https://ukraina.ru/20250803/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-deputaty-ne-speshat-v-armiyu-a-gutsuly-ne-poluchayut-zagranpasporta-1066352671.html

Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта

Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта - 03.08.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта

В регионе сокращают отделения миграционной службы, где можно оформить загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.

2025-08-03T07:24

2025-08-03T07:24

2025-08-03T07:24

эксклюзив

львов

львовская область

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Большинство депутатов-мужчин Львовского горсовета не служит в армииВсего во Львовском городском совете 64 депутата, из них 41 – мужчины мобилизационного возраста. Однако только трое из них находятся в рядах ВСУ. В июле 2023 года перед началом сессии горсовета представители ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – прим.) вручили около 30 повесток депутатам. Имена тех, кто их получил, тогда не разглашали. Но на днях портал "Львов.Медиа", принадлежащий отцу губернатора Львовской области Зиновию Козицкому, обнародовал информацию о том, на каких основаниях депутатам Львовского городского совета удалось избежать военной службы.Наибольшую фракцию в городском совете имеет партия Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС), в нем 26 депутатов, из них 17 – мужчины. Лишь четверо из них не подлежат мобилизации из-за возраста, поскольку старше 60 лет.Главе фракции ЕС, 55-летнему бизнесмену Петру Адамику, приходила повестка, он обновил свои данные и пригоден к службе, однако в армию его не берут. "Я разговаривал с военкомом, так он сказал между нами: "Для нас такие, как ты, – это бремя". У меня воюют и племянники, и родственники, и мои спортсмены (Адамик является президентом Федерации регби Львовщины), а мы им помогаем", – заявил депутат журналистам, и иронически добавил, что формально у него нет отсрочки, он "не студент и не имеет инвалидности", намекая на отдельных коллег.Однопартийцы Адамика на просьбу прокомментировать, почему они не в армии, отреагировали по-разному. Отказались это делать 48-летний Антон Борковский, ведущий телеканала "Эспрессо. Запад", 43-летний Владимир Лесик, заместитель председателя правления Концерна "Электрон", 42-летний Остап Доскич, финансовый директор предприятия "Львовметаллпласт". Еще два депутата от ЕС – Алексей Резник и Евгений Кузык – не отвечали на звонки.Несколько депутатов-порошенковцев заявили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры (Владимир Марусяк, Михаил Дидух, Виктор Доскич), при этом некоторые из них также имеют по трое несовершеннолетних детей, как и 40-летний депутат Назарий Бербека, а 38-летний Роман Дуда ухаживает за отцом-инвалидом.Во фракции "Самопомощь" (партия мэра Львова Андрея Садового) все 11 мужчин-депутатов пригодны к службе, но не служит ни один. 48-летний Юрий Мельник отметил, что у него есть основания для отсрочки, однако детали раскрывать не захотел: "Какое это имеет значение? На что влияет?" Также депутат добавил, что обновлял свои данные в ТЦК. 39-летний Юрий Закалюк, начальник городского управления образования, перенаправил журналистов в пресс-службу. До 38-летнего депутата Андрея Стеця пытались дозвониться два дня подряд, однако он не поднимал трубку.54-летний Дмитрий Колесник рассказал, что имеет отсрочку в качестве пастора объединения евангельских христиан-баптистов, именно поэтому ему недавно удалось побывать в Бразилии. 42-летний Юрий Лукашевский, одновременно возглавляющий Лычаковскую районную администрацию Львова, не служит в армии, потому что он многодетный отец. Такая же причина отсрочки и у 37-летнего депутата Тараса Павлива.Несколько депутатов от "Самопомощи" сообщили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры. Среди них заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона 35-летний Игнат Герич, владелец рынка "Шувар" 56-летний Роман Федишин, директор телерадиокомпании "Львовская волна" 52-летний Владимир Лучишин, 56-летний директор "Укргазбанка" Олег Василишин и 37-летний Андрей Шевцив, сотрудник неназванного им предприятия ВПК.Во фракции "Варта" пятеро мужчин-депутатов, все мобилизационного возраста – и ни одного в армии. Глава фракции, 42-летний Игорь Зинкевич, с 2023 года снят с военного учета по состоянию здоровья – у него проблемы с почками. Непригодным к службе по состоянию здоровья признан и 39-летний депутат Тарас Ворко.Еще трое депутатов "Варты" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 47-летний Орест Печенко, 44-летний Юрий Мартынюк и 45-летний Валерий Веремчук. Последний руководит фондом "Народная самооборона Львовщины", который тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины и помогает ввозить товары двойного назначения для армии как "гуманитарную помощь" из-за границы.Во фракции "Голос" мужчин-депутатов в возрасте до 60 лет шестеро, и тоже ни одного в рядах ВСУ. 36-летний Тарас Репицкий попросил перезвонить позже, потому что он занят, но больше на звонки журналистов не отвечал. 45-летний Владимир Гаразд ответил резко: "Извините, но я не занимаюсь этой всей штукой, и поэтому я не буду вам официальную позицию говорить".Три депутата от "Голоса" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 51-летний Олекса Возняк, 55-летний Андрей Дячишин и 42-летний Виталий Троць. Последний – главный юрист ресторанного холдинга Fest. А 53-летний депутат Андрей Курочка рассказал, что имеет отсрочку, поскольку учится в аспирантуре по богословию Украинского католического университета.