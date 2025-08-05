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Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии

Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии - 04.08.2025 Украина.ру

Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии

4 августа 1652 года патриархом Московским и Всея Руси стал Никон (в миру Никита Минин). Именно при этом главе Русской Православной церкви к ней началось присоединение Киевской митрополии. Причём, в отличие от церковной реформы, названной именем патриарха, процесс интеграции малороссийских епархий этот глава РПЦ проводил гораздо осторожнее

2025-08-05T08:00

2025-08-05T08:00

2025-08-04T16:13

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До середины XV века Московская и Киевская митрополии были подчинены Константинопольскому патриархату. Затем, в условиях "уклонения" царьградских патриархов в унию и после османского завоевания Константинополя, Московская митрополия стала автокефальной. В конце XVI века она и вовсе трансформировалась в патриархию.Российско-польская война 1654-67 годов воспринималась в Москве прежде всего как война за освобождение единоверцев от религиозных притеснений. Почву для этого формировали сами лидеры антипольского восстания в Малороссии. Обращаясь весной 1649 года за помощью к царю Алексею Михайловичу Богдан Хмельницкий писал: "до милости царского своего величества приими и благослови, яко православный государь, рати своей на наступцов наших и за веру православную наступити".Отправлявшиеся в 1654 году на запад русские войска благословлялись на "священную" войну. Первоочередным мероприятием русских военных администраций в занятых населённых пунктах являлось выдворение из них униатских и католических клириков, передача церквей в руки православных священников.В то же время местное православное священство вносило свой вклад в лёгкое овладение русскими войсками рядом западнорусских городов на первом этапе войны.Между тем, вскоре встал вопрос о новой границе канонической территории РПЦ на западе. Было велико желание присоединить Киевскую митрополию к Московской патриархии, но как быть с тем, что западнорусские епархии являлись на тот момент канонической территорией Константинополя? И сам Вселенский патриарх от этих своих владений (пусть и во многом номинальных) отказываться не собирался.Ответ был дан в виде следующей формулы в царском указе: "а митрополиту Киевскому, также и иным духовным Малыя России быть под благословением святейшего патриарха Московского и всея Великия и Малыя и Белыя России, а в права духовные святейший патриарх вступати не будет".С подачи патриарха Никона таким образом был выработан порядок отношений с Киевской митрополией на переходный период, до согласования нового разграничения с Константинополем. Сохранилась переписка Никона с митрополитом Киевским Сильвестром (Косовым), свидетельствующая, что патриарх действительно не управлял западнорусской митрополией как её верховный пастырь, хоть и обращался к её главе как к духовному сыну.Весьма изящно был решён о временном блюстительстве митрополичьей кафедры. В 1657 году митрополит Сильвестр тяжело болел и скончался. Необходимо было подготовить ему преемника. Таковым стал епископ Черниговский Лазарь (Баранович). Он являлся бывшим ректором коллегии и игуменом киевского Братского монастыря, сторонником антипольского восстания Богдана Хмельницкого.Черниговская епархия была единственной епископией Киевской митрополии на Левобережье Днепра. С прицелом на то, что её глава возьмёт на себя выполнение обязанностей Киевского митрополита, Лазаря спешно возвели в сан епископа Черниговского. Причём произошло это в Молдавском княжестве. Посвящение произвёл митрополит Ясский Гедеон. Последний был известным москвофилом и даже вскоре после Переяславской Рады просил царя Алексея Михайловича взять под свою руку и Молдавию.Рукоположение Черниговского епископа Молдавским митрополитом было абсолютно законным действием, поскольку оба они находились под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Известный церковный историк XIX века митрополит Макарий (Булгаков) полагал, что такое посвящение нового епископа происходило не без ведома Никона.Как показали последующие события, Никон проявил предусмотрительность не став настаивать на хиротонии будущего местоблюстителя митрополичей кафедры в Москве.Причём Лазаря настолько важно было возвести в епископы, что не остановились даже перед занятостью Черниговской кафедры другим иерархом (в исключительных случаях наличие двух епископов в епархии допускалось).