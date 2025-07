https://ukraina.ru/20250708/oruzhie-v-obmen-na-uvolnenie-odnogo-chinovnika-kakovy-prichiny-vozobnovleniya-voennoy-pomoschi-ssha-1064887618.html

Оружие в обмен на увольнение одного чиновника: каковы причины возобновления военной помощи США Украине

Решение президента США Дональда Трампа о перезапуске поставок оружия для ВСУ может быить протиктовано целым рядом мотивов, в том числе желанием убрать украинского деятеля, который откровенно выступал на стороне демократов во время избирательной кампании в Штатах

Не долго длилась пауза в поставке вооружений и боеприпасов для ВСУ с американских складов: 7 июля Пентагон объявил о разморозке поставок."По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия. Наша система оценки поставок вооружений по всему миру для президента остаётся в силе и является неотъемлемой частью нашей оборонной стратегии "Америка прежде всего"", - говорится в сообщении ведомства.Заявление на эту тему сделал и сам глава государства на мероприятии с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьёзно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе", - сказал Дональд Трамп.Как стало известно газете The Wall Street Journal, в телефонном разговоре 4 июля американский лидер заверил Владимира Зеленского, что США отправят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить, с учётом собственных приоритетов. Дополнение от портала Axios: хозяин Белого дома пообещал немедленно отправить ВСУ 10 ракет-перехватчиков для Patriot и содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.А ещё Трамп подчеркнул, что лично он не несёт ответственности за паузу в поставках вооружений. Очень вероятно, что так и есть. Ранее бывший американский чиновник и трое помощников конгрессменов рассказали телеканалу NBC, что это решение принял в одностороннем порядке глава Пентагона Пит Хегсет, как и в подобных случаях в феврале и мае. Однако теперь источники газеты The Guardian говорят, что приостановить поставки Украине распорядился заместитель министра обороны Стив Файнберг из-за того, что у США осталась только 25% ракет к Patriot от необходимого для военных планов Пентагона количества, а Хегсет это решение утвердил. Кроме того, чтобы это не выглядело как целенаправленное действие против Киева, администрация отмечала, что приостановка поставок коснулась и других стран – ничего личного, проводится проверка на предмет, достаточно ли вооружений для обороноспособности самих Штатов.Решение о возобновлении поставок, как сообщает издание Politico, может быть принято после серии консультаций на высоком уровне в Риме (спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в итальянской столице на международной конференции по оказанию помощи) и Киеве, запланированных уже на текущую неделю. Новую встречу "коалиции желающих" Елисейский дворец анонсировал на 10 июля. А сегодня, 8 июля, этот вопрос обсуждает Совет по национальной безопасности США.Какой именно мотив побудил американского президента возобновить военную помощь, можно только предположить: гуманитарные соображения – дать возможность защититься от атак, желание снять с себя ответственность за это решение, дабы не злить сторонников поддержки Киева среди конгрессменов, либо что-то иное.Но зная Трампа, так просто имеющийся козырь он не отдал бы, и да, пусть инициатором всего этого выступил Пентагон. Как успешный бизнесмен он своей выгодны никогда не упустит. Так что же могло стать предметом торга на этот раз?В ходе разговора лидеры также обсуждали замену посла Украины в США, сообщает агентство Bloomberg. О том, что Банковая рассматривает возможность смены Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде тогда ещё избранного американского президента, газета Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники, писала ещё 12 ноября 2024 года, т.е. через неделю после выборов.И у республиканцев есть серьёзные причины требовать назначения другого руководителя украинской дипмиссии. Эта история длится больше девяти месяцев: в разгар избирательной кампании Маркарова организовала визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии, таким образом она, как сочли однопартийцы Трампа, нарушила принцип невмешательства во внутренние политические процессы США, на этом фоне председатель Палаты представителей (третье лицо государства) Майк Джонсон потребовал выслать дипломата из Штатов. Источник Financial Times, близкий к Зеленскому, тогда признал, что поездка в Пенсильванию произвела неблагоприятное впечатление, и обвинил в оплошности посла.И уже 8 июля в украинских СМИ появилась новость, что Зеленский сообщил Маркаровой о своём намерении её уволить.Известно, что в качестве нового посла он хочет видеть человека, умеющего заключать сделки, который будет понятен и Белому дому, и Конгрессу. В качестве потенциальных сменщиков Маркаровой источники называют премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова, проходившего стажировку в США по программе Госдепа, министра энергетики Германа Галущенко, заместителя главы Офиса президента Игоря Жовкву, министра культуры Николая Точицкого, бывшего генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС.Как показывает практика, паузы в предоставлении военной помощи и разведданных имеют свой эффект: лишившись, пусть и ненадолго, новых партий вооружений и разведданных, Зеленский стал гораздо сговорчивее, что очень контрастировало с его поведением в Овальном кабинете в конце февраля.