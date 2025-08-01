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В Чехии устали от украинских беженцев: больше берут, чем отдают
В Чехии устали от украинских беженцев: больше берут, чем отдают - 01.08.2025 Украина.ру
В Чехии устали от украинских беженцев: больше берут, чем отдают
Граждане Чехии устали от прибывающих украинских беженцев. Об этом говорится в июньском опросе аналитического института STEM
2025-08-01T15:11
2025-08-01T15:11
2025-08-01T15:11
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Поддержка Чехии украинских беженцев остаётся стабильной, но усталость местных жителей очевидна. Это следует из июньского опроса чешского Института эмпирических исследований STEM.Согласно статистике, 52% граждан выступают за предоставление убежища украинцам, 31% считают их полезными."Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может значительно усложниться", — сказал аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что противодействие иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпимо относятся к украинцам, но устали от их присутствия. Среди опрошенных 60% полагают, что украинцы берут у государства больше денег, чем вносят сами.В настоящее время Чехия предоставляет убежище и защиту 373 700 украинцам, что является третьим по величине показателем в Евросоюзе после Германии и Польши. Однако в расчете на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС в 9,5.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, чехия, германия, польша, ес
В Чехии устали от украинских беженцев: больше берут, чем отдают
Граждане Чехии устали от прибывающих украинских беженцев. Об этом говорится в июньском опросе аналитического института STEM
Поддержка Чехии украинских беженцев остаётся стабильной, но усталость местных жителей очевидна. Это следует из июньского опроса чешского Института эмпирических исследований STEM.
Согласно статистике, 52% граждан выступают за предоставление убежища украинцам, 31% считают их полезными.
"Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может значительно усложниться", — сказал аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что противодействие иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.
Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпимо относятся к украинцам, но устали от их присутствия. Среди опрошенных 60% полагают, что украинцы берут у государства больше денег, чем вносят сами.
В настоящее время Чехия предоставляет убежище и защиту 373 700 украинцам, что является третьим по величине показателем в Евросоюзе после Германии и Польши. Однако в расчете на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС в 9,5.
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