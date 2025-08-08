https://ukraina.ru/20250808/peregovory-liderov-rossii-kitaya-i-indii-itogi-8-avgusta-1066698656.html

Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

О переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщила пресс-служба Кремля."В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", — отмечалось в сообщении пресс-службы о разговоре с Си Цзиньпином.Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Как сообщило Центральное телевидение Китая, председатель КНР поприветствовал переговоры США и России."Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", — сказал Си Цзиньпин в беседе с Путиным.Моди Путин также проинформировал о разговоре с Уиткоффом."С учётом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве. Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", — указывалось в сообщении пресс-службы КремляПутин и Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.Сам премьер-министр Индии заявил, что с нетерпением ждёт возможности принять президента Путина в своей стране позднее в этом году."Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", — заявил он.Примечательно, что 8 августа официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подтвердил участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.В среду индийский телеканал NDTV сообщал, что Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября."Китай приветствует премьер-министра Моди, который прибудет в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. Я верю, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит станет сплоченным, дружественным и плодотворным мероприятием, и ШОС вступит в новый этап качественного развития с большим единством, более тесным сотрудничеством, большей жизнеспособностью и активностью действий", — заявил Го Цзякунь журналистам.Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года в Ладакхе, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позднее индийские СМИ со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.Нынешнее потепление индийско-китайских отношений эксперты также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на Индию и Китай.Так, в конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа.При этом в 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.Также 7 августа Трамп заявил, что не исключает, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары."Это может случиться", — отметил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.На следующий день в МИД КНР в комментарии Bloomberg в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США ввести новые пошлины для Пекина на закупку нефти из России заявили, что для Китая правомерно вести сотрудничество со странами мира, в т.ч. и с РФ,"Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию", — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства.Там отметили, что руководство страны продолжит принимать "разумные меры энергетической безопасности".О планах Запада на Россию — в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять".

