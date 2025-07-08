https://ukraina.ru/20250708/pochemu-front-na-ukraine-esch-ne-rukhnul-i-kogo-vsu-styagivayut-na-granitsu-s-belorussiey--zimovskiy-1064872056.html
Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский
Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский - 08.07.2025 Украина.ру
Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина ещё держит фронт,... Украина.ру, 08.07.2025
2025-07-08T14:07
2025-07-08T14:07
2025-07-08T14:07
видео
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
всу
сво
союзное государство
государственная граница
резервы
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина ещё держит фронт, откуда берутся резервы для ВСУ и что сейчас происходит на границе с Белоруссией. ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Союзное государство, государственная граница, резервы, В десятку