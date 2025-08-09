"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта - 09.08.2025 Украина.ру
"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта
России осталось 3-4 года для решения украинского вопроса — после 2027 года военная мощь Европы может позволить прямое вмешательство в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Аналитик детализирует стратегические приоритеты: "Контроль всего Северного Причерноморья. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Мы должны выжимать по максимуму то, что мы можем". Он проводит историческую параллель: "Очень хороший пример — это ситуация с Арменией и Азербайджаном. Сколько времени армяне считали, что Карабах — это то, на что уже Азербайджан не посягнет? В Баку выждали время, перевооружились, заработали денег, нашли союзников и решили проблему".Голубовский предостерегает от иллюзий: "Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям".Эксперт делает неутешительный прогноз: "Иначе мы получим половинчатое решение, и эта конструкция сможет разрушиться. И любые территориальные вопросы в будущем могут быть пересмотрены. Здесь ситуация может быть та же самая"."Нам нужно продолжать давить", — резюмирует собеседник издания.
"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта

09:45 09.08.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
России осталось 3-4 года для решения украинского вопроса — после 2027 года военная мощь Европы может позволить прямое вмешательство в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Это время, по моим оценкам, может наступить через три-четыре года. Неприятно слышать, что эта война еще продлится так долго. Но за это время нужно достичь результата", — с тревогой отмечает Голубовский, подчеркивая важность временного фактора.
Аналитик детализирует стратегические приоритеты: "Контроль всего Северного Причерноморья. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Мы должны выжимать по максимуму то, что мы можем".
Он проводит историческую параллель: "Очень хороший пример — это ситуация с Арменией и Азербайджаном. Сколько времени армяне считали, что Карабах — это то, на что уже Азербайджан не посягнет? В Баку выждали время, перевооружились, заработали денег, нашли союзников и решили проблему".
Голубовский предостерегает от иллюзий: "Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям".
Эксперт делает неутешительный прогноз: "Иначе мы получим половинчатое решение, и эта конструкция сможет разрушиться. И любые территориальные вопросы в будущем могут быть пересмотрены. Здесь ситуация может быть та же самая".
"Нам нужно продолжать давить", — резюмирует собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
