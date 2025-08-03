Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта - 03.08.2025 Украина.ру
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Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта
Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта - 03.08.2025 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта
В регионе сокращают отделения миграционной службы, где можно оформить загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.
2025-08-03T07:24
2025-08-03T07:24
эксклюзив
львов
львовская область
киев
андрей садовый
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вооруженные силы украины
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Большинство депутатов-мужчин Львовского горсовета не служит в армииВсего во Львовском городском совете 64 депутата, из них 41 – мужчины мобилизационного возраста. Однако только трое из них находятся в рядах ВСУ. В июле 2023 года перед началом сессии горсовета представители ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – прим.) вручили около 30 повесток депутатам. Имена тех, кто их получил, тогда не разглашали. Но на днях портал "Львов.Медиа", принадлежащий отцу губернатора Львовской области Зиновию Козицкому, обнародовал информацию о том, на каких основаниях депутатам Львовского городского совета удалось избежать военной службы.Наибольшую фракцию в городском совете имеет партия Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС), в нем 26 депутатов, из них 17 – мужчины. Лишь четверо из них не подлежат мобилизации из-за возраста, поскольку старше 60 лет.Главе фракции ЕС, 55-летнему бизнесмену Петру Адамику, приходила повестка, он обновил свои данные и пригоден к службе, однако в армию его не берут. "Я разговаривал с военкомом, так он сказал между нами: "Для нас такие, как ты, – это бремя". У меня воюют и племянники, и родственники, и мои спортсмены (Адамик является президентом Федерации регби Львовщины), а мы им помогаем", – заявил депутат журналистам, и иронически добавил, что формально у него нет отсрочки, он "не студент и не имеет инвалидности", намекая на отдельных коллег.Однопартийцы Адамика на просьбу прокомментировать, почему они не в армии, отреагировали по-разному. Отказались это делать 48-летний Антон Борковский, ведущий телеканала "Эспрессо. Запад", 43-летний Владимир Лесик, заместитель председателя правления Концерна "Электрон", 42-летний Остап Доскич, финансовый директор предприятия "Львовметаллпласт". Еще два депутата от ЕС – Алексей Резник и Евгений Кузык – не отвечали на звонки.Несколько депутатов-порошенковцев заявили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры (Владимир Марусяк, Михаил Дидух, Виктор Доскич), при этом некоторые из них также имеют по трое несовершеннолетних детей, как и 40-летний депутат Назарий Бербека, а 38-летний Роман Дуда ухаживает за отцом-инвалидом.Во фракции "Самопомощь" (партия мэра Львова Андрея Садового) все 11 мужчин-депутатов пригодны к службе, но не служит ни один. 48-летний Юрий Мельник отметил, что у него есть основания для отсрочки, однако детали раскрывать не захотел: "Какое это имеет значение? На что влияет?" Также депутат добавил, что обновлял свои данные в ТЦК. 39-летний Юрий Закалюк, начальник городского управления образования, перенаправил журналистов в пресс-службу. До 38-летнего депутата Андрея Стеця пытались дозвониться два дня подряд, однако он не поднимал трубку.54-летний Дмитрий Колесник рассказал, что имеет отсрочку в качестве пастора объединения евангельских христиан-баптистов, именно поэтому ему недавно удалось побывать в Бразилии. 42-летний Юрий Лукашевский, одновременно возглавляющий Лычаковскую районную администрацию Львова, не служит в армии, потому что он многодетный отец. Такая же причина отсрочки и у 37-летнего депутата Тараса Павлива.Несколько депутатов от "Самопомощи" сообщили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры. Среди них заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона 35-летний Игнат Герич, владелец рынка "Шувар" 56-летний Роман Федишин, директор телерадиокомпании "Львовская волна" 52-летний Владимир Лучишин, 56-летний директор "Укргазбанка" Олег Василишин и 37-летний Андрей Шевцив, сотрудник неназванного им предприятия ВПК.Во фракции "Варта" пятеро мужчин-депутатов, все мобилизационного возраста – и ни одного в армии. Глава фракции, 42-летний Игорь Зинкевич, с 2023 года снят с военного учета по состоянию здоровья – у него проблемы с почками. Непригодным к службе по состоянию здоровья признан и 39-летний депутат Тарас Ворко.