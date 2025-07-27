https://ukraina.ru/20250727/vnezapnaya-zrada-i-maydan-bez-pechenek-kak-vyglyadit-glavnyy-skandal-nedeli-1066023874.html

Внезапная зрада и майдан без печенек: как выглядит главный скандал недели

Внезапная зрада и майдан без печенек: как выглядит главный скандал недели - 27.07.2025 Украина.ру

Внезапная зрада и майдан без печенек: как выглядит главный скандал недели

ЗРАДА!/Предатели Украины Зеленский и Ермак/Агенты Кремля Кличко и Садовой/Рада разбегается, а её разбирают на молекулы и другие скандалы недели

2025-07-27T15:23

2025-07-27T15:23

2025-07-27T15:23

эксклюзив

украина

киев

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

рада

сап

набу

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Основной украинский скандал на этой неделе — это, конечно, переподчинение антикоррупционных структур (НАБУ и САП) Зеленскому и его структуре власти.Потешный МайданПричем если поначалу всё казалось довольно невинным развлечением — мини-Майданом, который можно считать пародией на настоящие украинские Майданы, то уже через пару дней стало ясно, что это событие породило целую серию дополнительных скандалов, разоблачений, слухов и предположений.И "снежный ком" только нарастает.Да, Майдан можно назвать "потешным": там участвует только молодёжь, там нет многих тысяч людей. Но что, если это просто "техническая проверка", как проверяют звук перед микрофоном: "раз-раз-раз"?"Потешный Майдан" уже запускает на Украине и во власти очень серьёзные процессы. Кстати, его стоимость, как говорят специалисты, совсем не потешная — 250 тысяч долларов в день. Столько стоит вывести пару тысяч человек в Киеве и несколько сотен — в Харькове, во Львове, в других городах.Знал ли Трамп?Начать надо с того, что, возможно, "отмашку" на зачистку САП и НАБУ дал спецпосланник Трампа Кит Келлог.После его визита к Ермаку и Зеленскому и поспешного отъезда из Киева всё и началось.Очень похоже на то, что ликвидация "антикоррупционных органов" была согласована с Трампом.Зеленский теперь пискнуть боится против президента США. Видимо, есть компромат и рычаги влияния у Дональда на киевскую зелёную мышь.Чем администрации Трампа не угодили структуры, созданные самим же американским правительством для слежки за политиками и олигархами Украины?Они созданы его врагами, Демпартией, и продолжают работать "на врага". Сегодня они подчиняются, скорее всего, структурам Сороса.Так что Зеленский таким образом делает Трампу услугу, расчищает авгиевы конюшни. Ну и, конечно, спасает себя и свои "кошельки" от расследований НАБУ.Слуги СоросаНАБУ (полиция, следователи), САП (прокуратура) и ВАКС (Высший антикоррупционный суд) были созданы на деньги Запада и подчинялись западным руководителям и спецслужбам. В основном — США.Их цель была: следить за самыми крупными олигархами и политиками Украины, собирать на них досье. И при необходимости, по указанию из-за рубежа, начинать "прессовать": заводить уголовные дела, как минимум.Это была мощная система внешнего управления страной. Как и сотни НКО, которые, как саранча, облепили всю Украину.Президент Порошенко*, при котором всё и создавалось, сопротивлялся этой "вертикали власти", как мог, и довольно успешно. Но полностью нейтрализовать, конечно, было невозможно.Но теперь над Зеленским нависла нешуточная угроза разоблачения. Многомиллиардная коррупция — и в армии, и в строительстве оборонительных сооружений. Дела были собраны детективами НАБУ на ближайшее окружение Зеленского.И Зеленский пытается их переподчинить себе.И вместе с тем, это, получается, разгром широкой коалиции "демократов". Власть Демпартии не ограничена территорией США. Это и Европейский союз, во главе с Урсулой и Каей, и большинство правительств стран Европы.Так называемые "глобалисты".Они отреагировали очень быстро.Истерика ЕвропыЭтим и объясняется общая истерика: Зеленский скидывает с плеча руководящую руку Демпартии.