Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года - 16.07.2025 Украина.ру
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Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года
Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года - 16.07.2025 Украина.ру
Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года
Предложенный США "корейский вариант" урегулирования на Украине уже неактуален — за два года войны и Москва, и Киев прошли точку невозврата. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-07-16T04:50
2025-07-16T04:50
новости
россия
украина
киев
ростислав ищенко
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
стамбул
корейская война (1950-1953)
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"Американцы считают, что идут на гигантские уступки уже просто соглашаясь на то, что Россия удержит за собой контроль над территориями, занятыми ВС РФ (без формального международного признания перехода их в состав России)", - отмечает эксперт. Однако такой подход игнорирует кардинальные изменения, произошедшие за время войны.В 2022 году, во время Стамбульских переговоров, подобный вариант еще рассматривался. "В принципе во время первого Стамбула такой вариант был реален. Но тогда ещё не было частичной мобилизации в России, трёх с половиной (грозящих превратиться в четыре) лет тяжёлых боёв, обстрелов российской территории, вторжения Украины в Курскую область...", - перечисляет Ищенко.Сегодня Россия не может согласиться на меньшее, чем официальное признание новых территориальных реалий. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий... Кремль просто не может уступить больше, чем предлагает, не вызвав разочарования российского общества", - подчеркивает аналитик.Примечательно, что Украина тоже оказалась в своеобразной ловушке. "Положение украинского руководства в этом плане вообще критическое, ведь Кремль хотя бы пытался предотвратить военный кризис - предлагал Киеву мирное соглашение на гораздо более выгодных чем сегодня условиях", - отмечает Ищенко. Теперь же любые уступки со стороны Киева будут означать признание бессмысленности огромных жертв, понесенных за годы войны.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250714/dmitriy-suslov-o-zayavleniyakh-trampa-ukraina-poluchila-pooschrenie-na-prodolzhenie-voyny-i-terrorizm-1065236597.html
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Крах "корейского сценария": Ищенко объяснил, почему Украина и Россия больше не примут условия 2022 года

04:50 16.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Предложенный США "корейский вариант" урегулирования на Украине уже неактуален — за два года войны и Москва, и Киев прошли точку невозврата. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Американцы считают, что идут на гигантские уступки уже просто соглашаясь на то, что Россия удержит за собой контроль над территориями, занятыми ВС РФ (без формального международного признания перехода их в состав России)", - отмечает эксперт. Однако такой подход игнорирует кардинальные изменения, произошедшие за время войны.
В 2022 году, во время Стамбульских переговоров, подобный вариант еще рассматривался. "В принципе во время первого Стамбула такой вариант был реален. Но тогда ещё не было частичной мобилизации в России, трёх с половиной (грозящих превратиться в четыре) лет тяжёлых боёв, обстрелов российской территории, вторжения Украины в Курскую область...", - перечисляет Ищенко.
Сегодня Россия не может согласиться на меньшее, чем официальное признание новых территориальных реалий. "После потерь и издержек, понесённых за три с половиной года активных боевых действий... Кремль просто не может уступить больше, чем предлагает, не вызвав разочарования российского общества", - подчеркивает аналитик.
Примечательно, что Украина тоже оказалась в своеобразной ловушке. "Положение украинского руководства в этом плане вообще критическое, ведь Кремль хотя бы пытался предотвратить военный кризис - предлагал Киеву мирное соглашение на гораздо более выгодных чем сегодня условиях", - отмечает Ищенко.
Теперь же любые уступки со стороны Киева будут означать признание бессмысленности огромных жертв, понесенных за годы войны.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 21:04
Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФПроцесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго. У Зеленского не будет никаких стимулов идти навстречу России и вести с ней серьезный диалог о выполнении тех условий, которые мы сформулировали в меморандуме, переданном на последней встрече в Турции.
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