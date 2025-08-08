Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа - 08.08.2025 Украина.ру
Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа
Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа - 08.08.2025 Украина.ру
Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы условии перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, а также прояснил судьбу озвученного им ранее ультиматума
Для встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа не требуется встреча Путина с Владимиром Зеленским, заявил Трамп журналистам в Белом доме.По его словам, для урегулирования Путин и Зеленский "хотели бы" встретиться с Трампом.Кроме того, Трамп ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает в пятницу, 8 августа."Это будет зависеть от него (Путина — Ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован", — сказал президент США.Ранее телеканал ABC сообщал о том, что встреча Путина и Трампа, о которой заговорили 7 августа, будет невозможна без предварительной встречи Путина и Зеленского: якобы, таково условие американской стороны.При этом официальных подобных заявлений не было. Более того, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, несмотря на то, что ранее в Вашингтоне упоминалась возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского, Москва предпочла сосредоточиться на двустороннем формате."Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", — заявил Ушаков.По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на подготовке двусторонней встречи Путина именно с Трампом, чтобы эта встреча была "успешной и результативной".Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа будет историческим событием."Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа. Надеемся, что этот диалог продолжится ещё более активно, в том числе в экономическом направлении", — заявил Дмитриев журналистам.Он указал, что диалог России и США пытаются сорвать."Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", — отметил глава РФПИ.Позднее Дмитриев оценил ответ Трампа по поводу якобы существовавшего условия для встречи с Путиным."Чёткий ответ снова опровергает фейковые новости", — написал Дмитриев на своей странице X.Также он обратил внимание на данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путём переговоров, а не войну."Крайне важный опрос перед саммитом США и России", — отметил Дмитриев.Тем временем президенты России и США продолжают поддерживать связь.Как сообщило издание The Wall Street Journal в ночь на 8 августа, Путин и Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные разговоры, в ходе которых российский лидер чаще говорит, а Трамп— внимательно слушает. Об этом изданию сообщили американские чиновники и другие источники."Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений... Их разговоры... обычно доброжелательны... Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе... Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает", — писала газета.Как рассказал The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник из Белого дома, в ходе бесед с российским лидером Трамп часто говорит о том, что его цель - восстановить американо-российские отношения на базе растущего экономического сотрудничества."Чиновники из администрации (Трампа — Ред.) и близкие советники президента заявили, что у Путина и Трампа в этом году не было ни одной крупной ссоры", — сообщило издание The Wall Street Journal.Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии газете отметил, что Путин хорошо осведомлен и "знает, о чём говорит". Газета также обращает внимание на то, что у российского лидера есть 25 лет опыта общения с различными президентами США, из-за чего у Трампа могут возникнуть сложности в переговорах.Кроме того, неназванные помощники сообщили изданию, что глава Белого дома злится из-за того, что за прошедшие 200 дней его президентского срока ему так и не удалось прекратить конфликт на Украине. Газета напоминает, что изначально Трамп обещался решить украинский вопрос за 24 часа, но позже заявил, что просто так пошутил.Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, однако на данный момент беседа не запланирована. Официально сообщалось о шести беседах глав государств начиная с февраля.О пресс-конференции Трампа вечером 7 августа — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи".
Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа

09:27 08.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Заявление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы условии перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, а также прояснил судьбу озвученного им ранее ультиматума
Для встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа не требуется встреча Путина с Владимиром Зеленским, заявил Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, для урегулирования Путин и Зеленский "хотели бы" встретиться с Трампом.
Кроме того, Трамп ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает в пятницу, 8 августа.
"Это будет зависеть от него (Путина — Ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован", — сказал президент США.
Ранее телеканал ABC сообщал о том, что встреча Путина и Трампа, о которой заговорили 7 августа, будет невозможна без предварительной встречи Путина и Зеленского: якобы, таково условие американской стороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вчера, 18:12
Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаПрезидент России Владимир Путин высказался о том, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский провёл совещание по ударам по России
При этом официальных подобных заявлений не было. Более того, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, несмотря на то, что ранее в Вашингтоне упоминалась возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского, Москва предпочла сосредоточиться на двустороннем формате.
"Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", — заявил Ушаков.
По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на подготовке двусторонней встречи Путина именно с Трампом, чтобы эта встреча была "успешной и результативной".
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа будет историческим событием.
"Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа. Надеемся, что этот диалог продолжится ещё более активно, в том числе в экономическом направлении", — заявил Дмитриев журналистам.
Он указал, что диалог России и США пытаются сорвать.
"Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", — отметил глава РФПИ.
Позднее Дмитриев оценил ответ Трампа по поводу якобы существовавшего условия для встречи с Путиным.
"Чёткий ответ снова опровергает фейковые новости", — написал Дмитриев на своей странице X.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вчера, 13:00
Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августаПомощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что место грядущей встречи российского и американского лидеров определено. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также он обратил внимание на данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путём переговоров, а не войну.
"Крайне важный опрос перед саммитом США и России", — отметил Дмитриев.
Тем временем президенты России и США продолжают поддерживать связь.
Как сообщило издание The Wall Street Journal в ночь на 8 августа, Путин и Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные разговоры, в ходе которых российский лидер чаще говорит, а Трамп— внимательно слушает. Об этом изданию сообщили американские чиновники и другие источники.
"Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений... Их разговоры... обычно доброжелательны... Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе... Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает", — писала газета.
Как рассказал The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник из Белого дома, в ходе бесед с российским лидером Трамп часто говорит о том, что его цель - восстановить американо-российские отношения на базе растущего экономического сотрудничества.
"Чиновники из администрации (Трампа — Ред.) и близкие советники президента заявили, что у Путина и Трампа в этом году не было ни одной крупной ссоры", — сообщило издание The Wall Street Journal.
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии газете отметил, что Путин хорошо осведомлен и "знает, о чём говорит". Газета также обращает внимание на то, что у российского лидера есть 25 лет опыта общения с различными президентами США, из-за чего у Трампа могут возникнуть сложности в переговорах.
Кроме того, неназванные помощники сообщили изданию, что глава Белого дома злится из-за того, что за прошедшие 200 дней его президентского срока ему так и не удалось прекратить конфликт на Украине. Газета напоминает, что изначально Трамп обещался решить украинский вопрос за 24 часа, но позже заявил, что просто так пошутил.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, однако на данный момент беседа не запланирована. Официально сообщалось о шести беседах глав государств начиная с февраля.
О пресс-конференции Трампа вечером 7 августа — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи".
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампThe Wall Street JournalСШАРоссияВашингтон
 
