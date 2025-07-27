Внезапная зрада и майдан без печенек: как выглядит главный скандал недели
© Фото : коллаж Украина.РуСкандалы недели. Коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
ЗРАДА!/Предатели Украины Зеленский и Ермак/Агенты Кремля Кличко и Садовой/Рада разбегается, а её разбирают на молекулы и другие скандалы недели
Основной украинский скандал на этой неделе — это, конечно, переподчинение антикоррупционных структур (НАБУ и САП) Зеленскому и его структуре власти.
Потешный Майдан
Причем если поначалу всё казалось довольно невинным развлечением — мини-Майданом, который можно считать пародией на настоящие украинские Майданы, то уже через пару дней стало ясно, что это событие породило целую серию дополнительных скандалов, разоблачений, слухов и предположений.
И "снежный ком" только нарастает.
Да, Майдан можно назвать "потешным": там участвует только молодёжь, там нет многих тысяч людей. Но что, если это просто "техническая проверка", как проверяют звук перед микрофоном: "раз-раз-раз"?
"Потешный Майдан" уже запускает на Украине и во власти очень серьёзные процессы. Кстати, его стоимость, как говорят специалисты, совсем не потешная — 250 тысяч долларов в день. Столько стоит вывести пару тысяч человек в Киеве и несколько сотен — в Харькове, во Львове, в других городах.
© Фото"Картонный майдан"
© Фото
"Картонный майдан"
Знал ли Трамп?
Начать надо с того, что, возможно, "отмашку" на зачистку САП и НАБУ дал спецпосланник Трампа Кит Келлог.
После его визита к Ермаку и Зеленскому и поспешного отъезда из Киева всё и началось.
Очень похоже на то, что ликвидация "антикоррупционных органов" была согласована с Трампом.
Зеленский теперь пискнуть боится против президента США. Видимо, есть компромат и рычаги влияния у Дональда на киевскую зелёную мышь.
Чем администрации Трампа не угодили структуры, созданные самим же американским правительством для слежки за политиками и олигархами Украины?
Они созданы его врагами, Демпартией, и продолжают работать "на врага". Сегодня они подчиняются, скорее всего, структурам Сороса.
Так что Зеленский таким образом делает Трампу услугу, расчищает авгиевы конюшни. Ну и, конечно, спасает себя и свои "кошельки" от расследований НАБУ.
Слуги Сороса
НАБУ (полиция, следователи), САП (прокуратура) и ВАКС (Высший антикоррупционный суд) были созданы на деньги Запада и подчинялись западным руководителям и спецслужбам. В основном — США.
Их цель была: следить за самыми крупными олигархами и политиками Украины, собирать на них досье. И при необходимости, по указанию из-за рубежа, начинать "прессовать": заводить уголовные дела, как минимум.
Это была мощная система внешнего управления страной. Как и сотни НКО, которые, как саранча, облепили всю Украину.
Президент Порошенко*, при котором всё и создавалось, сопротивлялся этой "вертикали власти", как мог, и довольно успешно. Но полностью нейтрализовать, конечно, было невозможно.
Но теперь над Зеленским нависла нешуточная угроза разоблачения. Многомиллиардная коррупция — и в армии, и в строительстве оборонительных сооружений. Дела были собраны детективами НАБУ на ближайшее окружение Зеленского.
И Зеленский пытается их переподчинить себе.
И вместе с тем, это, получается, разгром широкой коалиции "демократов". Власть Демпартии не ограничена территорией США. Это и Европейский союз, во главе с Урсулой и Каей, и большинство правительств стран Европы.
Так называемые "глобалисты".
Они отреагировали очень быстро.
Истерика Европы
Этим и объясняется общая истерика: Зеленский скидывает с плеча руководящую руку Демпартии.
Звонят Макрон, Урсула и глава ЕС. Их марионетка Зеленский вышел из повиновения и посягнул на "святое": структуры управления коллективного Запада на Украине.
"Политико": "На Украине — критический момент, потеря курса демократии внутри".
"Зэ Телеграф": "Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку".
Призывают к проведению новых выборов!
© Фото"Картонный майдан"
© Фото
"Картонный майдан"
"Чтобы пришёл человек, который приблизит мир", — лживо пишет британская пресса. Британии на Украине точно не нужен мир, их цель, наоборот, — затащить в войну США.
