Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР - 21.07.2025 Украина.ру
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Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР
Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР - 21.07.2025 Украина.ру
Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР
Замполит (позывной "Жак") Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают... Украина.ру, 21.07.2025
2025-07-21T15:38
2025-07-21T15:38
видео
донецкая народная республика
украина
россия
владимир зеленский
александр чаленко
вооруженные силы украины
"азов"
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Замполит (позывной "Жак") Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об успехах бойцов этого подразделения, о некоторых нюансах формирования данного батальона, а также об адаптации бывших ВСУ-шников к российским реалиям. *В материале упоминаются запрещённые в РФ организации: батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями, а также движение "Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), признанное экстремистским. ТГ-канал батальона им. Максима Кривоноса: https://t.me/freeukrainianrepublic
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видео, донецкая народная республика, украина, россия, владимир зеленский, александр чаленко, вооруженные силы украины, "азов"
Видео, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Есть и нормальные украинцы! Замполит "Жак" о том, как батальон из бывших ВСУ-шников воюет в ДНР

15:38 21.07.2025
 
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Замполит (позывной "Жак") Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об успехах бойцов этого подразделения, о некоторых нюансах формирования данного батальона, а также об адаптации бывших ВСУ-шников к российским реалиям.
*В материале упоминаются запрещённые в РФ организации: батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями, а также движение "Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), признанное экстремистским.
ТГ-канал батальона им. Максима Кривоноса: https://t.me/freeukrainianrepublic
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