Организаторы теракта в Московской области прошли инструктаж спецслужб Украины в ЕС - 30.07.2025 Украина.ру
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Организаторы теракта в Московской области прошли инструктаж спецслужб Украины в ЕС
Организаторы теракта в Московской области прошли инструктаж спецслужб Украины в ЕС - 30.07.2025 Украина.ру
Организаторы теракта в Московской области прошли инструктаж спецслужб Украины в ЕС
Суд вынес приговор участникам террористического сообщества за организацию теракта в Московской области. Об этом 30 июля сообщает Следственный комитет России
2025-07-30T17:55
2025-07-30T17:55
новости
московская область
украина
россия
ес
следственный комитет
ск рф
приговор
террорист
терроризм
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Пятерым участникам террористического сообщества вынесен обвинительный приговор. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении таких уголовных преступлений, как организация террористического акта и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем."Следствием и судом установлено, что в 2022 году Антон Хрипко в целях поступления на службу в Вооруженные силы Украины выезжал на территорию Польши, где получил от представителя спецслужб Украины задание на осуществление диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. Далее на территории Московской области Хрипко, являясь радикальным противником проведения специальной военной операции, создал террористическое сообщество, в состав которого вошли 4 граждан Российской Федерации, в том числе несовершеннолетний", - сказано в официальном сообщении.Фигуранты в 2022–2023 годах осуществляли тренировки по приобретению навыков ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности. Они также планировали совершение террористических актов путем поджогов и подрывов объектов инфраструктуры и военных объектов.Хрипко был задержан сотрудниками УФСБ России в мае 2023 года при попытке поджога автомобильной техники подразделения Минобороны России, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский" в Московской области.Военными следователями выполнено значительное количество следственных действий. В частности, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, изъяты и осмотрены предметы, планируемые к использованию в качестве оружия, литература нацистского характера, инструкции по диверсионной деятельности и изготовлению взрывных устройств и зажигательных смесей. Проведены более 30 судебных экспертиз.По приговору суда Хрипко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Остальным участникам террористического сообщества назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием каждым из осужденных первых трёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 4 лет воспитательной колонии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, московская область, украина, россия, ес, следственный комитет, ск рф, приговор, террорист, терроризм, украина-ес, спецслужба, фсб, минобороны рф, аэродромы, неонацисты
Новости, Московская область, Украина, Россия, ЕС, Следственный комитет, СК РФ, приговор, террорист, терроризм, Украина-ЕС, спецслужба, ФСБ, Минобороны РФ, аэродромы, неонацисты

Организаторы теракта в Московской области прошли инструктаж спецслужб Украины в ЕС

17:55 30.07.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Суд вынес приговор участникам террористического сообщества за организацию теракта в Московской области. Об этом 30 июля сообщает Следственный комитет России
Пятерым участникам террористического сообщества вынесен обвинительный приговор. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении таких уголовных преступлений, как организация террористического акта и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем.
"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Антон Хрипко в целях поступления на службу в Вооруженные силы Украины выезжал на территорию Польши, где получил от представителя спецслужб Украины задание на осуществление диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. Далее на территории Московской области Хрипко, являясь радикальным противником проведения специальной военной операции, создал террористическое сообщество, в состав которого вошли 4 граждан Российской Федерации, в том числе несовершеннолетний", - сказано в официальном сообщении.
Фигуранты в 2022–2023 годах осуществляли тренировки по приобретению навыков ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности. Они также планировали совершение террористических актов путем поджогов и подрывов объектов инфраструктуры и военных объектов.
Хрипко был задержан сотрудниками УФСБ России в мае 2023 года при попытке поджога автомобильной техники подразделения Минобороны России, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский" в Московской области.
Военными следователями выполнено значительное количество следственных действий. В частности, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, изъяты и осмотрены предметы, планируемые к использованию в качестве оружия, литература нацистского характера, инструкции по диверсионной деятельности и изготовлению взрывных устройств и зажигательных смесей. Проведены более 30 судебных экспертиз.
По приговору суда Хрипко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Остальным участникам террористического сообщества назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием каждым из осужденных первых трёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 4 лет воспитательной колонии.
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