Сподвигнуть Трампа к возобновлению поставок Украине могло и недовольство словами президента РФ Владимира Путина, на мероприятии с Нетаньяху хозяин Белого дома назвал украинский конфликт "монстром, созданным Байденом", добавив, что огорчён тем, что "Путин не остановился". То есть тем, что российский лидер продолжает идти к достижению поставленных целей СВО. Хотя чего Трамп так негодует по этому поводу, если постоянно, а в последнее время всё чаще, повторяет, что это не его война? Вот и пусть решат исход конфликта между собой Москва и Киев. Однако есть причина более глубинного характера, чем просто личное восприятие ситуации Трампом."Фундаментальная проблема в том, что Украина и её союзники не могут признать поражение, потому что Запад никогда не проигрывает. И пока США и их союзники будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет становиться всё более очевидной", - подчёркивает американский журналист Патрик Лоуренс в своей колонке для независимого издания Consortium News.Для большей наглядности он проводит параллели с периодом Второй мировой войны: это как если бы немцы настояли на том, чтобы установить условия капитуляции в мае 1945 года."Вот увидите, когда наступит мир, никто на Западе не признает, что это была самая настоящая капитуляция. Я уверен, что Москва будет придерживаться своих нынешних требований, которые я считаю в высшей степени справедливыми и нисколько не чрезмерными: новая архитектура безопасности в Европе; отказ от членства в НАТО для нейтральной Украины, которая должна быть демилитаризована и денацифицирована; а также признание четырёх областей, проголосовавших за присоединение к РФ", - добавил Лоуренс.Как бы то ни было, лично Трамп, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, хочет прекратить поставки оружия, но есть факторы, сдерживающие президента."Проблема, которая постоянно висит над Трампом, - что он человек, которого Россия может использовать в своих интересах, сыграла свою роль. Поэтому то, что потом произошло – это была такая защитная политическая реакция, смысл которой в том, что американцы имеют свою собственную политику, и они ни в коей степени не действуют в интересах Москвы. Трамп был вынужден сказать в этом разговоре [с Зеленским], что мы (США - ред.) продолжим поставлять вооружение", - сказал американист в комментарии РИА Новости.При этом вопрос о видах и объёме вооружений остаётся открытым, отметил Васильев. По его словам, в Белом доме осознают, что военная помощь Киеву должна в обозримом будущем сойти на нет, нынешняя администрация передачу новых пакетов не планировала, а выделенное их предшественниками, согласно прогнозам, закончится уже в середине лета.Украинское издание "Страна.ua" также акцентирует внимание на том, что ключевое значение сейчас имеет вопрос, утвердят ли новые поставки, и схема, по которой они будут осуществляться — бесплатно, как во времена правления Джо Байдена, за деньги или же в счёт взносов в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке. Само по себе возобновление поставок ещё не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений, ведь речь идёт о перезапущенном выделении оружия из тех пакетов, которые приняты ещё при демократах и так уже подходят к концу, а нынешний президент новых пакетов не утверждал, отмечают журналисты."В целом у Трампа есть понимание, что "с Украиной пора заканчивать", и из украинского кейса Штатам надо выходить. В том числе потому, что США нужно бросить ресурсы на другие направления, на Ближний и Средний Восток и для возможного противостояния с Китаем, который Трамп считает главной проблемой. В любом случае очевидно, что дальнейшее наращивание военных поставок или возвращение к модели Байдена просто исключено", - заявил Васильев.Раз Трамп не может помочь ВСУ кардинально переломить ситуацию на поле боя, так пусть и не помогает, и это только приблизит мирные переговоры, такое мнение всё чаще звучит в США."Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTubе-канала Judging FreedomПохожей точки зрения придерживается Рэй МакГоверн, который, будучи аналитиком ЦРУ, отвечал за подразделение по Советскому Союзу и пристально наблюдает за развитием взаимоотношений с США на протяжении порядка 60 лет."Украина идёт ко дну. Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, так это снова дать им ложную надежду на победу", — заявил он.Наступило время для завершения конфликта, сейчас созданы хорошие условия для переговоров, считает МакГоверн.Впрочем, каким бы сильным ни был соблазн, списывать Украину ещё рано – ВСУ продолжают противостоять ВС РФ на поле боя, пусть и не всегда успешно, но они не сдаются."Я уверен, что киевский режим не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин. После реформирования по американскому примеру численность "Азова"* достигнет почти 50 000 человек. Это буквально гвардия киевского режима, которая стала гарантом продолжения конфликта. Ненависть к России остаётся основой всей украинской государственности", — заявил американский военный и политический Марк Слебода.Это безумие продолжается в том числе благодаря поддержке со стороны западных политиков и комментаторов, которые призывают воевать до последнего украинца, добавил он.И как России реагировать на политические качели Трампа, говорящего то "я доволен разговором с Путиным", то "я разочарован разговором с Путиным", обещающего не поставлять нового оружия Украине, а затем анонсирующего новые поставки? Да никак! Отвечает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, надо просто продолжать добиваться целей СВО и работать на победу.* организация признана террористической и запрещена в РоссииПочему действия президента США столь неоднозначны, читайте в статье Либо запутался, либо воплощает хитрый план. Позиция Трампа по Украине становится всё более противоречивой