Еще трое депутатов "Варты" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 47-летний Орест Печенко, 44-летний Юрий Мартынюк и 45-летний Валерий Веремчук. Последний руководит фондом "Народная самооборона Львовщины", который тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины и помогает ввозить товары двойного назначения для армии как "гуманитарную помощь" из-за границы.Во фракции "Голос" мужчин-депутатов в возрасте до 60 лет шестеро, и тоже ни одного в рядах ВСУ. 36-летний Тарас Репицкий попросил перезвонить позже, потому что он занят, но больше на звонки журналистов не отвечал. 45-летний Владимир Гаразд ответил резко: "Извините, но я не занимаюсь этой всей штукой, и поэтому я не буду вам официальную позицию говорить".Три депутата от "Голоса" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 51-летний Олекса Возняк, 55-летний Андрей Дячишин и 42-летний Виталий Троць. Последний – главный юрист ресторанного холдинга Fest. А 53-летний депутат Андрей Курочка рассказал, что имеет отсрочку, поскольку учится в аспирантуре по богословию Украинского католического университета.Единственная фракция Львовского городского совета, депутаты которой взяли в руки оружие, – "Свобода". Маркиян Лопачак, который был секретарем горсовета, в марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас является майором 45-й отдельной артиллерийской бригады. Также служат депутаты от "Свободы" Руслан Кошулинский и Андрей Тягнибок.Владимир Гринишин, которому 34 года, отметил, что получил отсрочку от службы, потому что является многодетным папой. К 57-летнему бизнесмену Андрею Гутнику журналисты пытались дозвониться два дня подряд, однако трубки он так и не поднял. Любомир Мельничук, услышав вопрос, попросил позвонить позже, однако впоследствии больше не отвечал.Львовские комментаторы уверены, что появление подобного материала в близком к губернатору Максиму Козицкому издании связано с подготовкой к местным выборам, которые рано или поздно состоятся, и в первую очередь с выборами мэра Львова.Именно Максима Козицкого считают наиболее вероятным кандидатом на должность городского головы от партии "Слуга народа", у которой пока нет фракции во Львовском горсовете, – потому искать там уклоняющихся от военной службы невозможно. С другой стороны, такая фракция есть во Львовском областном совете, и о ее депутатах, которые тоже не спешат в армию, могут написать уже медиа, близкие к Андрею Садовому.В Прикарпатье трудно получить загранпаспорт. Практику распространят на весь регион?В Ивано-Франковской области власти пытаются отменить решение Киева о сокращении шести районных подразделений миграционной службы, оформляющих внутренние и загранпаспорта. Начальник Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук отметила недопустимость уменьшения доступа к государственным услугам для жителей горных и отдаленных общин. Аналогичное сокращение происходит и в соседней Львовской области, ожидается, что подобная практика будет распространена как минимум на Закарпатскую и Черновицкую области.Как сообщила 31 июля пресс-служба Ивано-Франковской ОВА, во время рабочего совещания с участием депутатов Верховной Рады, руководства Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) и представителей местного самоуправления были рассмотрены последствия реформы территориальных подразделений миграционной службы. В первую очередь речь шла о сокращении Галицкого, Снятинского, Калушского, Рожнятовского, Тлумацкого и Верховинского подразделений ГМСУ.В результате государственные услуги стали менее доступными для населения, особенно в труднодоступных районах. Участники встречи озвучили ряд проблем, которые уже возникли в результате реорганизации. Среди них – усложнение процесса оформления внутренних и загранпаспортов, дополнительная нагрузка на существующие подразделения, увеличение времени ожидания, транспортная недоступность подразделений ГМСУ для жителей горных территорий.К примеру, в Калуше, который является вторым по размеру городом Ивано-Франковской области, отделение ГМСУ отныне не предусмотрено. А в Калушском районе, который по количеству жителей и площади является вторым по величине районом области, отделение будет только одно, причем в городе Долина, который втрое меньше Калуша по количеству населения и площади. Также в результате ликвидации отдела миграционной службы в Калуше община потеряет около 4 млн гривен дохода в год от административного сбора, а также налог с доходов физических лиц работников отдела.