https://ukraina.ru/20250715/rostislav-ischenko-vneshnyaya-politika-trampa-napominaet-khaotichnyy-sabotazh-1065262770.html

Ростислав Ищенко: Внешняя политика Трампа напоминает хаотичный саботаж

Ростислав Ищенко: Внешняя политика Трампа напоминает хаотичный саботаж - 15.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Внешняя политика Трампа напоминает хаотичный саботаж

Президент США Дональд Трамп, даже если бы хотел, не смог бы проводить последовательную внешнюю политику — американская элита слишком раздроблена, а его собственные сторонники расколоты на фракции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-07-15T12:01

2025-07-15T12:01

2025-07-15T13:34

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Первоначально Трамп рассчитывал на быстрые миротворческие успехи, но столкнулся с сопротивлением истеблишмента. "Американский истеблишмент (как республиканский, так и демократический) ни на одном направлении внешней политики не был готов к серьёзным уступкам, без которых невозможен компромисс", — отмечает эксперт.На украинском направлении США не хотят отказываться от "корейского варианта", который уже отвергли и Россия, и Украина. "Американцы считают, что идут на гигантские уступки уже просто соглашаясь на то, что Россия удержит за собой контроль над территориями, занятыми ВС РФ", — поясняет Ищенко.В итоге Трамп оказывается в ловушке: он не может ни заставить союзников уступить, ни добиться уступок от противников. "47-й президенту США остаётся только метаться между внутриполитическими проблемами и внешнеполитическими угрозами", — резюмировал автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в материале Виктории Титовой "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html

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