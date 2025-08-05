Покровск окружен: военный эксперт объяснил, почему города не станет "вторым Бахмутом" для ВСУ
Оборона Покровска (Красноармейск) развивается по сценарию, принципиально отличающемуся от знаменитой "бахмутской эпопеи". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев выделил три ключевых фактора, которые не позволят ВСУ повторить бахмутский сценарий. "Во-первых, Покровск находится в оперативном окружении, тогда как Бахмут (Артемовск. — Ред.) имел стабильные линии снабжения до последнего момента", — пояснил эксперт.
Во-вторых, по словам Евсеева, изменилась сама тактика российских войск. "Мы научились на горьком опыте Бахмута. Сейчас применяется стратегия методичного вытеснения вместо лобовых штурмов. Ежедневно до 50 планирующих авиабомб обрушивается на укрепления противника", — отметил аналитик.
Третьим решающим фактором эксперт назвал истощение украинских резервов. "После потерь под Авдеевкой и в других операциях у ВСУ просто нет достаточного количества подготовленных бойцов для длительной обороны. Их попытки контратаковать в районе Удачного лишь усугубляют ситуацию", — добавил он.
"Главное отличие в том, что под Бахмутом мы ломали мощную оборонительную систему, а под Покровском имеем дело с деморализованным противником, лишенным нормального снабжения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
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