Звонят Макрон, Урсула и глава ЕС. Их марионетка Зеленский вышел из повиновения и посягнул на "святое": структуры управления коллективного Запада на Украине."Политико": "На Украине — критический момент, потеря курса демократии внутри"."Зэ Телеграф": "Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку".Призывают к проведению новых выборов!"Чтобы пришёл человек, который приблизит мир", — лживо пишет британская пресса. Британии на Украине точно не нужен мир, их цель, наоборот, — затащить в войну США.Ну а Зеленский?"Сообщил премьеру Британии, что готовлю законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов", — торопливо ответил на нападки европейской камарильи Зеленский.Но пройдет ли этот законопроект в Раде? Уже 70 депутатов отказались его подписывать.И Зеленскому останется только развести руками и сказать: вы же видите, парламент против.Но против "Зе" применили старое доброе оружие: Майдан.Майдан с картонкамиНа скорую руку был организован новый Майдан.Масштабы, конечно, не те. Но методы и технологии не меняются. Людей организовывают на площадках некие "зелёные жилеты" — разводящие. Координаторы, конечно, есть, как на любом уважающем себя Майдане.Народ — почти поголовно молодёжь: девушки и юноши, не подлежащие призыву, — прыгают с картонками в руках, где написаны всякие обидные слова.И слова эти с каждым днём становятся всё обиднее и злее.Убийцы демократииСтрашную злобу "Зе" вызвали баннеры "Убийцы демократии, предатели Украины Зеленский и Ермак" с фотографиями "убийц демократии".Это было растиражировано, с огромным удовольствием, всеми западными СМИ.С Банковой поступило распоряжение: приказано найти инициаторов и выставить их "рукой Кремля".Да уже кто только на Украине не "рука Кремля"! Уже скоро все будут этими "агентами Путина": и те, кто нападает на ТЦК, и те, кто пишет в соцсетях "как же вы всех нас достали", и мэры, и депутаты.Одни только Зеленский с Ермаком не "рука Кремля" останутся на всей Украине.Те, кто пришел с этими плакатами — крепкие молодые ребята в масках — резко отличались от основной школьно-студенческой публики "третьего Майдана".Вполне возможно, что это представители какого-нибудь военного объединения.И вот такие у них ещё были плакаты:"Украина — не Квартал, украинцы — не рабы".Жгли файеры, включали сирену.В общем, не хватает только Вики Нуланд, кастрюль на головах и подожжённых шин.Печенья нет!Где Виктория Нуланд? Мешок с печеньем, которые она раздавала "протестующим"?Где посол США на Майдане?Радостные лица майданутых с кастрюлями на головах?А так — уже типичный киевский Майдан, только без кастрюль и печенья. И в Харькове уже есть кучки "майданутых", и во Львове, и в других городах.Потихоньку разгорается. Только этого Зеленскому не хватало.Мэры-предатели"Третий Майдан", как говорят, происходит не без участия Петра Порошенко, чьи структуры слились в политическом экстазе с соросовскими.На Майдане появился и мэр Киева Виталий Кличко.Но Зеленский уже подготовился к следующему шагу — "зачистке" мэров и Петра."Против Порошенко готовят подозрения. Против Кличко готовят подозрения. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", — говорит депутат Рады Анна Скороход.Руслан Кравченко — новый прокурор Украины, преданный лично Зеленскому.Да, над Петром и Виталием сгустились тучи. Решится ли их посадить Зеленский? Это зависит от того, на чьей он сейчас стороне. По-прежнему колеблется между "демами" и "респами"? Или уселся уже на один стул?Семья Порошенко проживает в Англии.Семья Кличко проживает в Германии.Если Зеленский решил играть "за Трампа", то арестует, и глазом не моргнёт.В Киевской мэрии уже идут обыски.Гражданин Германии Виталий Кличко, по совместительству занимающий пост мэра столицы Украины, вполне может дождаться ареста.У Трампа будут только рады зачистке "немецкого шпиона". Кличко давно не зовут ни на какие большие встречи с американцами на Банковой. Возможно, решили окончательно отодвинуть.А у мэра Львова Садового, кстати, тоже обыски. Внезапно нашли какую-то коррупцию! Правда, не у него самого, а пока что в подведомственной ему Львовской раде.