https://ukraina.ru/20250713/volynskaya-reznya-i-glukhie-ugly-ukrainsko-polskikh-otnosheniy-1065148490.html

Волынская резня и глухие Углы украинско-польских отношений

Волынская резня и глухие Углы украинско-польских отношений - 13.07.2025 Украина.ру

Волынская резня и глухие Углы украинско-польских отношений

В годовщину начала "Волынской резни" поляки поминали жертв геноцида, а украинцы реабилитировали его соучастника. В России же опубликовали новые документы об этом преступлении украинских националистов.

2025-07-13T07:04

2025-07-13T07:04

2025-07-13T07:04

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Началом массовой этнической чистки поляков считается "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года. В этот день отряды Украинской повстанческой армии (УПА)*, созданной бандеровским крылом Организации украинских националистов (ОУН)*, провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом "Смерть ляхам!"Боевики ОУН-УПА* и примкнувшее к ним местное украинское население использовали единую тактику: населённые поляками сёла окружали, чтобы их жители не могли убежать, после чего происходили массовые убийства. Поляки умирали от пуль, топоров, вил, кос, пил, ножей, молотков и других орудий убийства. Польские деревни после убийства их жителей сжигали, чтобы предотвратить возвращение в них отдельных выживших.За июль 1943 года по меньшей мере 530 польских сёл и поселений были атакованы, было убито 17 тысяч поляков, что стало кульминацией этнических чисток. Террор против мирных поляков продолжался на Волыни, а позже и в Восточной Галичине, вплоть до 1946 года, когда оставшиеся в живых поляки по соглашению об обмене населением между УССР и ПНР смогли уехать в Польшу. Всего боевики ОУН-УПА убили не менее 100 тысяч поляков на территории нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, и эти этнические чистки в Польше называют "Волынской резнёй".С 2025 года 11 июля объявлено в Польше Днём памяти поляков – жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой. Ранее эта дата отмечалась как "День памяти жертв геноцида, совершённого в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами".Стоит отметить, что это не просто переименование дня памяти. Во-первых, чётко указана национальность жертв геноцида – поляки, а не абстрактные "граждане Второй Речи Посполитой". Во-вторых, конкретно названы организации, совершившие геноцид поляков, – ОУН и УПА, официально героизируемые ныне на Украине. Наконец, нынешняя Западная Украина названа "восточными территориями Второй Речи Посполитой", что вызвало особую ярость в Киеве.Накануне 11 июля Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о геноциде мирного польского населения Волыни, устроенном украинскими националистами. Был опубликован протокол допроса непосредственного участника "Волынской резни", члена ОУН-УПА Ивана Васюка.Васюк, пойманный в январе 1944 года сотрудниками советской военной контрразведки "Смерш", на следствии дал показания о нападении отряда УПА под командованием Николая Свистуна ("Вороны") на польские сёла. Этот отряд в июле 1943 – январе 1944 года "занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирал всё, что есть пригодное из имущества – скот, хлеб и другие продукты".Он рассказал о нападениях, в частности, на польские сёла Старики, Вязовка и Углы (ныне Ровенская область). "Всего нашим отрядом, то есть "сотней", убито в трёх сёлах примерно около полутора тысяч человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство нами уводились в лес", – показал на следствии Васюк.По его словам, часть людей зарубили топорами, часть зарезали ножами. "После того как жители этих деревень были убиты, имущество, хлеб, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали", – говорил бандеровец."Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей", – признал он. При этом убийцы не щадили даже этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов. "Если в одном селе живут поляки и украинцы, и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками", – пояснял Васюк.Подавляющее большинство поляков, зверски убитых боевиками ОУН-УПА, до сих пор не похоронены по-людски, ведь Украина на протяжении десятилетий не разрешает Польше проводить на Волыни работы по эксгумации польских могил. Потому неудивительно, что 11 июля 2025 года именно этого потребовали от Киева и уходящий президент Польши Анджей Дуда, и его преемник Кароль Навроцкий, который должен вступить в должность 6 августа."Наши беззащитные соотечественники – простые люди, мирные жители, невинные жертвы – погибли от рук украинских националистов", – заявил Анджей Дуда, подчеркнув, что "их убивали за то, что они были поляками". "Мы хотим и имеем право знать, где покоятся их останки. Мы хотим иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, молиться у их могил и зажигать свечи. Право на достойное поминовение жертв, и особенно на их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения светлого будущего", – отметил он.В свою очередь, Кароль Навроцкий написал в социальной сети X*: "Я последовательно требую от украинских властей системного решения вопроса о выдаче разрешений на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде". По его словам, 11 июля для поляков – "время размышлений и молитв, памяти о зверски убитых детях, женщинах и стариках". "Это также память о польских сёлах, от которых не осталось и следа. Иногда там и сегодня стоит лишь одинокий крест", – написал Навроцкий.В тот же день, выступая на мемориальных мероприятиях в городе Холм, Навроцкий обратился к Владимиру Зеленскому и присутствовавшему послу Украины в Польше Василию Бондарю. "Ещё раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вам и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", – сказал он.В ответ украинский дипломат заявил, что ожидаются разрешения на работы в селе Углы и других населённых пунктах, о которых просит польская сторона. Но именно с Углами украинская сторона осенью прошлого года попала в очень некрасивую историю.В начале октября 2024 года Украинский Институт национальной памяти (УИНП) заявил, что готов выдать разрешение на эксгумацию по заявлению родственников жертв "Волынской резни". Тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могилы в селе Углы, где бандеровцы убили её родственников.Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем "Общества польско-украинского примирения" и занимает активную проукраинскую позицию, речь шла об использовании её Киевом в своих целях, причём использовании практически одноразовом, ведь уже в начале ноября 2024 года УИНП официально отказал Каролине Романовской в проведении эксгумации в селе Углы.При этом накануне 11 июля 2025 года в МИД Украины заявили, что "события Волынской трагедии были трагедией двух народов и нуждаются в совместных объективных оценках на основе профессиональных исследований всех фактов и событий того периода". А в тот же день Украинский Институт национальной памяти гордо сообщил о реабилитации 98-летнего ветерана УПА* и дивизии СС "Галичина" Зенона Врублевского.Врублевский стал эсэсовцем в 1943 году, в 16-летнем возрасте. После обучения в Германии несколько месяцев боролся в Карпатах с партизанами под командованием Сидора Ковпака. Летом 1944 года в рядах дивизии СС "Галичина" он воевал против советских войск под Бродами, попал в плен и был отправлен в лагерь в Пермской области. Оттуда Врублевскому удалось бежать, и во Львове он присоединился к ОУН-УПА. Арестовали его в 1947 году, приговорили к 25 годам заключения – но уже в 1956 году Зенон Врублевский вышел на волю по амнистии и с 1960 года спокойно жил и работал во Львове.С начала 1990-х Врублевский был одним из создателей Галицкого братства бывших воинов дивизии СС "Галичина" и раздавал интервью о том, как он "щёлкал москалей" (дословно). Может, после реабилитации он и про убитых поляков расскажет – ведь контрпартизанские подразделения дивизии СС "Галичина" принимали участие в "Волынской резне", в частности, в уничтожении польского села Гута Пеняцкая.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: Как началась "Волынская резня"

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эксклюзив, польша, волынь, украина, кароль навроцкий, анджей дуда, владимир зеленский, оун, сс, оун-упа