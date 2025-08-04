https://ukraina.ru/20250804/krym-protiv-garvarda-k-zemle-priblizhaetsya-zagadochnyy-kosmicheskiy-obekt-1066428432.html

Крым против Гарварда. К Земле приближается загадочный космический объект

Крым против Гарварда. К Земле приближается загадочный космический объект - 04.08.2025 Украина.ру

Крым против Гарварда. К Земле приближается загадочный космический объект

В мировые новости ворвался загадочный объект, зарегистрированный под названием 3I/ATLAS, где литера "I" означает сокращение от слова "interstellar" – "межзвездный".

2025-08-04T15:36

2025-08-04T15:36

2025-08-04T15:36

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Различные масс-медиа пишут, что это космическое тело, прибывшее из-за пределов Солнечной системы, может оказаться разведывательным зондом пришельцев, который уже в конце года прилетит чуть ли не прямиком на Землю.История с приближением гипотетического космического корабля обсуждается сейчас практически повсеместно. Об этом рассказывают телевизионные каналы, желтые газеты и популярные научные издания. Поисковики первым делом выдают в адресной строке слово "пришелец". А эксперты из телеграма срочно меняют квалификацию, на глазах превращаясь из прозорливых политологов в опытных астрономов.До паники пока еще не дошло, но некоторые впечатлительные люди начали смотреть на яркие августовские звезды с явной опаской. Несмотря на то, что все публикации на тему грядущего космического вторжения ссылаются на один источник – информационные сообщения астрофизика Ави Лёба, который постоянно подбрасывает журналистам пищу для очередных новостных заметок.По словам Лёба, звездный пришелец 3I/ATLAS имеет огромные размеры – около двадцати километров в диаметре, движется с невероятной скоростью, по совершенно немыслимой траектории, демонстрирует необыкновенную яркость. Он хитро прячется за планетами, чтобы его было сложней рассмотреть с Земли. А последнее обстоятельство, разумеется, указывает на плохие намерения прибывших к Солнцу инопланетян.В новостях особо подчеркивают, что Ави Лёб сотрудничает с Гарвардским университетом – подразумевая, что это придает его комментариям некий особый вес.Но есть немаловажный нюанс. Дело в том, что этот астрофизик попал в Гарвард по квоте фонда Фрэнка Брэйда-младшего, который спонсирует почтенное учебное заведение, получая за это право продвигать на преподавательские места свои собственные кандидатуры. И данное обстоятельство обязательно указывается в научных кругах – каждый раз, когда там упоминается имя Лёба.Нет, этого профессора нельзя назвать шарлатаном. Он действительно занимается наукой, имеет серьезные публикации – но не совершил действительно прорывных открытий, которые выделили бы его из множества других астрономов и астрофизиков.Широкая мировая известность пришла к Лёбу именно потому, что он постоянно пиарится на теме поисков внеземного разума – не уставая утверждать, что пришельцы почти прилетели и вот-вот установят контакты с землянами.Астроном-уфолог прославился в 2017 году, когда астрономические обсерватории зафиксировали объект 1I/Оумуамуа – это затейливое слово переводится с гавайского языка как "разведчик" – первый официально зарегистрированный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему.Ави Лёб заявил о том, что сигарообразное небесное тело, прибывшее из района Веги, якобы является замаскированным космическим кораблем. Но после проведенных исследований стало очевидно, что речь идет о комете, которая образовалась естественным путем, и не имеет отношения к инопланетным цивилизациям.Однако это обстоятельство ничуть не повредило репутации гарвардского охотника за пришельцами, который к тому времени сформировал вокруг себя команду энтузиастов-единомышленников. Наоборот, он стал настоящей мировой звездой, и с тех пор не исчезает из информационного поля.Ави Лёб участвует в разнообразных конференциях и международных симпозиумах, читает популярные лекции, опубликовал книги на тему практической уфологии: "Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли" и "Межзвездный полет: поиски внеземной жизни и нашего будущего среди звезд". А также объявил, что грядущий мессия обязательно прибудет на Землю из космоса.Профессиональные астрономы относятся к этой бурной деятельности с большим и обоснованным скепсисом. Они критикуют Лёба каждый раз, когда тот начинает выдавать за звездолет очередную прилетевшую к нам комету. И нынешний эпизод с космическим объектом 3I/ATLAS, который оказался сейчас на слуху у мировых СМИ, конечно же, не является исключением.Известный российский астроном Геннадий Борисов, открывший вторую по счету комету, прилетевшую к Солнцу из большого космоса – межзвездный объект 2I/Borisov – методично опровергает все сенсационные утверждения своего гарвардского коллеги.По словам ученого, который многие годы работает в крымском поселке Научный, новый космический пришелец тоже является типичной кометой с вполне обычными для кометы характеристиками. А в параметрах ее полета, уже проанализированных специалистами из разных обсерваторий, невозможно усмотреть никаких необычных фактов, способных подтвердить разговоры о ее рукотворном происхождении.Геннадий Борисов представляет полную противоположность Ави Лёбу. Этот ученый, которого именуют самым знаменитым астрономом-любителем на планете, не занимается самопиаром и сделал себе имя благодаря весомому вкладу в науку.Борисов работает в Крымском отделении Астрономического научного центра, а также является инженером Государственного астрономического института им. Штернберга Московского государственного университета им. Ломоносова.В свободное время он делает собственные телескопы и разыскивает с их помощью новые космические объекты. В мае нынешнего года Борисов открыл пятнадцатую по счету комету. Кроме того, ученый описал сотни новых астероидов и является одним из мировых рекордсменов по этому показателю. Крымский астроном также является талантливым астрофотографом и художником – то есть, снимает живописные снимки различных участков Вселенной и пишет картины на космические сюжеты, которые уже попали в музеи.Мнение таких людей имеет в научном сообществе заслуженный авторитет. Однако их возражения не мешают разгонять глобальную шумиху вокруг приближения 3I/ATLAS.В американской блогосфере звучат предположения, что истерия вокруг "инопланетного корабля" может отвлекать общественное внимание от резонансных тем – например, от скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна или от гуманитарного кризиса в секторе Газа, где умирают от голода палестинские дети.Тем более, что знатный уфолог Ави Лёб получил свой первый научный грант по программе Армии обороны Израиля, а затем участвовал в реализации проекта, связанного с американской военной программой Стратегическая оборонная инициатива (СОИ).Как бы там ни было, поток новостей о приближающимся к Земле космическом корабле показывает, насколько манипулируемыми являются сегодня большинство информационных ресурсов.Они готовы вбросить в свою аудиторию все, что угодно: при условии, если это позволит радикально увеличить число просмотров. А это может привести в будущем к разрушительным последствиям – даже если до нас не долетят враждебные инопланетные корабли.

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, крым, наука, космос, астрономия, астрономы, живопись