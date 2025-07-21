https://ukraina.ru/20250721/est-i-normalnye-ukraintsy-zampolit-zhak-o-tom-kak-batalon-iz-byvshikh-vsu-shnikov-voyuet-v-dnr---1065668358.html
Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР
Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР - 21.07.2025 Украина.ру
Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР
Замполит (позывной "Жак") Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают... Украина.ру, 21.07.2025
2025-07-21T15:38
2025-07-21T15:38
2025-07-21T15:38
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владимир зеленский
александр чаленко
вооруженные силы украины
"азов"
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Замполит (позывной "Жак") Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об успехах бойцов этого подразделения, о некоторых нюансах формирования данного батальона, а также об адаптации бывших ВСУ-шников к российским реалиям. *В материале упоминаются запрещённые в РФ организации: батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями, а также движение "Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), признанное экстремистским. ТГ-канал батальона им. Максима Кривоноса: https://t.me/freeukrainianrepublic
https://ukraina.ru/20250721/1065663569.html
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Видео, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, "Азов"