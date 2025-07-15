Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику - 15.07.2025 Украина.ру
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Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику
Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику - 15.07.2025 Украина.ру
Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику
Президент США Дональд Трамп оказался в уникально сложной ситуации — даже если бы он хотел проводить жёсткую и последовательную внешнюю политику, расколотая американская элита не даёт ему такой возможности. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-07-15T14:07
2025-07-15T14:07
новости
сша
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россия
дональд трамп
ростислав ищенко
международные отношения
международная политика
демократы
республиканцы
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Аналитики отмечают, что даже риторика Трампа стала более противоречивой — он одновременно говорит о "жёстких переговорах" с Россией и критикует помощь Украине. Это не стратегия, а попытка угодить разным группам избирателей. "Они копят силы, маневрируют, пытаясь занять лучшие позиции и больше думают о своих будущих внутриполитических схватках", — объясняет Ищенко такой хаотичный курс."Американская элита слишком раздроблена. Полного единства нет не только у демократов, но и у республиканцев", — отмечает эксперт. Даже среди сторонников Трампа нет консенсуса, что вынуждает его постоянно лавировать между разными группами влияния.Первоначальные надежды на быстрые дипломатические победы не оправдались. "Первые же месяцы у власти показали, что ставка эта ошибочна. Американский истеблишмент не был готов к серьёзным уступкам", — подчёркивает Ищенко. Особенно это заметно на примере Украины, где Вашингтон продолжает настаивать на неприемлемых для Москвы и Киева условиях.Более того, Трампу не хватает времени и поддержки для системных изменений. "47-му президенту США остаётся только метаться между внутриполитическими проблемами и внешнеполитическими угрозами", — заключает автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/sanktsii-vsegda-byut-rikoshetom-suslov-raskryl-kak-ogranicheniya-ssha-udaryat-po-soyuznikam-vashingtona-1065268169.html
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, международные отношения, международная политика, демократы, республиканцы, избиратели, эксперты, аналитика, угроза
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, международные отношения, Международная политика, демократы, республиканцы, Избиратели, эксперты, Аналитика, угроза

Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политику

14:07 15.07.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Президент США Дональд Трамп оказался в уникально сложной ситуации — даже если бы он хотел проводить жёсткую и последовательную внешнюю политику, расколотая американская элита не даёт ему такой возможности. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Аналитики отмечают, что даже риторика Трампа стала более противоречивой — он одновременно говорит о "жёстких переговорах" с Россией и критикует помощь Украине. Это не стратегия, а попытка угодить разным группам избирателей. "Они копят силы, маневрируют, пытаясь занять лучшие позиции и больше думают о своих будущих внутриполитических схватках", — объясняет Ищенко такой хаотичный курс.
"Американская элита слишком раздроблена. Полного единства нет не только у демократов, но и у республиканцев", — отмечает эксперт. Даже среди сторонников Трампа нет консенсуса, что вынуждает его постоянно лавировать между разными группами влияния.
Первоначальные надежды на быстрые дипломатические победы не оправдались. "Первые же месяцы у власти показали, что ставка эта ошибочна. Американский истеблишмент не был готов к серьёзным уступкам", — подчёркивает Ищенко. Особенно это заметно на примере Украины, где Вашингтон продолжает настаивать на неприемлемых для Москвы и Киева условиях.
Более того, Трампу не хватает времени и поддержки для системных изменений. "47-му президенту США остаётся только метаться между внутриполитическими проблемами и внешнеполитическими угрозами", — заключает автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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