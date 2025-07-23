"Герани" против ТЦК: почему эти удары так болезненны для Украины - 23.07.2025 Украина.ру
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"Герани" против ТЦК: почему эти удары так болезненны для Украины
"Герани" против ТЦК: почему эти удары так болезненны для Украины - 23.07.2025 Украина.ру
"Герани" против ТЦК: почему эти удары так болезненны для Украины
Последние удары российских "Гераней" по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) наносят критический урон системе мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-23T05:20
2025-07-23T05:20
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Такие удары парализуют ключевые логистические узлы призыва, оставляя ВСУ без своевременного пополнения.Последние удары российских "Гераней" по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) демонстрируют высокую эффективность. "Последние удары "Геранями" по ТЦК оказались болезненными для противника", — констатирует Рожин.По его словам, разрушение даже одного такого центра срывает планы по отправке пополнения на фронт на несколько недель.Особенно чувствительны удары в приграничных областях Украины — там, где сосредоточены основные резервы мобилизованных. Как показывает практика, после таких атак украинское командование вынуждено экстренно перераспределять ресурсы, что создает хаос в системе управления.По мнению аналитика, следующими целями должны стать ключевые административные объекты: "Я считаю, что еще надо бить по областным администрациям, офисам СБУ и отделениям МВД". Такие удары способны серьезно осложнить работу украинской системы управления, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О потерях ВСУ и проблемах украинской армии в материале: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250722/kto-sleduyuschiy-gasparyan-rasskazal-na-kogo-iz-zhiteley-ukrainy-vskore-nachnut-okhotu-politsai-iz-ttsk-1065744213.html
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Новости, Украина, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ТЦК, СБУ, СВО, дзен новости СВО, мобилизация, военкомат, Герань, Спецоперация, Главные новости, военный эксперт, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, эксперты, Украина.ру

"Герани" против ТЦК: почему эти удары так болезненны для Украины

05:20 23.07.2025
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : ГСЧС Киева
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Последние удары российских "Гераней" по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) наносят критический урон системе мобилизации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Такие удары парализуют ключевые логистические узлы призыва, оставляя ВСУ без своевременного пополнения.
Последние удары российских "Гераней" по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) демонстрируют высокую эффективность. "Последние удары "Геранями" по ТЦК оказались болезненными для противника", — констатирует Рожин.
По его словам, разрушение даже одного такого центра срывает планы по отправке пополнения на фронт на несколько недель.
Особенно чувствительны удары в приграничных областях Украины — там, где сосредоточены основные резервы мобилизованных. Как показывает практика, после таких атак украинское командование вынуждено экстренно перераспределять ресурсы, что создает хаос в системе управления.
По мнению аналитика, следующими целями должны стать ключевые административные объекты: "Я считаю, что еще надо бить по областным администрациям, офисам СБУ и отделениям МВД". Такие удары способны серьезно осложнить работу украинской системы управления, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О потерях ВСУ и проблемах украинской армии в материале: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру
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