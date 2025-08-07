"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях - 07.08.2025 Украина.ру
"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях
Трамп активно перестраивает трансатлантические отношения, определяя новую повестку дня для всего Западного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По словам эксперта, нынешний президент США взял курс на пересмотр традиционных подходов к взаимодействию с европейскими союзниками. Это касается как экономических, так и военно-политических аспектов."После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте", – пояснил Данилов.Аналитик отмечает, что такая политика вызывает беспокойство у европейских партнеров США. Однако они вынуждены подстраиваться под новые реалии, так как альтернативы американскому лидерству пока не видят."Это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".
"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях

Трамп активно перестраивает трансатлантические отношения, определяя новую повестку дня для всего Западного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По словам эксперта, нынешний президент США взял курс на пересмотр традиционных подходов к взаимодействию с европейскими союзниками. Это касается как экономических, так и военно-политических аспектов.
"После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте", – пояснил Данилов.
Аналитик отмечает, что такая политика вызывает беспокойство у европейских партнеров США. Однако они вынуждены подстраиваться под новые реалии, так как альтернативы американскому лидерству пока не видят.
"Это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 13:15
Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озаренияИзвестный политолог, писатель Дмитрий Выдрин прокомментировал в интервью изданию Украина.ру приезд спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву. Он также объяснил, почему друг Трампа планирует задержаться в России на два дня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