Ну а Зеленский?
"Сообщил премьеру Британии, что готовлю законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов", — торопливо ответил на нападки европейской камарильи Зеленский.
Но пройдет ли этот законопроект в Раде? Уже 70 депутатов отказались его подписывать.
И Зеленскому останется только развести руками и сказать: вы же видите, парламент против.
Но против "Зе" применили старое доброе оружие: Майдан.
Майдан с картонками
На скорую руку был организован новый Майдан.
Масштабы, конечно, не те. Но методы и технологии не меняются. Людей организовывают на площадках некие "зелёные жилеты" — разводящие. Координаторы, конечно, есть, как на любом уважающем себя Майдане.
Народ — почти поголовно молодёжь: девушки и юноши, не подлежащие призыву, — прыгают с картонками в руках, где написаны всякие обидные слова.
И слова эти с каждым днём становятся всё обиднее и злее.
Убийцы демократии
Страшную злобу "Зе" вызвали баннеры "Убийцы демократии, предатели Украины Зеленский и Ермак" с фотографиями "убийц демократии".
© Фото"Картонный майдан"
© Фото
"Картонный майдан"
Это было растиражировано, с огромным удовольствием, всеми западными СМИ.
С Банковой поступило распоряжение: приказано найти инициаторов и выставить их "рукой Кремля".
Да уже кто только на Украине не "рука Кремля"! Уже скоро все будут этими "агентами Путина": и те, кто нападает на ТЦК, и те, кто пишет в соцсетях "как же вы всех нас достали", и мэры, и депутаты.
Одни только Зеленский с Ермаком не "рука Кремля" останутся на всей Украине.
Те, кто пришел с этими плакатами — крепкие молодые ребята в масках — резко отличались от основной школьно-студенческой публики "третьего Майдана".
Вполне возможно, что это представители какого-нибудь военного объединения.
И вот такие у них ещё были плакаты:
"Украина — не Квартал, украинцы — не рабы".
Жгли файеры, включали сирену.
В общем, не хватает только Вики Нуланд, кастрюль на головах и подожжённых шин.
Печенья нет!
© Фото"Картонный майдан"
© Фото
"Картонный майдан"
Где Виктория Нуланд? Мешок с печеньем, которые она раздавала "протестующим"?
Где посол США на Майдане?
Радостные лица майданутых с кастрюлями на головах?
А так — уже типичный киевский Майдан, только без кастрюль и печенья. И в Харькове уже есть кучки "майданутых", и во Львове, и в других городах.
Потихоньку разгорается. Только этого Зеленскому не хватало.
Мэры-предатели
"Третий Майдан", как говорят, происходит не без участия Петра Порошенко, чьи структуры слились в политическом экстазе с соросовскими.
На Майдане появился и мэр Киева Виталий Кличко.
Но Зеленский уже подготовился к следующему шагу — "зачистке" мэров и Петра.
"Против Порошенко готовят подозрения. Против Кличко готовят подозрения. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", — говорит депутат Рады Анна Скороход.
Руслан Кравченко — новый прокурор Украины, преданный лично Зеленскому.
Да, над Петром и Виталием сгустились тучи. Решится ли их посадить Зеленский? Это зависит от того, на чьей он сейчас стороне. По-прежнему колеблется между "демами" и "респами"? Или уселся уже на один стул?
Семья Порошенко проживает в Англии.
Семья Кличко проживает в Германии.
Если Зеленский решил играть "за Трампа", то арестует, и глазом не моргнёт.
В Киевской мэрии уже идут обыски.
Гражданин Германии Виталий Кличко, по совместительству занимающий пост мэра столицы Украины, вполне может дождаться ареста.
У Трампа будут только рады зачистке "немецкого шпиона". Кличко давно не зовут ни на какие большие встречи с американцами на Банковой. Возможно, решили окончательно отодвинуть.
А у мэра Львова Садового, кстати, тоже обыски. Внезапно нашли какую-то коррупцию! Правда, не у него самого, а пока что в подведомственной ему Львовской раде.
