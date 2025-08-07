"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Трамп активно перестраивает трансатлантические отношения, определяя новую повестку дня для всего Западного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По словам эксперта, нынешний президент США взял курс на пересмотр традиционных подходов к взаимодействию с европейскими союзниками. Это касается как экономических, так и военно-политических аспектов.
"После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте", – пояснил Данилов.
Аналитик отмечает, что такая политика вызывает беспокойство у европейских партнеров США. Однако они вынуждены подстраиваться под новые реалии, так как альтернативы американскому лидерству пока не видят.
"Это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
