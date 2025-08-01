https://ukraina.ru/20250801/sport-pervoy-mirovoy-voyny-plennye-trenery-i-futbolisty-shpiony-1066148474.html

Спорт Первой Мировой войны: пленные тренеры и футболисты-шпионы

Спорт Первой Мировой войны: пленные тренеры и футболисты-шпионы - 01.08.2025 Украина.ру

Спорт Первой Мировой войны: пленные тренеры и футболисты-шпионы

1 августа 1914 года Россия вступила в Первую Мировую войну. И жизнь в империи резко изменилась. Гораздо строже стала, серьезней, зато с заметными нотками патриотического подъема. Перемены коснулись всех сфер жизни, и спорта в том числе

2025-08-01T16:00

2025-08-01T16:00

2025-08-01T16:00

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мобилизация

сми

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Медленные, но всепроникающие спортивные СМИНе такие уж многочисленные, в пересчёте на душу населения, спортсмены, чаще всего, были большими энтузиастами и пассионариями. Свою активную жизненную позицию и мировоззренческие принципы они смело несли в массы через специализированные печатные издания.А спортивных газет и журналов в начале ХХ века в России издавалось впечатляющее количество. И они бойко расходились по стремительно растущей армии болельщиков.По нынешним меркам, конечно, это были медлительные и неповоротливые СМИ, наивные и едва ли не убогие. Только через неделю-другую после футбольного тура могли опубликовать результаты, да и то не все. Самодеятельные корреспонденты не спешили отправлять свои отчёты, особенно, из глубинки. Зато эти издания чутко реагировали на настроения в обществе.Даже реклама оперативно перестраивалась на военный лад. Скажем, к достоинствам раскладной кровати с романтическим названием "Грум-Гржимайло" добавлялось, что она незаменима в лазаретах. А без бритвы "Жиллет" не мог обойтись ни один уважающий себя воин-окопник.Спортивные объединения тоже милитаризировались. Общество "Санитас" в Петрограде стало приглашать заняться, кроме тяжелой атлетики и гимнастики, ещё строевой подготовкой и штыковым боем. А неподалеку от этой рекламы, в том же самом номере журнала "Стадион" от 12 февраля 1916 года, говорилось:"За время войны из числа петроградского отделения общества "Санитас" призваны и вступили добровольно в ряды армии 117 человек, в том числе 23 человека в офицерских чинах. Получивших боевые награды – 22 человека".Войне спортивные издания России уделяли внимания зачастую больше, чем собственно заездам, забегам, голам.Некоторые журналы радикально изменили свою структуру. Открывая подписку на 1915 года популярное издание "К спорту!" обращалось к своим потенциальным читателям: "европейская война отодвинула на время все интересы общественной жизни".В этой связи большая часть страниц была отведена под глобальную рубрику "Европейская война".Мы верим твёрдо в героев спортаИз номера в номер печатались фотографии спортсменов и тренеров, находящихся в действующей армии. Редакции журналов со своих страниц настойчиво призывали соратников слать вести из окопов. Многие с удовольствием откликались."Мы лично вот уже 13 раз были в бою с неприятелем и пока Бог хранит нас. До сего времени были в Австрии, а теперь идем на "колбасников", т.е. германцев. Чувствуем себя в боевой обстановке превосходно, и все твёрдо надеемся вернуться в свои родные кружки и с большим рвением приняться за работу. Чемпион Европы В. Ипполитов, конькобежец И. Иванов, атлет-любитель Берг, член Рогожского кружка спорта П. Иванов", – "К спорту!" за 2 ноября 1914 года."Футболист Н. Романов, член Сокольнического кружка лыжников, в письме на имя кружка пишет: "На днях думаю получить Станислава третьей степени, хорошо бы. Ну да, там увидим, что будет. Хорошо бы сейчас поиграть в футбол или побегать на лыжах – надоело сидеть на одном месте", – "К спорту!" за март 1915 года."Известные петроградские конькобежцы и гонщики-велосипедисты, братья Некрасовы, находятся в действующей армии. Живы и здоровы", – журнал "Стадион", февраль 1916 года.Как там – "за бугром"?Некоторые журналы брались анализировать ситуацию в европейском спорте во время войны. К выводам приходили неутешительным."Сильно отразилась война на спортивной жизни Германии, Австро-Венгрии, Франции, Бельгии, где почти всё мужское население призвано в ряды армии, а девушки и женщины работают в Красном Кресте… На поле битвы погибло множество выдающихся спортсменов, много мировых чемпионов, но учесть эти потери пока не представляется возможным", – "Русский спорт" в ноябре 1914 года.В этом же журнале прямо указывается, что "ярким показателем спортивного кризиса служит кризис, поразивший спортивную печать". Только английские "органы спорта продолжают выходить правильно". Французские и германские газеты или вовсе исчезли, или "доведены до формата летучих листков".Надо заметить, что российская спортивная журналистика относилась к англичанам с определённым пиететом. Британцев хвалили и ставили в пример. Во-первых, конечно, они были союзниками. Во-вторых, нация действительно спортивная, причём, положительно повлиявшая на становление физкультурного движения в России.В январе-феврале 1916 года журнал "Стадион" опубликовал "столь характерные для бодрой духом и телом английской армии снимки футбола, крикета и даже бега специально для одноногих инвалидов. (…) До настоящего времени только англичане сумели вселить энергию и веселье среди тех, которые, казалось бы, лишены большинства житейских радостей"."Благая цель" футбола в ХарьковеИнтереснейший материал из Харькова 2 ноября 1914 года опубликовало издание "К спорту!". На площадке "Саде-Парк", одной из лучших на Юге России, кстати, встретились сборные "союзников" и русских футболистов.В сборную "союзников" вошли выступавшие за харьковские команды британцы, бельгийцы, французы, голландцы.Фаворитом матча, имевшим "благую цель" – собрать деньги "в помощь пострадавшей Бельгии", безоговорочно считались зарубежные подданные. Тут-то их и удивили – русская сборная Харькова победила 13:2.Убедительный счёт не явился поводом для автора журнального отчёта перехвалить молодых местных футболистов. Напротив, им указали на нехватку настоящего класса, отсутствие опыта, растерянность у ворот противника, слабую технику, неумелое владение мячом. Одно понравилось: "Легкие у них, как кузнечные меха".В благотворительном матче, давшем бедной Бельгии несколько сотен рублей сбора, поучаствовали два консула."Игру начал французский консул г. Пижоно, который, тронув мяч, ушёл с поля", – писал журнал "К спорту!"А вот великобританский консул Чарльз Георгиевич Блекки (в репортаже его прямо с отчеством величали) провел игру со свистком на поле. Причем, "на редкость хорошо прореферировал матч".Великое переселение спортивных народовПервая Мировая привела в движение гигантский людские массы. Упомянутый выше матч в Харькове был возможен в подобном представительном интернациональном составе лишь потому, что проводился он в ноябре 1914 года – война только брала разгон.Пройдёт совсем немного времени, и все участвовавшие в нем иностранцы уедут к себе на родину.Подобные процессы протекали по всей Европе. Корреспондент "Столицы и усадьбы" ("глянец" первого поколения) подметил, как в один миг парижские бистро и рестораны испытали жуткий дефицит официантов.Оказалось, в столицу Франции подзаработать на чаевых приезжала неприхотливая швейцарская голытьба. Но тут была объявлена мобилизация и послушные вчерашние официанты отправились под ружье. При этом, заметьте, Швейцария держала нейтралитет в войне.В "Столице и усадьбе" описано множество и других историй, правдивых и слегка приукрашенных, из Парижа первых военных дней. Например, об австрийском дипломате, который убывает домой по понятным причинам, и прощается с лакеем из местных, многие годы служившим ему верой и правдой: "Может еще увидимся…" Лакей хитро улыбается: "Причем, очень скоро. В Вене". И отправляется на призывной участок.Таких друзей – в музейИз тройки учредителей "Юзовского спортивного общества", например, двое были британскими подданными – Дэвид Гарботль и Иосиф Джемс. Компанию им составлял потомственный русский дворянин Александр Крафт, он же был и единственным подданным российской короны в правлении общества. Остальные – британцы во главе с начальником местного вальцепрокатного цеха Джоном Инзли. И футбольная команда ЮСО состояла на 2/3 из британцев (играли там, в основном, валлийцы).Обилие британцев в одесском футболе привело к скандалу. В финале российского первенства 1913 года Одесса (Чемпион Юга России) обыграла Санкт-Петербург (Чемпион Севера России) – 4:2. Но за южан играло не 3 разрешенных регламентом, а 4 иностранца. После долгих раздумий приняли решение считать звание Чемпиона России не разыгранным.Теперь же иностранцы-спортсмены срочно убывали в свои армии. А куда деваться, если даже председатель Международного олимпийского комитета французский барон Пьер де Кубертен в начале 1916 года поступил на военную службу?Среди прочих покинувших Россию особняком стоит биография шотландца Александра Мак-Киббина. Он родился в Москве, и Россию ощущал своей страной больше, чем Великобританию. Это был тип универсального атлета-физкультурника "полного цикла": он делил своё время между лёгкой атлетикой, хоккеем, теннисом. Многие годы являлся капитаном московской футбольной команды "Унион". Входил в руководящие органы различных спортивных структур. Судил состязания. Был одним из самых ярких корреспондентов журнала "К спорту!" и входил в редакционную группу ежегодника Всероссийского Футбольного Союза.В 1915 году он отправился в британскую армию, воевал на фронтах Первой Мировой. В Россию он больше не вернулся, а на исторической родине стал звездой разведки М-6.Бывший футболист и репортёр стал строить всякие шпионские каверзы, находясь в Эстонии. Причем, параллельно судил матчи местного футбольного чемпионата и поучаствовал в зарождении эстонского тенниса.Военнопленные спортивного значенияФутбол-лигу Донбасса возглавлял австриец Карл Вюрфель. Параллельно он руководил "Краматорским спортивным обществом", в чём ему помогал немец Оскар Шульце. С началом боевых действий эти иностранные специалисты автоматическими превращались в представителей вражеских держав.Особый случай – многочисленные чехи, которые были чуть ли не в каждом региональном отделении гимнастического общества "Сокол". Они же славяне, но, вместе с тем, подданные австро-венгерской короны. Потому журнал "Стадион" с особой радостью публиковал фотографии чешских "соколов", сражающихся в рядах британской армии.Многие немцы и австрийцы, в том числе из руководящих спортивных структур Москвы и Питера покинули Россию буквально накануне её вступления в войну.Не успевшим уехать светил статус военнопленных.Военные подходы к кадровому дефицитуВ любом случае, отечественный спорт предвоенной поры от себя же, но уже времён боев мирового значения, отличался существенно.Не хватало классных спортсменов, квалифицированных организаторов и тренеров, спортивных журналистов. Их-то и до войны не так, чтобы слишком изобильно было...Журнал "К спорту!" в 1915 году пытался ликвидировать дефицит в репортёрах на местах, пригласив к сотрудничеству всех желающих. Для соискателей напечатали вырезной купон.Как-то попался экземпляр журнала с заполненным, но не вырезанным, а значит, и не отправленным подобным купоном. Некий господин Евгений Грахе из Казани размечтался с карандашом в руках о карьере спортивного репортёра. Писать намеревался о футболе. Но потом что-то пошло не так. Ножниц под рукой не оказалось или в армию призвали – кто знает?А вот внезапное преломление темы дефицита кадров в спорте. Журнал "К спорту!" опубликовал концептуальную статью о том, как развивать спорт в провинции. Среди прочего, журналист Л. Бархаш был задет мнением "спортсмена-сотрудника" из Харькова Бориса Михайловича, что можно было бы использовать в качестве тренеров некоторых военнопленных."Разумеется, это нельзя провести в жизнь. (…) Военнопленные, прежде всего, не могут искренне помочь в деле, – деле спортивного развития страны, с которой они воевали и которую не могут любить. А затем, едва ли из огромного числа взятых нами в плен австрийцев и германцев нашелся бы хоть один спортсмен, способный быть тренером в самом захолустном в спортивном отношении городке России. Германия и Австро-Венгрия берегут своих спортсменов, и особенно тренеров, которых весьма немного в обеих странах".Готовься к миру во время войныНо что самое замечательное, практически во всех изданиях той поры красной нитью проходила мысль: вот закончится война, замечательная жизнь начнется, и спорт будет развиваться невероятными темпами.Еще до войны делались отчаянные попытки создать Южно-Русский футбольный союз. Команд на юге империи было множество и вполне приличных. А вот организационная сторона вопроса хромала.Как на севере России Москва и Санкт-Петербург перетягивали "футбольное одеяло" на себя, так на юге этим же занимались Харьков и Одесса.Вот что писал по этому поводу в 1917 году журнал "К спорту!":"Необходимость органа, объединяющего громадную армию футболистов юга России, давно назрела. (…) Если теперь не подготовить всё для мирного времени, то по окончании войны, когда спорт пойдёт вперёд гигантскими шагами, труднее будет навёрстывать потерянное за время войны".Спорт после войны, только уже не Первой Мировой, а Гражданской, действительно полетел вперед гигантскими шагами. Только случилось это на совершенно иных принципах, в другой социально-политической и культурной обстановке.

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