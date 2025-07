https://ukraina.ru/20250705/libo-zaputalsya-libo-voploschaet-khitryy-plan-pozitsiya-trampa-po-ukraine-stanovitsya-vs-bolee-1064732921.html

Либо запутался, либо воплощает хитрый план. Позиция Трампа по Украине становится всё более противоречивой

Заявления и действия президента США Дональда Трампа на украинском направлении порой противоречивы и не всегда поддаются логическому объяснению. Что за этим стоит?

Накануне вступления на второй президентский срок Дональд Трамп с полной уверенностью заверял, что легко и быстро положит конец этому кризису, затем, пытаясь оправдать отсутствие прогресса, говорил, что не имел ввиду буквально 24 часа под фразой "завершить за сутки", а теперь не может ответить, удастся ли ему вообще добиться урегулирования конфликта."Ситуация на Украине принадлежит Байдену, я же просто пытаюсь добиться её разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдёт это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - заявил Трамп журналистам 4 июля на борту своего самолёта.Впрочем, как считает обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец, американский лидер знает, как разрешить вопрос, и уже сделал первые шаги в этом направлении."Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России", - говорится в статье.Речь идёт о том, что президент США оказывает давление на Киев, приостановив на днях поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. И как бы ни старался Владимир Зеленский, убедить Трампа отправить на Украину больше Patriot ему не удалось, даже после заключения ресурсной сделки дополнительного финансирования он не получил, отмечает The Spectator.Да, безусловно, чем меньше военной помощи Запад предоставляет Украине, тем труднее становится положение ВСУ на фронте, что приводит к отступлению, а контроль над этими территориями переходит к ВС РФ."Американцам стоит поставить под сомнение расхожее мнение, согласно которому ни одна сторона не сможет одержать победу на поле боя. Иначе говоря, Украина может проиграть. Шансы на то, что исход будет таким, значительно вырос в последние дни", - пишет американская газета The Washington Post.В этом контексте утверждение о том, что Трамп решил применить имеющийся у него инструмент воздействия на Киев, пусть уже хоть Россия побеждает, лишь бы поскорее окончательно закрыть эту тему и перейти наконец к другим делам, выглядит вполне логичной, однако есть обстоятельства, ставящие её правдоподобность под сомнение. А именно - в телефонном разговоре, как стало известно порталу Axios, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, были ли приостановлены поставки по этой части, а представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения передачи ПВО и других вооружений. Лидер киевского режима это подтвердил, комментируя итоги состоявшейся беседы.Победа ВС РФ, которую американский лидер якобы стремится приблизить, означает поражение ВСУ, а истощённая украинская система ПВО (в Киеве, например, по словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, ресурс средств противовоздушной обороны уже практически исчерпан) открыла бы перед Москвой больше возможностей для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности. Но нет же, Трамп желает усилить позиции Украины в этом сегменте.Какой бы ни была истинная причина приостановки военных поставок Украине, президент США осознаёт, что способность Вашингтона повлиять на исход конфликта близка к нолю, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Трамп играет в игру здесь. Публично он не разрывает отношения с Украиной, чтобы не злить горячие головы в Конгрессе, которые хотят продолжать войну. В то же время он предпринимает ряд действий, чтобы вывести США из этой войны", — сказал он в в эфире YouTube-канала India and Global Left.В частности американский президент делает всё, чтобы переложить траты по поддержке Украины на европейские страны. Так, сразу после разговора с Зеленским насчёт ПВО Трамп обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность покупки Германией нескольких батарей Patriot у США для дальнейшей передачи Украине, а также позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Джорджи Мелони.Хозяин Белого дома поменял позицию по поставкам оружия, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском конфликте, считает немецкий политолог Патрик Бааб, а у европейцев, по его словам, нет выбора, и они это отчётливо осознают.Что касается Конгресса, да, действительно среди американских законодателей немало тех, кто против завершения вооружённого конфликта посредством переговоров, в которых позиции Киева сейчас не самые сильные. А решение главы Пентагона Пита Хегсета о приостановке передачи вооружений ВСУ вызвало гнев у республиканцев-конгрессменов, поддерживающих Украину, они стали задаваться вопросом, является ли это тактикой переговоров."Неоднократные, конкретные выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор [о дефиците оружия в США] как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях", - сказал на условиях анонимности помощник одного из конгрессменов корреспонденту The Washington Post.Как отмечается, действия главы Пентагона относительно Украины не впервые вызывают двухпартийную неразбериху.А ещё в Конгрессе США много сторонников усиления санкционного режима в отношении России, они полагают, что это сделает Москву более сговорчивой и вынудит её пойти на уступки на переговорах по украинскому кризису. Готовый законопроект о новой порции ограничительных мер против РФ уже лежит в Сенате, и, как утверждают авторы инициативы, подавляющее большинство её поддерживает.Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолёта упомянул этот законопроект. Он сказал, что Сенат может ввести серьёзные санкции, и Путин этим якобы очень обеспокоен."Я думаю, я жёстче с Россией, чем с Ираном. Думаю, я жёстче с Россией, чем почти с любой другой страной", - заявил президент США.Но тут же признал, что все предпринятые ограничительные меры ожидаемого эффекты не принесли."Он (Путин - ред.) смог справиться с санкциями, и это довольно жёсткие санкции. Мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут последовать, вы знаете, он профессионал", - подчеркнул Трамп.Любопытно, что эти слова прозвучали на фоне пусть и небольшого, но всё же смягчения санкционного режима со стороны Вашингтона. Так, в мае США впервые после полуторагодовалого перерыва импортировали соевые бобы из России (закупив партию на $4,9 млн), а сами возобновили поставки косметики.Именно смягчение западных санкций против РФ может придать импульс скорейшему урегулированию украинского конфликта на Украине, уверен бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд."Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций", — пишет он в статье на портале Strategic Culture.Никакие наложенные на Россию рестрикции не смогли изменить основы экономической модели страны, а вот Украина постоянно балансирует на грани банкротства, отмечает Прауд.Почему принятие законопроекта, лежащего в Сенате, в реальности ничего не изменит, читайте в статье Трамп готов ввести санкции против России из-за Украины, но Белый дом грамотно продумал формулировки

