Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском - 30.07.2025 Украина.ру
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Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском - 30.07.2025 Украина.ру
Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
Бои за Купянск все больше смещаются в сторону контроля над ключевыми транспортными артериями – главной из них остается трасса Р-07, связывающая город с Чугуевом и Харьковом Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-30T11:20
2025-07-30T11:20
новости
купянск
харьков
чугуев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
купянское направление
харьков новости
харьковская область
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По словам обозревателя, установление полного контроля над этой трассой существенно осложнит логистику украинских войск, а также перекроет пути отхода из Купянска. Алехин подчеркнул, что российские войска уже продвигаются к юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, что создает угрозу окружения."В случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/nato-gotovit-plan-dneprovskiy-rubezh--ekspert-rasskazal-pro-ekstrennyy-stsenariy-spaseniya-vsu-1066118424.html
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харьков
чугуев
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новости, купянск, харьков, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, купянское направление, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
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Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском

11:20 30.07.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бои за Купянск все больше смещаются в сторону контроля над ключевыми транспортными артериями – главной из них остается трасса Р-07, связывающая город с Чугуевом и Харьковом Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Ключевая из них – дорога Р-07, соединяющая Купянск с Чугуевым через Шевченково в сторону Харькова. Это единственная артерия, по которой ВСУ перебрасывают в город свои резервы, матчасть и боеприпасы", – отметил эксперт.
По словам обозревателя, установление полного контроля над этой трассой существенно осложнит логистику украинских войск, а также перекроет пути отхода из Купянска.
Алехин подчеркнул, что российские войска уже продвигаются к юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, что создает угрозу окружения.
"В случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
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Заголовок открываемого материала
11:20Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
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