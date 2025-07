https://ukraina.ru/20250719/smert-na-eksport-ukraina-ukreplyaetsya-kak-rusofobskiy-poligon--zapada-1065567659.html

Смерть на экспорт. Украина укрепляется как русофобский полигон Запада

Смерть на экспорт. Украина укрепляется как русофобский полигон Запада

Современная неонацистская Украина просроченного недопрезидента Владимира Зеленского сделала еще несколько весомых шагов к превращению страны в полноценные плацдарм и полигон. Но, увы, не для собственного совершенства, а для удовлетворения интересов Запада.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065567353_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_97c7b7b4a55c31305b740c8c148ec18a.jpg

А Западу в Украине плацдарм нужен для приближения войны к границам России, объявленной им, Западом, главным своим врагом. И полигон – для обкатки новых как идеологических диверсий, так и новых видов вооружения. И военных технологий, и нового оружия.Связано это, может быть, с тем, что главный на Западе президент США Дональд Трамп, с одной стороны, дал России, по общему мнению, 50 дней на то, чтобы определить судьбу Украины на поле боя в рамках специальной военной операции (СВО).С другой – фактически приказал Украине сопротивляться такому сценарию. Причем активно. Западные СМИ – The Washington Post и Financial Times – сообщили, что во время разговора с Зеленским 4 июля 2025 года Трамп завуалировано, но фактически приказал ему попробовать Россию на прочность – бомбануть ракетами или дронами по Москве и Санкт-Петербургу.Белый дом, разумеется, опроверг эти приказы и заявил, что Трамп интересовался, может ли Украины бомбардировать две столицы России. Кроме того, мол, Дональда Фредовича, видите ли, интересовало только то, что сделает Россия в этом случае. В ответ на слова Зеленского, который якобы ответил Трампу: "Разумеется, можем, если вы предоставите нам оружие".И Трамп, как известно, пообещал насытить Украину необходимым оружием. То есть предоставить Киеву дополнительное военное оборудование, за которое заплатят страны Евросоюза. Если верить Трампу, то к отправке в Европу готовятся, например, 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большинство из которых в будущем окажутся на Украине.В Европе, правда, смекнули сразу: обещания Трампа похожи на одесские шутки о том, что между "на тебе" и "я тебе дам" есть большая разница, а пообещать, не значит жениться. Потому что подготовка к эксплуатации и поставки Patriot, по оценкам спецов, займут несколько месяцев, а то и лет, а Украина может закончиться за 50 дней, если Россия поднапряжется. Однако кроме Patriot, на Западе есть масса другого оружия, которым он может донимать Россию и сделать Украину на какое-то время еще более боеспособной и агрессивной.И США, и европейские члены НАТО к этому готовы, о чем и говорилось на тематической конференции LandEuro Ассоциации армии США в Висбадене в Германии 17 июля сего года. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич подтвердил, что получил указания обеспечить максимально быструю переброску дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на Украину. И добавил, что НАТО активно работает над другими предложениями для усиления украинской обороны.Другой американец, командующий сухопутными войсками Альянса и войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью в немецком Висбадене представил коллегам по оружию так называемый "план сдерживания на восточном фланге". И начинать реализовывать его он предложил с уничтожения российского Калининграда. "…Можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 километров в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже запланировали, стратегия уже разработана".Но больше всех, как и следовало ожидать, отличилась Украина. Как сообщило агентство Reuters, киевский режим официально и неофициально предлагает оружейным производителям Запада отправлять свою продукцию на Украину, чтобы испытывать его в боевых условиях. Перед этим для начала Запад должен проводить обучение бойцов ВСУ по использованию новых образцов западной техники, а затем получать соответствующие отчеты, которые Украина обязуется готовить и отправлять.Заниматься этим неонацистским Киевом определена группа по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1 (с английского – Храбрец1), чей представитель, руководитель отдела по связям с инвесторами этой группы Артем Мороз сказал в Висбадене: "У нас есть список приоритетов. Во главе стоят системы ПВО, дроны-перехватчики, управляемые искусственным интеллектом (ИИ) системы наведения и все решения, позволяющие бороться с планирующими бомбами".Кроме того, по словам этого Мороза, ВСУ очень заинтересованы в новых системах наведения для гаубиц, чтобы повысить их точность. И лупить по России, разумеется, выполняя заказ Трампа и удовлетворяя его интерес в этом направлении.О чем это говорит? Во-первых, о том, что Украина фактически подтвердила обвинения в том, что она давно служит полигоном для обкатки новых орудий смертоубийства. История эта, как вы помните, давняя. Еще в ноябре 2022 года экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила The New York Times: "Мы учимся на Украине, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя". А украинец Михаил Федоров, занимавший в то время посты вице-премьера Украины и министра цифровой трансформации, подтвердил: "Украина — лучший полигон, так как у нас есть возможность проверить все гипотезы в условиях боя".