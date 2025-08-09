"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
России осталось 3-4 года для решения украинского вопроса — после 2027 года военная мощь Европы может позволить прямое вмешательство в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Это время, по моим оценкам, может наступить через три-четыре года. Неприятно слышать, что эта война еще продлится так долго. Но за это время нужно достичь результата", — с тревогой отмечает Голубовский, подчеркивая важность временного фактора.
Аналитик детализирует стратегические приоритеты: "Контроль всего Северного Причерноморья. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Мы должны выжимать по максимуму то, что мы можем".
Он проводит историческую параллель: "Очень хороший пример — это ситуация с Арменией и Азербайджаном. Сколько времени армяне считали, что Карабах — это то, на что уже Азербайджан не посягнет? В Баку выждали время, перевооружились, заработали денег, нашли союзников и решили проблему".
Голубовский предостерегает от иллюзий: "Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям".
Эксперт делает неутешительный прогноз: "Иначе мы получим половинчатое решение, и эта конструкция сможет разрушиться. И любые территориальные вопросы в будущем могут быть пересмотрены. Здесь ситуация может быть та же самая".
"Нам нужно продолжать давить", — резюмирует собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
Вчера, 14:45Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столицПольский политический аналитик считает, что Кароль Навроцкий не сможет осуществить назревшей дегерманизации польской экономики, ведь этого невозможно достичь без деамериканизации польской геополитики.
Подписывайся на