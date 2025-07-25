https://ukraina.ru/20250725/vozmozhna-li-vstrecha-prezidentov-rossii-i-ukrainy-v-blizhayshee-vremya-i-gde-oshibsya-zelenskiy--denisov-1065948864.html

Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов

Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов - 25.07.2025 Украина.ру

Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире... Украина.ру, 25.07.2025

2025-07-25T16:02

2025-07-25T16:02

2025-07-25T16:02

видео

россия

украина

стамбул

трамп и зеленский

владимир зеленский

петр порошенко

набу

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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг лишения антикоррупционных органов на Украине полномочий и связанных с этим протестов в Киеве и в других городах, рассказал о результатах третьего раунда переговоров в Стамбуле, а также о проблемах с водоснабжением в Донбассе и о тех, кто допустил этот кризис: 00:27 – Массовые протесты против ликвидации НАБУ и САП; 03:03 – Зачем давить на антикоррупционные структуры Украины? 05:32 – О реакции Запада и возможной замене Зеленского; 11:39 – Третий раунд переговоров в Стамбуле; 15:56 – Проблема воды в Донбассе. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20250725/1065947200.html

россия

украина

стамбул

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видео, россия, украина, стамбул, трамп и зеленский, владимир зеленский, петр порошенко, набу