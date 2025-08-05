https://ukraina.ru/20250805/turki-ne-prognutsya-aleksey-zubets-o-reaktsii-ankary-na-sanktsii-ssha-1066451105.html
Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США
Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США - 05.08.2025 Украина.ру
Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США
Турция не станет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-08-05T04:40
2025-08-05T04:40
2025-08-05T04:40
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"Турки тоже вряд ли прогнуться под американским давлением, потому что Турция тоже крупный покупатель российской нефти", - констатировал Зубец.Эксперт описал тактику президента США: "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент".Однако Зубец скептически оценил перспективы такого подхода: "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал".Экономист подчеркнул: "Проблема Китая — это потеря суверенитета. Если он один раз прогнется на такой мелочи, из него дальше будут вить веревки", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
https://ukraina.ru/20250804/1066448387.html
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новости, сша, турция, анкара, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, китай, экономика, геополитика, нефть, главные новости
Новости, США, Турция, Анкара, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Украина.ру, Китай, экономика, геополитика, нефть, Главные новости
Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США
Турция не станет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец