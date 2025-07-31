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ПВО за ночь сбила десятки беспилотников над регионами России

ПВО за ночь сбила десятки беспилотников над регионами России - 31.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила десятки беспилотников над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-31T07:42

2025-07-31T07:42

2025-07-31T07:49

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Из них 11 дронов уничтожили и перехватили над территорией Волгоградской области, семь над Крымом, по пять над Воронежской, Белгородской областями, по два над Тамбовской и Ростовской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал об уничтожении БПЛА в пяти районах региона: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском.Он уточнил, что из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон". Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе, он был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также нет.Он отметил, что сохраняется угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе, а также опасность атаки БПЛА на территории всего региона.В свою очередь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что системы ПВО отразили массированный удар дронов по инфраструктурным объектам региона: в районе станции Тингута приостановлено движение поездов - саперы устраняют последствия падения БПЛА. Железнодорожные пути не повреждены; в Котельниковском районе временно прекращена подача газа в 65 домовладений; в Суровикинском районе зафиксирован пал сухой травы. Опасность атаки БПЛА объявляли также в Рязанской области, на территории Ставропольского края, Оренбургской области и в Пензенской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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