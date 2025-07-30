https://ukraina.ru/20250730/poslednyaya-arteriya-vsu-polkovnik-alekhin-raskryl-strategicheskoe-znachenie-trassy-pod-kupyanskom-1066149793.html
Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском - 30.07.2025 Украина.ру
Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
Бои за Купянск все больше смещаются в сторону контроля над ключевыми транспортными артериями – главной из них остается трасса Р-07, связывающая город с Чугуевом и Харьковом Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-30T11:20
2025-07-30T11:20
2025-07-30T11:20
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По словам обозревателя, установление полного контроля над этой трассой существенно осложнит логистику украинских войск, а также перекроет пути отхода из Купянска. Алехин подчеркнул, что российские войска уже продвигаются к юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, что создает угрозу окружения."В случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/nato-gotovit-plan-dneprovskiy-rubezh--ekspert-rasskazal-pro-ekstrennyy-stsenariy-spaseniya-vsu-1066118424.html
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Последняя артерия ВСУ: полковник Алехин раскрыл стратегическое значение трассы под Купянском
Бои за Купянск все больше смещаются в сторону контроля над ключевыми транспортными артериями – главной из них остается трасса Р-07, связывающая город с Чугуевом и Харьковом Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин