представитель не только России.
"Что бы ни обсуждалось на встрече с Трампом, Владимир Путин будет выступать как фронтмен большой группы товарищей. Главный KPI Москвы сейчас — не "договориться точечно", а укрепить сеть, которая переживёт как санкционные волны, так и возможные развороты в Вашингтоне", — подытожил эксперт.
Тем временем источник канала CBS News в Белом доме сообщил, что окончательные планы саммита в Аляске ещё не согласованы и ещё есть вероятность того, что каким-то образом к работе саммита может быть привлечён Владимир Зеленский.