Западная Украина за минувшую неделю: протесты "соросят" и мятежный батальонПротесты против ограничения независимости антикоррупционных органов были массовыми только во Львове, откуда в парламент прошла партия "Голос", объединяющая "профессиональных борцов с коррупцией".
Уму непостижимо! Неужели? Он же вот только недавно выкопал останки солдат, погибших в Отечественную войну и в Первую мировую (!) и хотел их обменять на украинских пленных.
Такой патриотичный, такой весь в вышиванке. Неужели коррупция? Быть не может.
Что, интересно, будут вменять мэрам крупнейших городов? Работу на Россию, конечно. "Агенты Кремля"!
И если хитрого, изворотливого Порошенко ещё можно представить "агентом Кремля" хоть в какой-то степени, то гражданина Германии Виталия Кличко с братом — очень тяжело.
А жуткого националиста Садового — тем более.
Но у Зеленского всё возможно.
Зрада внутри
Однако самое опасное для Зеленского — не угрозы, которые приходят из Европы, и не открытое противостояние с мэрами Киева и Львова.
Самое опасное — внутренняя "зрада" и компромат, который находится неизвестно где. И появляется неизвестно откуда.
Ну уж точно далеко не весь компромат — в руках Зеленского. А самые главные "носители компромата" — Боголюбов (многолетний партнёр Коломойского**) и Миндич (многолетний друг и партнёр Зеленского и Коломойского) — находятся за пределами Украины, в Вене. В известной "столице всех разведок", коей традиционно является столица самой нейтральной страны.
Плёнки Миндича
В сети уже появился разговор Миндича — ближайшего друга и "кошелька" Зеленского — с самим Зеленским. Там Зеленский матом обзывает украинцев и рассказывает, как он не любит эту неприятную украинскую нацию. Неизвестно, не фейк ли это?
Очень возможно, что вообще весь "разговор с Миндичем" сгенерирован ИИ. Но бабушкам это не расскажешь. Начинается дискредитация Зеленского в общественном сознании.
А в украинском политикуме говорят, что Миндича "слушали" уже много лет. Что подслушивающее устройство установил якобы сын бывшего директора завода "Мотор Сич" Богуслаева.
Фейк или не фейк — а это, вполне может быть, "тонкий" намёк, что есть и другие плёнки и другие папки.
В квартире Миндича в Киеве проходили закрытые совещания, посиделки, "тёрки" и раскадровки будущих постановок политического "Квартала-95" для всей Украины.
Если, как думают многие, прослушка работала много лет, там могут быть километры плёнок компромата.
Впоследствии Богуслаева-младшего выпустили за рубеж, потому что он отдал все секреты. Кому? НАБУ? Или одной из западных разведок? Впрочем, это почти одно и то же.
И теперь понятно, почему его отец, Герой Украины Вячеслав Богуслаев (по оценке "Форбс", в 2018 году он входил в топ-25 самых богатых людей Украины), находится в СИЗО с 2022 года.
Вячеславу Богуслаеву 86 лет. Ему инкриминируют якобы поставки авиадвигателей для вертолётов в Россию. Но суда нет! Как обычно у Зеленского. Суды не проводят, чтобы нечего было оспаривать. И вот так годами люди сидят в Киеве в застенках. Без суда и следствия.
Рада разбегается
И ещё одно последствие принятия закона "против САП и НАБУ": депутаты Рады разбегаются.
Они отлично понимают, что их собираются сделать козлами отпущения.
Сначала их заставили проголосовать "против НАБУ", теперь они должны буквально через неделю проголосовать "за НАБУ".
А глава САП, антикоррупционной прокуратуры, Костенко угрожает "разобрать до молекул" Раду, кто и как голосовал, кто готовил документы.
Уже включили "антикриз": вышел депутат Жан Беленюк и сказал: "Я помылився" (я ошибся).
Так не прошло же и трёх дней! Как же он успел это осознать?
В общем, на Украине начинает опять раскручиваться известное колесо: "от перемоги до зрады" (от победы до предательства).
Будем наблюдать. Кого ещё "зачистит" Зеленский, какой компромат ещё всплывёт. И чем закончится этот дружеский, традиционный украинский "жабогадюкинг".
© Фото"Картонный майдан"
© Фото
"Картонный майдан"
* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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