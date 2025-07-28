https://ukraina.ru/20250728/kaming-aut-s-kartonkami-zelenskiy-ostanetsya-poka-on-nuzhen-zapadu-1066050771.html

Каминг-аут с картонками. Зеленский останется, пока он нужен Западу

Каминг-аут с картонками. Зеленский останется, пока он нужен Западу - 28.07.2025 Украина.ру

Каминг-аут с картонками. Зеленский останется, пока он нужен Западу

Картонный протест (все требования участники пишут на картонках из разодранных упаковочных ящиков), который весь мир наблюдает вот уже несколько дней в разных городах Украины и Киеве, – это никакая не революция. Это коллективный каминг-аут.

2025-07-28T11:15

2025-07-28T11:15

2025-07-28T11:15

украина

европа

россия

владимир зеленский

андрей ермак

дональд трамп

сап

набу

верховная рада

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066052600_0:13:1236:708_1920x0_80_0_0_d27d7fc38c2abf4716c511ee8918ddf6.jpg

Иллюстрация: https://cont.ws/uploads/pic/2025/7/25-07-25_22-14-08.jpgВсе всё обозначили и всем всё стало ясно. Не только в специфическом, но и в обычном плане – засветились, и все тут. Все стало максимально четко и предельно ясно. Без изгибов в мыслях и тумана в представлениях.Первым поплыл к правде о себе просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский. Подвела его самоуверенность, усиленная верой в собственное мессианство, подкрепленное, скорее всего, запрещенными препаратами. Важно то, что Зеленский подумал, что он – незаменим и может творить все, что вздумается. И вы не поверите, но каминг-аут этой просрочки во главе Украины и может состоять в том, что он… прав. Что его поюзают мордой по столу, попугают тем, что могут оторвать от него по ночам главу офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, отправив того на нары или за шейку на каштан, а потом все вернут взад. То есть оставят на посту – доделывать порученное дело. Главное дело, а именно – воевать с Россией.Все дело в том, что это украинцам и простодушным европейкам (-цам) с одной извилиной в мозгу (вдоль пробора) можно втюхивать, что Зеленский по-прежнему – светоч демократии и защитник общечеловеческих ценностей.Но сейчас Зеленский совершил, как говорил некогда француз и разработчик наполеоновского Кодекса Антуан Буле де ла Мерт, ошибку, которая хуже, чем преступление. Зеленский всем показал, что никакой он не президент, не светоч и даже не полноценный президент полноценной страны. С этим всё ясно: нет полноценной страны, обладающей хотя бы зачатками какого-либо суверенитета, нет самодостаточного президента, а есть человек, выполняющий эту функцию.Вот Зеленский и доказал, что он – человек-функция. Выполняет он порученное – его держат на посту, не выполнят – гонят ср.., пардон, грязной тряпкой с должности и меняют на что-то похожее и более подходящее, безропотное и покорное.Сегодня Зеленский полностью подходит своим заказчикам-нанимателям, как функция. А функция заключается в том, что он должен во главе Украины мобилизовать ее любой ценой и точно так же, хоть чучелом, хоть тушкой, воевать с Россией. И не помышлять о каком-то мире, выгодном для его страны и людей.Выполняет сегодня Зеленский эту функцию? Полностью! А значит, он может насиловать скот и угонять женщин и питаться священниками Украинской православной церкви (УПЦ) прямо на площадях украинских городов, и ему никто и слова не скажет. Главное – воевать до последнего украинца, чтобы дать Западу передышку в подготовке к новой фазе войны с Россией.И Зеленский это делает. И уверенность его в том, что раз он все делает, как нужно, что его никто не тронет, его и подвела. Он расслабил булки в мозгах и вознамерился убрать лишних контролеров за тем воровством западной помощи, которое он осуществлял все последние годы. То есть переподчинил себе САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру - Ред.) и НАБУ (Независимое антикоррупционное бюро Украины - Ред.), которые были созданы американцами и частично европейцами для того, чтобы полностью контролировать людей в украинской власти, невзирая на должности – от уборщицы до президента.Контролеры и вернули его на место. И сделали это предельно жестко – напустили на него картонный эрзац-майдан из проплаченных и нанятых по дешевке малолеток, обозвали всякими нехорошими, но максимально правдивыми словами и вернули в стойло – выполнять то, что поручено.Каминг-аут Зеленского в том и очевиден, что он показал, до какой степени он зависим от Запада. Он решил все отыграть назад. Вернуть полномочия САП и НАБУ, назначить нужных людей и т. д. Этим он не только себя опустил ниже городской канализации и поставил в еще большую зависимость от западных кураторов и надсмотрщиков, но и параллельно макнул в нечистоты депутатский корпус, который теперь вынужден будет переголосовывать прежние хотелки Зеленского. Настоящие хозяева своих слов: захотели – сделали так, приказали им не выпендриваться, иначе от кормушки оторвут, – переделали иначе. Молодцы!То есть недопрезидент показал, что в Украине практически уже нет самостоятельных политиков, способных вякнуть хоть что-то вразрез с пожеланиями кошельков. Печально, но факт. Отличное саморазоблачение в масштабах всей страны и всей элиты, похлеще даже, чем ЛГБТ*-каминг-аут…Зачем Западу сейчас война на Украине, кроме того, что нужна передышка для более тщательной подготовки к войне в будущем? Очень просто: США война в Европе нужна, чтобы с одной стороны, истощать Россию, отвлекать ее ресурсы и силы на негодный объект. Кроме того, сбылась голубая мечта англосаксов: два славянских народа (две ветви одного народа) истребляют друг друга с жестокостью неимоверной. Что еще можно желать?С другой стороны, война в Европе максимально обезжиривает саму эту Европу. Особенно после последних сделок президента США Дональда Трампа, когда он перекинул финансирование войны на европейцев. Лишенные лишних финансов и дешевых российских энергоносителей, на которых и зиждилась их прежнее процветание, европейцы переводит производства, финансы и прочие активы в США, где для приема беглецов созданы все условия, в первую очередь, налоговые. Плюс обеспечен американский госпротекционизм. Трамп – бизнесмен и не дурак, он знает, что бизнесу нужно...Но Европе, которую США юзают почти так же безжалостно, как и Украину, война между Москвой и Киевом тоже выгодна. С одной стороны, тоже, чтобы обессилить Россию и убрать в ней конкурента. С другой – чтобы удержать США в евроатлантической парадигме, в Европе. Уступками им и страшилками о том, что если США уйдут и лишат европейцев своего ядерного зонтика или своих солдат, то на их место "придет Россия Путина". Очень похоже на тупой развод, но работает же!Окончательно каминг-аут Зеленского оформится 31 июля, когда Верховная Рада может переголосовать антикоррупционные законы и подтвердить: в Украине борются за и против антикоррупционеров, но не желают бороться с самой коррупцией.И в этом – первое саморазоблачение так называемого "гражданского общества", которое вышло на картонный майдан. Каминг-аут №1 на майдане – это появление плаката, на котором написано, что майдаунам никто не платил, а они ненавидят власть просто так, по велению мятежной украинской души.Ага, как же! Если вы говорите, что вам не платят, тогда, когда об этом вас никто не спрашивает, то это первый признак того, что вы – проплаченная политическая проститутка низшего уличного разряда, наемник, политгастарбайтер, которых в Украине всегда за деньги свозили в Киев, чтобы надавить на власть. Ничего не поменялось в 2025 году. И все видели эту публику – осталось, чтобы появились новые дурочки, требующие кружевные труселя на повторном пути в Европу:Фото: https://sun9-49.userapi.com/s/v1/ig2/z9WisU8urb3dMvqegpLTMRQnZHAU1HsDil3bpyGJ5DsS7APffDKVo7UvzS8DFyKewbaIlKfX2flCEWd6mFPypBUt.jpg?quality=95&as=32x69,48x104,72x156,108x235,160x348,240x521,360x782,442x960&from=bu&u=MIRpeV4-LdiwhI30kBrvNvpNfBpkj5J1Uj1A7YnzcTI&cs=442x0Коллективный портрет картонного майдауна на очередном пути в ЕвропуВторой блестящий каминг-аут – это, конечно же, то, что зачетно и знатно оплевали на майдане Марьяну Безуглую по кличке Безумная. Она пришла туда по заказу Офиса президента Украины, чтобы переключить гнев майдаунов на врагов Зеленского и его "ночной жены" Андрея Ермака и вызвать гнев против Александра Сырского, главкома ВСУ, обвинив его в зрадах и поразках (предательстве и поражениях) в СВО.И ничего у Марьяны не получилось. Потому что пришла она туда без денег от Ермака. И это только подтвердило, что майданы в Украине по-прежнему возможны там, где:а) есть американское посольство и западные фонды грантодателей для соросят;б) нет никакого гражданского общества, а налажен рекрутинг политических гастарбайтеров и у рекрутирующих есть тугие кошельки;в) торжествует прежний принцип отношения властей и их кураторов к воле народной в Украине, выраженный в емкой фразе "повоняют и забудут".В Украине уже давно существует полный разрыв действий властей с пожеланиями людей. И общественное мнение учитывается в одном случае – если его проплатили и заказали. Например, для давления на недопрезидента, как сейчас.Отсюда и главный вопрос: когда же снимут Зеленского и снимут ли вообще, что логично после того, как его так смачно и с доселе невиданным азартом вываляли в дерьме из правды о нем же?Ответ: тогда, когда ему найдут замену, которая будет так же выполнять заказанные функции. А не найдут, то повоняют и забудут. Впервой что ли?*движение признано в России экстремистским

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, европа, россия, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, сап, набу, верховная рада, мнения