Онищук подчеркнула, что для общин Прикарпатья, особенно отдалённых и горных, критически важно иметь доступ к базовым государственным сервисам без необходимости преодоления десятков километров до ближайшего административного центра. Она подчеркнула, что такие сервисы должны быть инструментом удобства, а не барьером для граждан, проживающих в селах или в отдаленных уголках области. "Государственные сервисы должны быть доступны всем без исключения людям, независимо от места жительства", – говорится в сообщении.На совещании пришли к соглашению о следующих шагах: через две недели провести повторную встречу, на которой представители Государственной миграционной службы Украины должны представить аналитические выводы относительно последствий реорганизации, и предложить обоснованные варианты восстановления или изменения форматов работы сокращенных подразделений. Решения, которые будут наработаны по результатам переговоров, могут послужить примером для других областей, выразила надежду начальник Ивано-Франковской ОВА.В первую очередь речь идет о Львовской области, где тоже сокращено немало подразделений миграционной службы, в частности, и в горных районах. Это стало следствием того, что в октябре 2024 года Управление Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области и Главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области были ликвидированы. Был создан новый территориальный орган ГМСУ – Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы с центром во Львове. Реорганизация закончилась в июне 2025 года, и только после этого в Ивано-Франковской ОВА забили тревогу.По слухам, которые циркулируют во Львове, вскоре управления ГМСУ планируют ликвидировать также в Закарпатской и Черновицкой областях, подчинив местные территориальные подразделения Западному межрегиональному управлению службы. Разумеется, с соответствующим сокращением сети отделений, где можно оформить внутренние и загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, львов, львовская область, киев, андрей садовый, петр порошенко, алексей резников, вооруженные силы украины, ес, тцк
Эксклюзив, Львов, Львовская область, Киев, Андрей Садовый, Петр Порошенко, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, ЕС, ТЦК

Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта

07:24 03.08.2025
 
© Украина.руЗападная Украина
Западная Украина - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Украина.ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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В регионе сокращают отделения миграционной службы, где можно оформить загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.
Большинство депутатов-мужчин Львовского горсовета не служит в армии
Всего во Львовском городском совете 64 депутата, из них 41 – мужчины мобилизационного возраста. Однако только трое из них находятся в рядах ВСУ. В июле 2023 года перед началом сессии горсовета представители ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – прим.) вручили около 30 повесток депутатам. Имена тех, кто их получил, тогда не разглашали. Но на днях портал "Львов.Медиа", принадлежащий отцу губернатора Львовской области Зиновию Козицкому, обнародовал информацию о том, на каких основаниях депутатам Львовского городского совета удалось избежать военной службы.
Наибольшую фракцию в городском совете имеет партия Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС), в нем 26 депутатов, из них 17 – мужчины. Лишь четверо из них не подлежат мобилизации из-за возраста, поскольку старше 60 лет.
Главе фракции ЕС, 55-летнему бизнесмену Петру Адамику, приходила повестка, он обновил свои данные и пригоден к службе, однако в армию его не берут. "Я разговаривал с военкомом, так он сказал между нами: "Для нас такие, как ты, – это бремя". У меня воюют и племянники, и родственники, и мои спортсмены (Адамик является президентом Федерации регби Львовщины), а мы им помогаем", – заявил депутат журналистам, и иронически добавил, что формально у него нет отсрочки, он "не студент и не имеет инвалидности", намекая на отдельных коллег.
Однопартийцы Адамика на просьбу прокомментировать, почему они не в армии, отреагировали по-разному. Отказались это делать 48-летний Антон Борковский, ведущий телеканала "Эспрессо. Запад", 43-летний Владимир Лесик, заместитель председателя правления Концерна "Электрон", 42-летний Остап Доскич, финансовый директор предприятия "Львовметаллпласт". Еще два депутата от ЕС – Алексей Резник и Евгений Кузык – не отвечали на звонки.