И это полностью коррелируется с заявлениями, например, американского сенатора Линдси Грэма*, который еще в сентябре 2023 года сказал: "Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата".И сказал он это Зеленскому, который только сглотнул услышанное. А что ему оставалось делать?Украинцы и Запад потом попытались представить слухи о полигоне "кремлевской пропагандой". Но теперь пришло и признание очевидного.Во-вторых, фактически опровергнуты и заявления Запада о том, что он-де не посылает в Украину новые образцы оружия, потому что боится, что его "захватят русские" и все рассекретят и или обратят западные ноу-хау себе на пользу. Все же что-то, как теперь становится ясно из слов Мороза, Запад посылает и тестирует. А теперь Украина возжелала делать это интенсивнее. И не сдуру она это делает. Украинцев режиму совсем не жалко, а вот признательность и помощь Запада укро-неонацисты могут заслужить только кровью ВСУ, пролитой за западные интересы.И наконец, в-третьих, стало более-менее известно, кто на Украине тестируют смерть и отправляют ее на Запад в виде украинского экспорта. Это упомянутая доселе малоизвестная широкой общественности группа Brave1 – платформа украинского правительства, которая была создана и запущена 26 апреля 2023 года и объединила инновационные компании с идеями и разработками, которые могут быть использованы в обороне Украины. Среди основателей платформы – украинские министерства обороны, экономики, цифровой трансформации и стратегических отраслей промышленности (сейчас такого ведомства уже нет), Генеральный штаб ВСУ и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).Первоначальное финансирование группе положили в размере 100 млн. грн (около 2,7 млн. долл.). Однако бюджет на 2024 год составил 1,5 млрд грн (39 млн долл). Руководит платформой операционный директор – некая Наталия Кушнерская, которая, как сказано о ней в справочниках, связывает изобретателей с дизайнерами, учеными, производителями и ключевыми военнослужащими.Наталья КушнерскаяГлавная задача платформы – "использование изобретательских идей и навыков людей для создания практически всего, что поможет Украине избежать потерь и ранений своих сил и/или нанести потери своим врагам". Плюс, конечно же, объединение экспертов, которые могут "превратить идеи и прототипы в работоспособное оружие, которое может быть использовано вооруженными силами Украины в течение нескольких недель, а не месяцев или лет".Инвестиции в платформу – это вклады и гранты, которые могут сделать все заинтересованные. Как компании, так и частные лица, которые хотят поиметь свой профит со смертоубийства. За счет украинцев, конечно, ибо именно они будут всё не только изобретать, но, как видим, и испытывать на себе. А потом, повторяю, экспортировать.И те же справочники утверждают, что Brave1 на сегодня имеет тысячи разработок в сферах БПЛА, РЭБ, наземных роботизированных комплексов, AI-решений в оборонных инновациях, связи. И созданные с помощью Brave1 украинские БПЛА сегодня атакуют вражеские объекты за тысячи километров от Украины, а украинские роботы спасают сотни военных, выполняя роль разведчиков, штурмовиков, логистов, а также занимаются медицинской эвакуацией.То есть вот, кто тоже причастен к бомбардировкам мирных городов в "материковой" России, Москвы, Санкт-Петербурга, стратегических аэродромов по всей стране. А Brave1 утверждает, что тем самым "помогает создавать асимметричные решения, которые нивелируют преимущество врага в ресурсах. И эти асимметричные решения уникальны не только для Украины, но и являются примером для других стран".Сейчас Украина застыла в ожидании обещанного. И кое-что может проясниться уже на очередном заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет онлайн 21 июля 2025 года. Председательствовать на нем будут Великобритания и Германия, однако, как сказано на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО, ожидается участие министра обороны США Пита Хегсета, генсека НАТО Марка Рютте и нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.Еще больше может стать известно в среду, 23 июля 2025 года, на встрече стран, владеющих ЗРК Patriot, и доноров Украины, целью которой является поиск дополнительных батарей Patriot для Киева. Встреча эта на экспертном уровне под председательством упомянутого выше американского генерала Гринкевича состоится в военном штабе НАТО SHAPE недалеко от бельгийского города Монс.То есть на смертельном манеже – все те же, а США всем рулят. Но и позиция России неизменна. Она требует от западных государств прекратить оказывать военную поддержку Украине и отменить все санкции. Более того, в ответ на объявленные Трампом планы о введении пошлин через 50 дней, замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил: подобные требования и ультиматумы абсолютно недопустимы, ибо Россия не принимает попытки ставить ей условия и ультиматумы.И, может, оно и к лучшему, что все стало определеннее. Так каждый будет заниматься своим делом? Запад и Украина готовиться к войне, а Россия – побеждать…О других аспектах войны на Украине - в статье Павла Волкова "Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

