https://ukraina.ru/20250721/frantsuzy-protiv-stalingrada-evropu-okhvatila-isteriya-antikommunizma-1065649558.html

Французы против Сталинграда. Европу охватила истерия антикоммунизма

Французы против Сталинграда. Европу охватила истерия антикоммунизма - 21.07.2025 Украина.ру

Французы против Сталинграда. Европу охватила истерия антикоммунизма

В курортном городе Драп, расположенном возле Ниццы, на юге Франции, решили переименовать бульвар, который многие десятилетия назывался в честь Сталинграда – как дань уважения героическим защитникам этого города.

2025-07-21T13:19

2025-07-21T13:19

2025-07-21T13:19

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Инициатором декоммунизации Лазурного берега выступила заместитель местного мэра Александра Руссо. Она заявила: "Сталинградская битва – это не повод для гордости", а Франции "следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние".Невежество и лицемерие этих слов по-настоящему поражают. Ведь общеизвестно, что историческая судьба французского народа напрямую зависела от исхода великой битвы на Волге.Разгром группировки фельдмаршала Фридриха Паулюса стал переломным моментом всей мировой войны и положил начало освобождению оккупированной немцами Франции. При этом, один только Дом Павлова, в котором держали оборону защитники Сталинграда, сражался в осаде 58 дней – дольше, чем продержалась против наступавшего вермахта вся французская армия.Оборонявшиеся в сталинградских руинах красноармейцы не дали драпу от немцев. В то время как французские солдаты массово бежали с фронта в сороковом году, зачастую даже не пытаясь оказать нацистам сопротивление. А южная часть Франции, где расположен Драп, без боя вошла в состав марионеточного образования Виши, в котором заправляли преклонившиеся перед Гитлером коллаборанты.Восемьдесят лет назад французы прекрасно осознавали историческое значение победы под Сталинградом."Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам дает", – говорил об этом будущий президент Франции Шарль де Голль.Французские подпольщики и миллионы жителей оккупированной европейской страны с огромной радостью слушали радиосводки союзников, которые сообщали о разгроме нацистов."Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, разбиты. Этих трех дивизий – сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой – не существует больше. Они уничтожены под Сталинградом. Русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию", – сказал во время радиовыступления 9 февраля 1943 года писатель-антифашист Жан-Ришар Блок.Друзья Советского Союза – французские коммунисты – находились тогда на пике политического влияния. Потому что Французская коммунистическая партия, которую называли "Партией расстрелянных", сыграла ведущую роль в антифашистском сопротивлении. И в годы войны в нее вступали даже далекие от политики люди – такие, как выдающийся художник Пабло Пикассо.Сразу после освобождения на карте Франции возникло множество топонимов, связанных с памятью о героической битве. Причем, увековечивание памяти о Сталинграде проходило не в соответствии со спущенной разнарядкой, а стихийным образом, по инициативе народных масс.Так, в Париже появилась существующая поныне площадь Сталинградской битвы, расположенная недалеко от станции метро "Сталинград", получившей это название в 1946 году. Память исторического сражения увековечивают сегодня 167 улиц, бульваров и площадей Франции, названных в честь Сталинграда. Они находятся не только в столице этой страны, но также в Лионе, Марселе, Тулузе, Нанте, Дижоне, Реймсе, Руане, Бордо, Амьене и других населенных пунктах.Переименования бульвара Сталинграда становится началом борьбы за сохранение этих исторических названий. Против инициативы местных властей сразу же выступили многие жители Драпа. Как оказалось, этот топоним полностью устраивал большинство горожан. А значит, можно предположить, что происходящие события являются умышленной политической провокацией."Современные французские власти сожалеют о победе в Сталинграде, забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны. Это также первая крупная победа над нацистами", – заявил в комментарии журналистам представитель местного городского отделения Французской коммунистической партии Филипп Пеллегрини.Французские ультраправые, напротив, требуют провести полномасштабную декоммунизацию по украинскому образцу. Ведь на территории Франции насчитывают более полусотни топонимов, которые увековечивают память о Ленине. А множество улиц, скверов, бульваров и площадей носят имена коммунистов – прежде всего, участников антифашистского сопротивления.Улица и площадь имени Ленина были и в городе Драп – но сейчас их тоже переименовали, одновременно с бульваром Сталинграда. Что очень четко указывает на идеологический посыл этой акции.Призывы декоммунизировать Францию удивительным образом совпали со скандальной инициативой премьер-министра Франсуа Байру. На днях он предложил понизить в статусе праздник победы над нацизмом – в Европе его отмечают 8 мая – чтобы эта дата перестала быть официальным выходным днем.Такое предложение мотивируется желанием сэкономить бюджетные средства. Однако многие французы видят в нем стремление приступить к ползучей реабилитации нацизма, и выхолостить память об истории Второй мировой войны. Чтобы будущие поколения не знали о решающем вкладе в Победу над гитлеровской Германией, который внесла когда-то Красная Армия.Все это происходит на фоне очередного всплеска активности европейских декоммунизаторов. Президент Чехии Петр Павел только что подписал скандальный закон о запрете пропаганды коммунизма. Создание и поддержка коммунистических движений отныне будет наказываться в этом государстве пятилетним тюремным сроком, а главная оппозиционная сила – Коммунистическая партия Чехии и Моравии, последовательно выступавшая против НАТО и против режима Зеленского, по сути, оказалась вычеркнутой из политической жизни.Французская компартия выпустила официальное заявление в поддержку чешских товарищей – отмечая, что чешские коммунисты внесли важный вклад в победу над нацистами, а освобождение Чехии стало результатом помощи советского народа.Потому что руководство ФКП понимает: коммунисты Франции вскоре тоже могут оказаться в обозримом будущем под запретом – благодаря осознанной политике уничтожения исторической памяти, которую проводят новые вишисты в политическом руководстве этой страны.О том, что думают известные французы о ситуации с российско-украинским конфликтом - в статье Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

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эксклюзив, сталинград, европа, франция, ссср, адольф гитлер, шарль де голль, париж, ленин, красная армия, нато, коммунистическая партия, вторая мировая война