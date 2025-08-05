Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250805/pokrovsk-okruzhen-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-goroda-ne-stanet-vtorym-bakhmutom-dlya-vsu-1066452614.html
Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ
Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру
Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ
Оборона Покровска (Красноармейск) развивается по сценарию, принципиально отличающемуся от знаменитой "бахмутской эпопеи". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-05T07:15
2025-08-05T07:15
новости
авдеевка
россия
сумы
владимир евсеев
вооруженные силы украины
украина.ру
артемовск
покровск/красноармейск
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063911531_0:98:3052:1815_1920x0_80_0_0_aef64fb59827eb905c7c90445a4707f6.jpg.webp
Евсеев выделил три ключевых фактора, которые не позволят ВСУ повторить бахмутский сценарий. "Во-первых, Покровск находится в оперативном окружении, тогда как Бахмут (Артемовск. — Ред.) имел стабильные линии снабжения до последнего момента", — пояснил эксперт.Во-вторых, по словам Евсеева, изменилась сама тактика российских войск. "Мы научились на горьком опыте Бахмута. Сейчас применяется стратегия методичного вытеснения вместо лобовых штурмов. Ежедневно до 50 планирующих авиабомб обрушивается на укрепления противника", — отметил аналитик.Третьим решающим фактором эксперт назвал истощение украинских резервов. "После потерь под Авдеевкой и в других операциях у ВСУ просто нет достаточного количества подготовленных бойцов для длительной обороны. Их попытки контратаковать в районе Удачного лишь усугубляют ситуацию", — добавил он."Главное отличие в том, что под Бахмутом мы ломали мощную оборонительную систему, а под Покровском имеем дело с деморализованным противником, лишенным нормального снабжения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250804/sergey-gorbachev-chtoby-osvobodit-kherson-i-odessu-rossii-nado-vernutsya-k-klassike-desantnykh-1066448421.html
авдеевка
россия
сумы
артемовск
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063911531_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_5031132c1fdc944f7997e5cd64a8d81f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, россия, сумы, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина.ру, артемовск, покровск/красноармейск, наступление, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Авдеевка, Россия, Сумы, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Артемовск, Покровск/Красноармейск, наступление, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ

07:15 05.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Оборона Покровска (Красноармейск) развивается по сценарию, принципиально отличающемуся от знаменитой "бахмутской эпопеи". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев выделил три ключевых фактора, которые не позволят ВСУ повторить бахмутский сценарий. "Во-первых, Покровск находится в оперативном окружении, тогда как Бахмут (Артемовск. — Ред.) имел стабильные линии снабжения до последнего момента", — пояснил эксперт.
Во-вторых, по словам Евсеева, изменилась сама тактика российских войск. "Мы научились на горьком опыте Бахмута. Сейчас применяется стратегия методичного вытеснения вместо лобовых штурмов. Ежедневно до 50 планирующих авиабомб обрушивается на укрепления противника", — отметил аналитик.
Третьим решающим фактором эксперт назвал истощение украинских резервов. "После потерь под Авдеевкой и в других операциях у ВСУ просто нет достаточного количества подготовленных бойцов для длительной обороны. Их попытки контратаковать в районе Удачного лишь усугубляют ситуацию", — добавил он.
"Главное отличие в том, что под Бахмутом мы ломали мощную оборонительную систему, а под Покровском имеем дело с деморализованным противником, лишенным нормального снабжения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 19:02
Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операцийЧерное море для атомных субмарин — это лужа или корыто. Атомные лодки действуют в океане на больших просторах и на больших глубинах. Они могут решать боевые задачи, не подходя близко к нашим берегам из позиционных районов в Средиземном море, Атлантике, северных морей. Вся европейская часть России может находиться под их ударом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАвдеевкаРоссияСумыВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныУкраина.руАртемовскПокровск/КрасноармейскнаступлениеВС РФнаступление ВС РФСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42На Северском направлении бойцы 6-й бригады взяли под контроль территории юго-восточнее Серебрянки, сообщает Анатолий Радов
08:34С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
08:31Подразделения группировки "Север" продвигаются в Волчанске Харьковской области сразу на нескольких участках
08:30Лозовая в Харьковской области подверглась самой масштабной атаке с начала СВО - видео
08:08Главное за ночь 5 августа
08:00Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии
07:25ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией
07:15Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ
07:00Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО
06:40"Бог на стороне больших батальонов": Копылов о важности огневого превосходства над противником
06:20Что первым рухнет у Украины? Кирилл Копылов рассказал о признаках коллапса
06:01Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней
06:00"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин
05:30"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
05:24Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
05:13Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет
05:00БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
04:40Турки не прогнутся: Алексей Зубец о реакции Анкары на санкции США
04:20Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа
04:18ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Лента новостейМолния