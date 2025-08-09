https://ukraina.ru/20250809/polyaki--pushechnoe-myaso-nato-krapivnik-o-roli-polshi-v-vozmozhnom-shturme-kaliningrada-1066663350.html

Поляки — пушечное мясо НАТО: Крапивник о роли Польши в возможном штурме Калининграда

Основную тяжесть возможного штурма Калининграда НАТО планирует возложить на Польшу, повторяя сценарий использования славян как "пушечного мяса". При этом потери могут превысить все ожидания Запада. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

"Это же славяне, а славяне всегда воспринимались Западом как пушечное мясо, — констатировал эксперт. — Когда Наполеон шел в поход на Россию, он набрал в свою армию почти 40 тысяч поляков, из которых в живых осталась только тысяча. Причем когда французская армия во время отступления переправлялась через реки, они в арьергард всегда выставляли поляков".Крапивник подчеркнул, что современная ситуация повторяет исторические шаблоны: "Поляки не учатся на своих ошибках. Они до сих пор думают, что станут королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад все время их эксплуатировал, как и Украину". По его словам, в случае конфликта американцы ограничатся авиационной поддержкой, переложив основные потери на польские части.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".

