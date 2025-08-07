https://ukraina.ru/20250807/on-dirizhiruet-etim-kontsertom-danilov-rasskazal-o-roli-trampa-v-transatlanticheskikh-otnosheniyakh-1066565899.html

"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях

"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях - 07.08.2025 Украина.ру

"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях

Трамп активно перестраивает трансатлантические отношения, определяя новую повестку дня для всего Западного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-08-07T04:40

2025-08-07T04:40

2025-08-07T04:40

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

джо байден

главные новости

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058671259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8b0a4fc060b975c1e5339ba7dee152cf.jpg

По словам эксперта, нынешний президент США взял курс на пересмотр традиционных подходов к взаимодействию с европейскими союзниками. Это касается как экономических, так и военно-политических аспектов."После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте", – пояснил Данилов.Аналитик отмечает, что такая политика вызывает беспокойство у европейских партнеров США. Однако они вынуждены подстраиваться под новые реалии, так как альтернативы американскому лидерству пока не видят."Это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".

https://ukraina.ru/20250806/dmitriy-vydrin-o-vizite-uitkoffa-tramp-i-starina-stiv-ne-pridumali-kak-govorit-s-rf-i-zhdut-1066545774.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, джо байден, главные новости, аналитика, эксперты, политика