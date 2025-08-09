https://ukraina.ru/20250809/evropa-vooruzhaetsya-u-rossii-ostalos-3-4-goda--ekspert-o-kriticheskikh-srokakh-ukrainskogo-konflikta-1066692537.html

"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта

"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта - 09.08.2025 Украина.ру

"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта

России осталось 3-4 года для решения украинского вопроса — после 2027 года военная мощь Европы может позволить прямое вмешательство в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-08-09T09:45

2025-08-09T09:45

2025-08-09T09:45

новости

россия

украина

европа

дмитрий голубовский

украина.ру

война

конфликт

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_8b312b22b1300daa77a2f6e18cdfcae6.jpg.webp

Аналитик детализирует стратегические приоритеты: "Контроль всего Северного Причерноморья. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Мы должны выжимать по максимуму то, что мы можем". Он проводит историческую параллель: "Очень хороший пример — это ситуация с Арменией и Азербайджаном. Сколько времени армяне считали, что Карабах — это то, на что уже Азербайджан не посягнет? В Баку выждали время, перевооружились, заработали денег, нашли союзников и решили проблему".Голубовский предостерегает от иллюзий: "Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям".Эксперт делает неутешительный прогноз: "Иначе мы получим половинчатое решение, и эта конструкция сможет разрушиться. И любые территориальные вопросы в будущем могут быть пересмотрены. Здесь ситуация может быть та же самая"."Нам нужно продолжать давить", — резюмирует собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

https://ukraina.ru/20250808/konrad-renkas-navrotskiy-bez-kolebaniy-odobrit-prikaz---napast-na-rossiyu-poluchiv-ego-iz-zapadnykh-1066678909.html

россия

украина

европа

армения

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, дмитрий голубовский, украина.ру, война, конфликт, армения, азербайджан, вооружения, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине