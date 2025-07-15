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Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику

Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику - 15.07.2025 Украина.ру

Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику

Президент США Дональд Трамп оказался в уникально сложной ситуации — даже если бы он хотел проводить жёсткую и последовательную внешнюю политику, расколотая американская элита не даёт ему такой возможности. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-07-15T14:07

2025-07-15T14:07

2025-07-15T14:07

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Аналитики отмечают, что даже риторика Трампа стала более противоречивой — он одновременно говорит о "жёстких переговорах" с Россией и критикует помощь Украине. Это не стратегия, а попытка угодить разным группам избирателей. "Они копят силы, маневрируют, пытаясь занять лучшие позиции и больше думают о своих будущих внутриполитических схватках", — объясняет Ищенко такой хаотичный курс."Американская элита слишком раздроблена. Полного единства нет не только у демократов, но и у республиканцев", — отмечает эксперт. Даже среди сторонников Трампа нет консенсуса, что вынуждает его постоянно лавировать между разными группами влияния.Первоначальные надежды на быстрые дипломатические победы не оправдались. "Первые же месяцы у власти показали, что ставка эта ошибочна. Американский истеблишмент не был готов к серьёзным уступкам", — подчёркивает Ищенко. Особенно это заметно на примере Украины, где Вашингтон продолжает настаивать на неприемлемых для Москвы и Киева условиях.Более того, Трампу не хватает времени и поддержки для системных изменений. "47-му президенту США остаётся только метаться между внутриполитическими проблемами и внешнеполитическими угрозами", — заключает автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/sanktsii-vsegda-byut-rikoshetom-suslov-raskryl-kak-ogranicheniya-ssha-udaryat-po-soyuznikam-vashingtona-1065268169.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, международные отношения, международная политика, демократы, республиканцы, избиратели, эксперты, аналитика, угроза