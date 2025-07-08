https://ukraina.ru/20250708/pochemu-front-na-ukraine-esch-ne-rukhnul-i-kogo-vsu-styagivayut-na-granitsu-s-belorussiey--zimovskiy-1064872056.html

Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский

Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский - 08.07.2025 Украина.ру

Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина ещё держит фронт,... Украина.ру, 08.07.2025

2025-07-08T14:07

2025-07-08T14:07

2025-07-08T14:07

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украина

белоруссия

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союзное государство

государственная граница

резервы

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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, почему Украина ещё держит фронт, откуда берутся резервы для ВСУ и что сейчас происходит на границе с Белоруссией. ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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