https://ukraina.ru/20250716/krakh-koreyskogo-stsenariya-ischenko-obyasnil-pochemu-ukraina-i-rossiya-bolshe-ne-primut-usloviya-2022-goda-1065272553.html

Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года

Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года - 16.07.2025 Украина.ру

Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года

Предложенный США "корейский вариант" урегулирования на Украине уже неактуален — за два года войны и Москва, и Киев прошли точку невозврата. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-07-16T04:50

2025-07-16T04:50

2025-07-16T04:50

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стамбул

корейская война (1950-1953)

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"Американцы считают, что идут на гигантские уступки уже просто соглашаясь на то, что Россия удержит за собой контроль над территориями, занятыми ВС РФ (без формального международного признания перехода их в состав России)", - отмечает эксперт. Однако такой подход игнорирует кардинальные изменения, произошедшие за время войны.В 2022 году, во время Стамбульских переговоров, подобный вариант еще рассматривался. "В принципе во время первого Стамбула такой вариант был реален. Но тогда ещё не было частичной мобилизации в России, трёх с половиной (грозящих превратиться в четыре) лет тяжёлых боёв, обстрелов российской территории, вторжения Украины в Курскую область...", - перечисляет Ищенко.Сегодня Россия не может согласиться на меньшее, чем официальное признание новых территориальных реалий. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий... Кремль просто не может уступить больше, чем предлагает, не вызвав разочарования российского общества", - подчеркивает аналитик.Примечательно, что Украина тоже оказалась в своеобразной ловушке. "Положение украинского руководства в этом плане вообще критическое, ведь Кремль хотя бы пытался предотвратить военный кризис - предлагал Киеву мирное соглашение на гораздо более выгодных чем сегодня условиях", - отмечает Ищенко. Теперь же любые уступки со стороны Киева будут означать признание бессмысленности огромных жертв, понесенных за годы войны.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250714/dmitriy-suslov-o-zayavleniyakh-trampa-ukraina-poluchila-pooschrenie-na-prodolzhenie-voyny-i-terrorizm-1065236597.html

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