В том же 1657 году Лазарь взял под свой контроль Киевскую митрополию. Но в начале 1658 года на соборе западнорусских епископов митрополитом был избран глава Луцкой епархии Дионисий (Балабан-Тукальский). Вскоре тот поддержал гетмана Ивана Выговского, перешедшего на сторону поляков. В июне новый митрополит покинул Киев и присоединился к изменившему России гетману в Чигирине.Дионисий принимал участие в выработке Гадячского договора о переходе Запорожского войска под власть Речи Посполитой, а глава Черниговской епархии Лазарь стал единственным западнорусским епископом, не прибывшим в Варшаву на ратификацию этого документа.Параллельно этим событиям в патриаршую кафедру из-за разногласий с царём покинул Никон и Лазарь лишился могущественного покровителя в Москве. Однако это не помешало ему вновь встать блюстителем Киевской митрополии. Произошло это в октябре 1659 года, когда Москва восстановила свой контроль над Левобережной Украиной.Новый же гетман Юрий Хмельницкий и казачья старшина демонстративно продолжали считать митрополитом находившегося в польских владениях Дионисия и просили его вернуться в Киев.Осенью 1660 года после поражения русских под Чудовом на сторону поляков с казацкими полками Правобережной Украины переметнулся и сам Хмельницкий. В Российском правительстве тем временем взяло верх стремление более плотно контролировать православные епархии Левобережья. В середине 1661 года местоблюстительство над Киевской митрополией было передано рукоположенному в Москве епископу Мстиславскому и Оршанскому Мефодию (Филимоновичу).Это вызвало протесты Константинопольского патриарха Парфения IV. Воспользовавшись этим в лояльности Мефодию отказали архимандрит Киево-Печёрского монастыря Иннокентий (Гизель) и ряд других авторитетных представителей киевского духовенства.С Никоном Лазарю было суждено встретиться в 1666 году на Большом Московском соборе. На заседаниях у Черниговского епископа было самое почётное место среди малороссийских иерархов. Комментируя наказание, наложенное на экс-патриарха Лазарь говорил о его излишней суровости. Епископ подписался под соборным определением против старообрядцев, что не мешало ему впоследствии давать приют "раскольникам" в своей епархии.После мятежа гетмана Ивана Брюховецкого Черниговский предстоятель очень поспособствовал восстановлению царской власти над Левобережьем Днепра. В 1668 году Лазарь убедил черниговского полковника Демьяна Многогрешного вступить в переговоры с россиянами, а затем на Глуховской раде являлся составителем наказа, определявшим положение Левобережного гетманства в составе Русского государства.После этих событий, в 1670 году царским правительством вновь поручалось "ведать духовенством всей восточной Малороссии и Киевской области". Данные функции он исполнял до 1685 года.Во время Чигиринских походов 1677-78 годов левобережное духовенство во главе с Лазарем оказало поддержку гетману Ивану Самойловичу. А затем местоблюститель митрополичей кафедры поддержал обращение в Москву православных иерархов Правобережья, добивавшихся, чтобы русское правительство выступило в защиту православных в Речи Посполитой. Такое обращения было весьма важно в преддверии заключения "Вечного" русско-польского мира (1686 год).Международное признание за Россией Восточной Малороссии в 70-80-х годах XVII века благоприятно сказалось на лояльности левобережного духовенства (особенно "чёрного") к Московскому патриархату. Если ранее монашествующие в основном твёрдо стояли за сохранение подчинённости Константинополю, то теперь их позиция стала меняться. Сказывалось и новое наступление униатов в Речи Посполитой.Таким образом двойственное положение Киевской митрополии, установленное патриархом Никоном, можно было отменить без особых осложнений.В 1685 году на соборе духовенства и представителей гетмана в Киеве митрополитом был избран Гедеон (Святополк-Четвертинский). В Успенском соборе Московского Кремля он был возведён в сан митрополита патриархом Московским. В Константинополь отправилась делегация с целью добиться переуступки Москве Киевской митрополии, что и было достигнуто в конечном счёте. Сказалась геополитические интересы Османской империи и материальные потребности самой Константинопольской патриархии: Порте был важен мир с Россией, а патриарху – богатые подношения Российского правительства.

https://ukraina.ru/20230721/1048140201.html

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Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история украины, богдан хмельницкий, рпц, константинопольский патриархат, православие, xvii век, московское царство