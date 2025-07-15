Ростислав Ищенко: Внешняя политика Трампа напоминает хаотичный саботаж
12:01 15.07.2025 (обновлено: 13:34 15.07.2025)
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
Президент США Дональд Трамп, даже если бы хотел, не смог бы проводить последовательную внешнюю политику — американская элита слишком раздроблена, а его собственные сторонники расколоты на фракции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Первоначально Трамп рассчитывал на быстрые миротворческие успехи, но столкнулся с сопротивлением истеблишмента. "Американский истеблишмент (как республиканский, так и демократический) ни на одном направлении внешней политики не был готов к серьёзным уступкам, без которых невозможен компромисс", — отмечает эксперт.
На украинском направлении США не хотят отказываться от "корейского варианта", который уже отвергли и Россия, и Украина. "Американцы считают, что идут на гигантские уступки уже просто соглашаясь на то, что Россия удержит за собой контроль над территориями, занятыми ВС РФ", — поясняет Ищенко.
В итоге Трамп оказывается в ловушке: он не может ни заставить союзников уступить, ни добиться уступок от противников. "47-й президенту США остаётся только метаться между внутриполитическими проблемами и внешнеполитическими угрозами", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.
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