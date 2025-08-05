https://ukraina.ru/20250805/turki-ne-prognutsya-aleksey-zubets-o-reaktsii-ankary-na-sanktsii-ssha-1066451105.html

Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США

Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США - 05.08.2025 Украина.ру

Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США

Турция не станет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-08-05T04:40

2025-08-05T04:40

2025-08-05T04:40

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турция

анкара

дональд трамп

алексей зубец

украина.ру

китай

экономика

геополитика

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"Турки тоже вряд ли прогнуться под американским давлением, потому что Турция тоже крупный покупатель российской нефти", - констатировал Зубец.Эксперт описал тактику президента США: "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент".Однако Зубец скептически оценил перспективы такого подхода: "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал".Экономист подчеркнул: "Проблема Китая — это потеря суверенитета. Если он один раз прогнется на такой мелочи, из него дальше будут вить веревки", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.

https://ukraina.ru/20250804/1066448387.html

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