Уму непостижимо! Неужели? Он же вот только недавно выкопал останки солдат, погибших в Отечественную войну и в Первую мировую (!) и хотел их обменять на украинских пленных.Такой патриотичный, такой весь в вышиванке. Неужели коррупция? Быть не может.Что, интересно, будут вменять мэрам крупнейших городов? Работу на Россию, конечно. "Агенты Кремля"!И если хитрого, изворотливого Порошенко ещё можно представить "агентом Кремля" хоть в какой-то степени, то гражданина Германии Виталия Кличко с братом — очень тяжело.А жуткого националиста Садового — тем более.Но у Зеленского всё возможно.Зрада внутриОднако самое опасное для Зеленского — не угрозы, которые приходят из Европы, и не открытое противостояние с мэрами Киева и Львова.Самое опасное — внутренняя "зрада" и компромат, который находится неизвестно где. И появляется неизвестно откуда.Ну уж точно далеко не весь компромат — в руках Зеленского. А самые главные "носители компромата" — Боголюбов (многолетний партнёр Коломойского**) и Миндич (многолетний друг и партнёр Зеленского и Коломойского) — находятся за пределами Украины, в Вене. В известной "столице всех разведок", коей традиционно является столица самой нейтральной страны.Плёнки МиндичаВ сети уже появился разговор Миндича — ближайшего друга и "кошелька" Зеленского — с самим Зеленским. Там Зеленский матом обзывает украинцев и рассказывает, как он не любит эту неприятную украинскую нацию. Неизвестно, не фейк ли это?Очень возможно, что вообще весь "разговор с Миндичем" сгенерирован ИИ. Но бабушкам это не расскажешь. Начинается дискредитация Зеленского в общественном сознании.А в украинском политикуме говорят, что Миндича "слушали" уже много лет. Что подслушивающее устройство установил якобы сын бывшего директора завода "Мотор Сич" Богуслаева.Фейк или не фейк — а это, вполне может быть, "тонкий" намёк, что есть и другие плёнки и другие папки.В квартире Миндича в Киеве проходили закрытые совещания, посиделки, "тёрки" и раскадровки будущих постановок политического "Квартала-95" для всей Украины.Если, как думают многие, прослушка работала много лет, там могут быть километры плёнок компромата.Впоследствии Богуслаева-младшего выпустили за рубеж, потому что он отдал все секреты. Кому? НАБУ? Или одной из западных разведок? Впрочем, это почти одно и то же.И теперь понятно, почему его отец, Герой Украины Вячеслав Богуслаев (по оценке "Форбс", в 2018 году он входил в топ-25 самых богатых людей Украины), находится в СИЗО с 2022 года.Вячеславу Богуслаеву 86 лет. Ему инкриминируют якобы поставки авиадвигателей для вертолётов в Россию. Но суда нет! Как обычно у Зеленского. Суды не проводят, чтобы нечего было оспаривать. И вот так годами люди сидят в Киеве в застенках. Без суда и следствия.Рада разбегаетсяИ ещё одно последствие принятия закона "против САП и НАБУ": депутаты Рады разбегаются.Они отлично понимают, что их собираются сделать козлами отпущения.Сначала их заставили проголосовать "против НАБУ", теперь они должны буквально через неделю проголосовать "за НАБУ".А глава САП, антикоррупционной прокуратуры, Костенко угрожает "разобрать до молекул" Раду, кто и как голосовал, кто готовил документы.Уже включили "антикриз": вышел депутат Жан Беленюк и сказал: "Я помылився" (я ошибся).Так не прошло же и трёх дней! Как же он успел это осознать?В общем, на Украине начинает опять раскручиваться известное колесо: "от перемоги до зрады" (от победы до предательства).Будем наблюдать. Кого ещё "зачистит" Зеленский, какой компромат ещё всплывёт. И чем закончится этот дружеский, традиционный украинский "жабогадюкинг".Читайте также: "Теперь он часть проблемы". Почему Запад начал шатать трон под Зеленским* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20250727/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-protesty-sorosyat-i-myatezhnyy-batalon-1066001712.html

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эксклюзив, украина, киев, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, рада, сап, набу