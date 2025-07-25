Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов - 25.07.2025 Украина.ру
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Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов - 25.07.2025 Украина.ру
Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире... Украина.ру, 25.07.2025
2025-07-25T16:02
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видео
россия
украина
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трамп и зеленский
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петр порошенко
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг лишения антикоррупционных органов на Украине полномочий и связанных с этим протестов в Киеве и в других городах, рассказал о результатах третьего раунда переговоров в Стамбуле, а также о проблемах с водоснабжением в Донбассе и о тех, кто допустил этот кризис: 00:27 – Массовые протесты против ликвидации НАБУ и САП; 03:03 – Зачем давить на антикоррупционные структуры Украины? 05:32 – О реакции Запада и возможной замене Зеленского; 11:39 – Третий раунд переговоров в Стамбуле; 15:56 – Проблема воды в Донбассе. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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видео, россия, украина, стамбул, трамп и зеленский, владимир зеленский, петр порошенко, набу
Видео, Россия, Украина, Стамбул, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, НАБУ

Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов

16:02 25.07.2025
 
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг лишения антикоррупционных органов на Украине полномочий и связанных с этим протестов в Киеве и в других городах, рассказал о результатах третьего раунда переговоров в Стамбуле, а также о проблемах с водоснабжением в Донбассе и о тех, кто допустил этот кризис:
00:27 – Массовые протесты против ликвидации НАБУ и САП;
03:03 – Зачем давить на антикоррупционные структуры Украины?
05:32 – О реакции Запада и возможной замене Зеленского;
11:39 – Третий раунд переговоров в Стамбуле;
15:56 – Проблема воды в Донбассе.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
16:00
Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента. Главное на 16:00Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), однако процедура внесения документа вызвала скандал. Об этом 25 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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16:02Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
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