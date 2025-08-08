Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа - 08.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250808/peregovory-liderov-rossii-kitaya-i-indii-itogi-8-avgusta-1066698656.html
Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа
Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа - 08.08.2025 Украина.ру
Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
2025-08-08T19:10
2025-08-08T19:11
эксклюзив
хроники
владимир путин
си цзиньпин
моди нарендра
дональд трамп
шос
bloomberg
китай
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058555162_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_57cdbc5a47c9d2ca442779597f575a97.jpg
О переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщила пресс-служба Кремля."В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", — отмечалось в сообщении пресс-службы о разговоре с Си Цзиньпином.Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Как сообщило Центральное телевидение Китая, председатель КНР поприветствовал переговоры США и России."Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", — сказал Си Цзиньпин в беседе с Путиным.Моди Путин также проинформировал о разговоре с Уиткоффом."С учётом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве. Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", — указывалось в сообщении пресс-службы КремляПутин и Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.Сам премьер-министр Индии заявил, что с нетерпением ждёт возможности принять президента Путина в своей стране позднее в этом году."Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", — заявил он.Примечательно, что 8 августа официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подтвердил участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.В среду индийский телеканал NDTV сообщал, что Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября."Китай приветствует премьер-министра Моди, который прибудет в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. Я верю, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит станет сплоченным, дружественным и плодотворным мероприятием, и ШОС вступит в новый этап качественного развития с большим единством, более тесным сотрудничеством, большей жизнеспособностью и активностью действий", — заявил Го Цзякунь журналистам.Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года в Ладакхе, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позднее индийские СМИ со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.Нынешнее потепление индийско-китайских отношений эксперты также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на Индию и Китай.Так, в конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа.При этом в 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.Также 7 августа Трамп заявил, что не исключает, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары."Это может случиться", — отметил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.На следующий день в МИД КНР в комментарии Bloomberg в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США ввести новые пошлины для Пекина на закупку нефти из России заявили, что для Китая правомерно вести сотрудничество со странами мира, в т.ч. и с РФ,"Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию", — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства.Там отметили, что руководство страны продолжит принимать "разумные меры энергетической безопасности".О планах Запада на Россию — в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять".
https://ukraina.ru/20250808/amerikanskoe-oruzhie-pridtsya-vernut-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-8-avgusta-1066672702.html
https://ukraina.ru/20250808/vstrecha-budet-a-ultimatum-pod-voprosom-glavnoe-na-utro-8-avgusta-1066651030.html
https://ukraina.ru/20250807/vstrecha-putina-i-trampa-zelenskiy-gotovit-provokatsii-itogi-7-avgusta-1066625903.html
китай
индия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058555162_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_074035e8917cc9669cb50bf1fbfd0dab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, си цзиньпин, моди нарендра, дональд трамп, шос, bloomberg, китай, индия, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Моди Нарендра, Дональд Трамп, ШОС, bloomberg, Китай, Индия, Россия

Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа

19:10 08.08.2025 (обновлено: 19:11 08.08.2025)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
О переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщила пресс-служба Кремля.
"В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", — отмечалось в сообщении пресс-службы о разговоре с Си Цзиньпином.
Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, председатель КНР поприветствовал переговоры США и России.
"Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", — сказал Си Цзиньпин в беседе с Путиным.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2025
13:19
Американское оружие придётся вернуть, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 8 августаСМИ сообщили о новых изменениях в политике Пентагона касательно оружия для Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Моди Путин также проинформировал о разговоре с Уиткоффом.
"С учётом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве. Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", — указывалось в сообщении пресс-службы Кремля
Путин и Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Сам премьер-министр Индии заявил, что с нетерпением ждёт возможности принять президента Путина в своей стране позднее в этом году.
"Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", — заявил он.
Примечательно, что 8 августа официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подтвердил участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
В среду индийский телеканал NDTV сообщал, что Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.
"Китай приветствует премьер-министра Моди, который прибудет в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. Я верю, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит станет сплоченным, дружественным и плодотворным мероприятием, и ШОС вступит в новый этап качественного развития с большим единством, более тесным сотрудничеством, большей жизнеспособностью и активностью действий", — заявил Го Цзякунь журналистам.
Заявление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
09:27
Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августаПрезидент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы условии перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, а также прояснил судьбу озвученного им ранее ультиматума
Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года в Ладакхе, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.
В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позднее индийские СМИ со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
Нынешнее потепление индийско-китайских отношений эксперты также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на Индию и Китай.
Так, в конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа.
При этом в 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вчера, 18:12
Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаПрезидент России Владимир Путин высказался о том, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский провёл совещание по ударам по России
Также 7 августа Трамп заявил, что не исключает, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
"Это может случиться", — отметил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.
На следующий день в МИД КНР в комментарии Bloomberg в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США ввести новые пошлины для Пекина на закупку нефти из России заявили, что для Китая правомерно вести сотрудничество со странами мира, в т.ч. и с РФ,
"Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию", — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что руководство страны продолжит принимать "разумные меры энергетической безопасности".
О планах Запада на Россию — в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинСи ЦзиньпинМоди НарендраДональд ТрампШОСbloombergКитайИндияРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Кого захватил спецназ России в Очакове и до какого срока надо успеть уничтожить Украину — Нагаев
19:58Киев цепляется за «воздушное перемирие»: последняя надежда на Запад
19:43Армия России наступает на севере Купянска
19:36Армия России продвигается на Покровском направлении
19:30Глава НАБУ заявил о непричастности к коррупции премьер-министра Украины и главы офиса Зеленского
19:22Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи
19:18Средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника над регионами России
19:10Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги
19:10Переговоры лидеров России, Китая и Индии. Итоги 8 августа
18:47Армия России полностью контролирует Полтавку и Русин Яр
18:39Украинские власти готовятся затопить шахты "Белозерская" и "Добропольская" и вывезти шахтёров в Павлоград
18:28Украинцы, застрявшие на границе Грузии после выдворения из России, прекратили голодовку
18:16Чат-бот якобы центра "Патриот" является фейком украинских спецслужб
18:09ВКС России уничтожили пункт дислокации 104-й бригады ТРО ВСУ ударом ФАБ-3000 в районе Константиновки
17:55Армия России нанесла еще один ракетный удар по цели в поселке Хотень в Сумской области
17:48"Нас кинули и размазали": опубликована переписка украинских "слуг народа" о скандале вокруг НАБУ
17:39"Своих не бросаем": история подвига двух бойцов под Щербиновкой
17:15Путин обсудил с Си Цзиньпином переговоры с США и готовящийся визит в Китай
17:09Российские ПВО за три часа сбили 34 украинских дрона
16:52Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять
Лента новостейМолния