Единственная фракция Львовского городского совета, депутаты которой взяли в руки оружие, – "Свобода". Маркиян Лопачак, который был секретарем горсовета, в марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас является майором 45-й отдельной артиллерийской бригады. Также служат депутаты от "Свободы" Руслан Кошулинский и Андрей Тягнибок.Владимир Гринишин, которому 34 года, отметил, что получил отсрочку от службы, потому что является многодетным папой. К 57-летнему бизнесмену Андрею Гутнику журналисты пытались дозвониться два дня подряд, однако трубки он так и не поднял. Любомир Мельничук, услышав вопрос, попросил позвонить позже, однако впоследствии больше не отвечал.Львовские комментаторы уверены, что появление подобного материала в близком к губернатору Максиму Козицкому издании связано с подготовкой к местным выборам, которые рано или поздно состоятся, и в первую очередь с выборами мэра Львова.Именно Максима Козицкого считают наиболее вероятным кандидатом на должность городского головы от партии "Слуга народа", у которой пока нет фракции во Львовском горсовете, – потому искать там уклоняющихся от военной службы невозможно. С другой стороны, такая фракция есть во Львовском областном совете, и о ее депутатах, которые тоже не спешат в армию, могут написать уже медиа, близкие к Андрею Садовому.В Прикарпатье трудно получить загранпаспорт. Практику распространят на весь регион?В Ивано-Франковской области власти пытаются отменить решение Киева о сокращении шести районных подразделений миграционной службы, оформляющих внутренние и загранпаспорта. Начальник Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук отметила недопустимость уменьшения доступа к государственным услугам для жителей горных и отдаленных общин. Аналогичное сокращение происходит и в соседней Львовской области, ожидается, что подобная практика будет распространена как минимум на Закарпатскую и Черновицкую области.Как сообщила 31 июля пресс-служба Ивано-Франковской ОВА, во время рабочего совещания с участием депутатов Верховной Рады, руководства Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) и представителей местного самоуправления были рассмотрены последствия реформы территориальных подразделений миграционной службы. В первую очередь речь шла о сокращении Галицкого, Снятинского, Калушского, Рожнятовского, Тлумацкого и Верховинского подразделений ГМСУ.В результате государственные услуги стали менее доступными для населения, особенно в труднодоступных районах. Участники встречи озвучили ряд проблем, которые уже возникли в результате реорганизации. Среди них – усложнение процесса оформления внутренних и загранпаспортов, дополнительная нагрузка на существующие подразделения, увеличение времени ожидания, транспортная недоступность подразделений ГМСУ для жителей горных территорий.К примеру, в Калуше, который является вторым по размеру городом Ивано-Франковской области, отделение ГМСУ отныне не предусмотрено. А в Калушском районе, который по количеству жителей и площади является вторым по величине районом области, отделение будет только одно, причем в городе Долина, который втрое меньше Калуша по количеству населения и площади. Также в результате ликвидации отдела миграционной службы в Калуше община потеряет около 4 млн гривен дохода в год от административного сбора, а также налог с доходов физических лиц работников отдела.Онищук подчеркнула, что для общин Прикарпатья, особенно отдалённых и горных, критически важно иметь доступ к базовым государственным сервисам без необходимости преодоления десятков километров до ближайшего административного центра. Она подчеркнула, что такие сервисы должны быть инструментом удобства, а не барьером для граждан, проживающих в селах или в отдаленных уголках области. "Государственные сервисы должны быть доступны всем без исключения людям, независимо от места жительства", – говорится в сообщении.На совещании пришли к соглашению о следующих шагах: через две недели провести повторную встречу, на которой представители Государственной миграционной службы Украины должны представить аналитические выводы относительно последствий реорганизации, и предложить обоснованные варианты восстановления или изменения форматов работы сокращенных подразделений. Решения, которые будут наработаны по результатам переговоров, могут послужить примером для других областей, выразила надежду начальник Ивано-Франковской ОВА.В первую очередь речь идет о Львовской области, где тоже сокращено немало подразделений миграционной службы, в частности, и в горных районах. Это стало следствием того, что в октябре 2024 года Управление Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области и Главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области были ликвидированы. Был создан новый территориальный орган ГМСУ – Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы с центром во Львове. Реорганизация закончилась в июне 2025 года, и только после этого в Ивано-Франковской ОВА забили тревогу.По слухам, которые циркулируют во Львове, вскоре управления ГМСУ планируют ликвидировать также в Закарпатской и Черновицкой областях, подчинив местные территориальные подразделения Западному межрегиональному управлению службы. Разумеется, с соответствующим сокращением сети отделений, где можно оформить внутренние и загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, львов, львовская область, киев, андрей садовый, петр порошенко, алексей резников, вооруженные силы украины, ес, тцк