Несколько депутатов-порошенковцев заявили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры (Владимир Марусяк, Михаил Дидух, Виктор Доскич), при этом некоторые из них также имеют по трое несовершеннолетних детей, как и 40-летний депутат Назарий Бербека, а 38-летний Роман Дуда ухаживает за отцом-инвалидом.
Во фракции "Самопомощь" (партия мэра Львова Андрея Садового) все 11 мужчин-депутатов пригодны к службе, но не служит ни один. 48-летний Юрий Мельник отметил, что у него есть основания для отсрочки, однако детали раскрывать не захотел: "Какое это имеет значение? На что влияет?" Также депутат добавил, что обновлял свои данные в ТЦК. 39-летний Юрий Закалюк, начальник городского управления образования, перенаправил журналистов в пресс-службу. До 38-летнего депутата Андрея Стеця пытались дозвониться два дня подряд, однако он не поднимал трубку.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
54-летний Дмитрий Колесник рассказал, что имеет отсрочку в качестве пастора объединения евангельских христиан-баптистов, именно поэтому ему недавно удалось побывать в Бразилии. 42-летний Юрий Лукашевский, одновременно возглавляющий Лычаковскую районную администрацию Львова, не служит в армии, потому что он многодетный отец. Такая же причина отсрочки и у 37-летнего депутата Тараса Павлива.
Несколько депутатов от "Самопомощи" сообщили, что работают на предприятиях критической инфраструктуры. Среди них заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона 35-летний Игнат Герич, владелец рынка "Шувар" 56-летний Роман Федишин, директор телерадиокомпании "Львовская волна" 52-летний Владимир Лучишин, 56-летний директор "Укргазбанка" Олег Василишин и 37-летний Андрей Шевцив, сотрудник неназванного им предприятия ВПК.
Во фракции "Варта" пятеро мужчин-депутатов, все мобилизационного возраста – и ни одного в армии. Глава фракции, 42-летний Игорь Зинкевич, с 2023 года снят с военного учета по состоянию здоровья – у него проблемы с почками. Непригодным к службе по состоянию здоровья признан и 39-летний депутат Тарас Ворко.
Еще трое депутатов "Варты" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 47-летний Орест Печенко, 44-летний Юрий Мартынюк и 45-летний Валерий Веремчук. Последний руководит фондом "Народная самооборона Львовщины", который тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины и помогает ввозить товары двойного назначения для армии как "гуманитарную помощь" из-за границы.
Во фракции "Голос" мужчин-депутатов в возрасте до 60 лет шестеро, и тоже ни одного в рядах ВСУ. 36-летний Тарас Репицкий попросил перезвонить позже, потому что он занят, но больше на звонки журналистов не отвечал. 45-летний Владимир Гаразд ответил резко: "Извините, но я не занимаюсь этой всей штукой, и поэтому я не буду вам официальную позицию говорить".
Три депутата от "Голоса" забронированы как сотрудники объектов критической инфраструктуры: 51-летний Олекса Возняк, 55-летний Андрей Дячишин и 42-летний Виталий Троць. Последний – главный юрист ресторанного холдинга Fest. А 53-летний депутат Андрей Курочка рассказал, что имеет отсрочку, поскольку учится в аспирантуре по богословию Украинского католического университета.
Единственная фракция Львовского городского совета, депутаты которой взяли в руки оружие, – "Свобода". Маркиян Лопачак, который был секретарем горсовета, в марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас является майором 45-й отдельной артиллерийской бригады. Также служат депутаты от "Свободы" Руслан Кошулинский и Андрей Тягнибок.
Владимир Гринишин, которому 34 года, отметил, что получил отсрочку от службы, потому что является многодетным папой. К 57-летнему бизнесмену Андрею Гутнику журналисты пытались дозвониться два дня подряд, однако трубки он так и не поднял. Любомир Мельничук, услышав вопрос, попросил позвонить позже, однако впоследствии больше не отвечал.
Львовские комментаторы уверены, что появление подобного материала в близком к губернатору Максиму Козицкому издании связано с подготовкой к местным выборам, которые рано или поздно состоятся, и в первую очередь с выборами мэра Львова.
Именно Максима Козицкого считают наиболее вероятным кандидатом на должность городского головы от партии "Слуга народа", у которой пока нет фракции во Львовском горсовете, – потому искать там уклоняющихся от военной службы невозможно. С другой стороны, такая фракция есть во Львовском областном совете, и о ее депутатах, которые тоже не спешат в армию, могут написать уже медиа, близкие к Андрею Садовому.
В Прикарпатье трудно получить загранпаспорт. Практику распространят на весь регион?
В Ивано-Франковской области власти пытаются отменить решение Киева о сокращении шести районных подразделений миграционной службы, оформляющих внутренние и загранпаспорта. Начальник Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук отметила недопустимость уменьшения доступа к государственным услугам для жителей горных и отдаленных общин. Аналогичное сокращение происходит и в соседней Львовской области, ожидается, что подобная практика будет распространена как минимум на Закарпатскую и Черновицкую области.
Как сообщила 31 июля пресс-служба Ивано-Франковской ОВА, во время рабочего совещания с участием депутатов Верховной Рады, руководства Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) и представителей местного самоуправления были рассмотрены последствия реформы территориальных подразделений миграционной службы. В первую очередь речь шла о сокращении Галицкого, Снятинского, Калушского, Рожнятовского, Тлумацкого и Верховинского подразделений ГМСУ.
В результате государственные услуги стали менее доступными для населения, особенно в труднодоступных районах. Участники встречи озвучили ряд проблем, которые уже возникли в результате реорганизации. Среди них – усложнение процесса оформления внутренних и загранпаспортов, дополнительная нагрузка на существующие подразделения, увеличение времени ожидания, транспортная недоступность подразделений ГМСУ для жителей горных территорий.
К примеру, в Калуше, который является вторым по размеру городом Ивано-Франковской области, отделение ГМСУ отныне не предусмотрено. А в Калушском районе, который по количеству жителей и площади является вторым по величине районом области, отделение будет только одно, причем в городе Долина, который втрое меньше Калуша по количеству населения и площади. Также в результате ликвидации отдела миграционной службы в Калуше община потеряет около 4 млн гривен дохода в год от административного сбора, а также налог с доходов физических лиц работников отдела.
Онищук подчеркнула, что для общин Прикарпатья, особенно отдалённых и горных, критически важно иметь доступ к базовым государственным сервисам без необходимости преодоления десятков километров до ближайшего административного центра. Она подчеркнула, что такие сервисы должны быть инструментом удобства, а не барьером для граждан, проживающих в селах или в отдаленных уголках области. "Государственные сервисы должны быть доступны всем без исключения людям, независимо от места жительства", – говорится в сообщении.
На совещании пришли к соглашению о следующих шагах: через две недели провести повторную встречу, на которой представители Государственной миграционной службы Украины должны представить аналитические выводы относительно последствий реорганизации, и предложить обоснованные варианты восстановления или изменения форматов работы сокращенных подразделений. Решения, которые будут наработаны по результатам переговоров, могут послужить примером для других областей, выразила надежду начальник Ивано-Франковской ОВА.
В первую очередь речь идет о Львовской области, где тоже сокращено немало подразделений миграционной службы, в частности, и в горных районах. Это стало следствием того, что в октябре 2024 года Управление Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области и Главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области были ликвидированы. Был создан новый территориальный орган ГМСУ – Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы с центром во Львове. Реорганизация закончилась в июне 2025 года, и только после этого в Ивано-Франковской ОВА забили тревогу.
По слухам, которые циркулируют во Львове, вскоре управления ГМСУ планируют ликвидировать также в Закарпатской и Черновицкой областях, подчинив местные территориальные подразделения Западному межрегиональному управлению службы. Разумеется, с соответствующим сокращением сети отделений, где можно оформить внутренние и загранпаспорта. Не исключено, что таким образом Киев пытается хоть немного сократить бегство населения с подконтрольной территории.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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