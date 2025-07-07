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1942 год: как был оставлен Донбасс

1942 год: как был оставлен Донбасс - 06.07.2025 Украина.ру

1942 год: как был оставлен Донбасс

Планируя боевые действия в 1942 году советское командование исходило из слабости вермахта и планировало наступать всюду – от Ленинграда, до Крыма. Наступления, однако, провалились, а на юго-западном направлении, после разгрома группировки, наступавшей на Харьков, ситуация стала и вовсе катастрофической…

2025-07-07T08:00

2025-07-07T08:00

2025-07-06T16:03

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К 6 июля 1942 года в связи с прорывом немецких войск под Воронежем и на Беловодском направлении под угрозой окружения оказались войска Юго-Западного и Южного фронтов. Ставка решила отвести войска на рубеж Новая Калитва – Попасная и в дальнейшем держать оборону по нему. Однако планомерный отход перешёл в беспорядочное отступление.Отвод войск начался в ночь на 7 июля 1942 года. Командующему Южным фронтом генерал-лейтенанту Родиону Яковлевичу Малиновскому поставили задачу: занять оборону на рубеже Денежниково – Трёхизбенка – Красный Луч. 8 июля немцы начали преследование отступавших силами 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий. Несмотря на ожесточённые бои прорвать оборону Южного фронта и разгромить его противнику не удалось.У Юго-Западного фронта (ЮЗФ) маршала Семёна Константиновича Тимошенко дела обстояли значительно хуже. Глубина вражеского прорыва на его правом фланге достигла 300 километров.Из-за того, что штаб ЮЗФ с 7 июля располагался в Калаче и был сильно оторван от большинства подчинённых ему войск, Ставка приняла решение передать в подчинение Южному фронту войска его левого крыла и центра. Но из-за проблем со связью удалось наладить сообщение только с 9-й армией генерал-лейтенанта Антона Ивановича Лопатина.Немцы же приступили к выполнению своей новой операции "Клаузевиц". Предусматривалось наступление 6-й армии генерала Фридриха Паулюса и 40-го танкового корпуса по правому берегу реки Дон на юг в направлении городов Россошь (Воронежская обл.) и Миллерово (Ростовская обл.) с выходом в тыл и угрозой окружения основных сил Юго-Западного и Южного фронтов.7 июля 40-й танковый корпус генерала кавалерии Лео фон Швеппенбурга и 8-й армейский генерала артиллерии Вальтера Гейтца заняли Россошь. Командующий 28-й армией генерал-майор Василий Дмитриевич Крючёнкин, не располагая достоверной информацией о положении дел (им, к слову сказать, не располагали ни Ставка, ни Генштаб) и не имея связи со штабом фронта подписал приказ: "К 2:00 8.7.1942 года, не считаясь ни с какими потерями, выбить противника из Россоши, овладеть переправой".Именно в этот момент маршал Тимошенко устроил кадровые "разборки". Присланный из Москвы вопреки его мнению новый начальник штаба фронта генерал-лейтенант Павел Иванович Бодин ему не нравился, и он намеренно дезорганизовал управление – не предупредив своего начштаба вместе с членом Военного совета Никитой Сергеевичем Хрущёвым укатил на вспомогательный пункт управления в Гороховке, в то время как штаб находился в Калаче.Однако Гороховский пункт был плохо обеспечен средствами связи, там не было ни одного офицера оперотдела. Бодину, когда он выяснил что к чему, пришлось срочно отправлять в туда оперативных работников, средства связи, а время шло.В штабе 28-й армии посчитали, что в районе Россоши у врага находятся только пехотные части. В результате 6-я, 114-я и 65-я танковые бригады 23-го танкового корпуса без разведки ринулись в бой. В результате они понесли огромные потери и отошли. К 10 июля 23-й танковый корпус практически полностью лишился своей матчасти и значительной доли личного состава.По прибытии в Калач у Тимошенко состоялся разговор со Сталиным. Маршал признал угрозу окружения основных сил ЮЗФ ударными группировками Гота и Паулюса и указал на невозможность долго удерживать линию Кантемировка — Миллерово имевшимися силами фронта, просил выделить резервы, особенно авиацию.9 июля командующий 38-й армией генерал-майор Кирилл Семёнович Москаленко, под угрозой окружения и тоже не имея со штабом фронта связи, принял самостоятельное решение отводить свои войска на восток и развернуться фронтом на север в районе Кантемировки.11 июля правое крыло ЮЗФ оказалось окончательно охвачено врагом. Выйдя к реке Чёрная Калитва части фронта не сумели организовать оборону, а немецкие 40-й танковый и 8-й армейский корпуса 6-й армии с ходу форсировали реку и к вечеру вышли на рубеж Боковская — Новоалександровский (в 100 км восточнее Старобельска). Следующие за ними танковые соединения передовыми отрядами вышли к Россоши. Таким образом, основные силы Юго-Западного фронта оказались охвачены врагом с северо-востока и востока вели тяжёлые бои южнее и юго-западнее Кантемировки.12 июля Юго-Западный фронт был расформирован. Из его 21-й армии и 8-й воздушной 62-й, 63-й и 64-й общевойсковых армий был образован Сталинградский фронт. Командовать им назначили маршала Тимошенко. Новому фронту поставили задачу: организовать оборону на левом берегу Дона. На участке от Верхне-Курмоярской до Азова (а это порядка 300 километров) заняла оборону 51-я армия Северо-Кавказского фронтаПозже в Сталинградский фронт включили отошедшие с большими потерями 28-ю, 38-ю, 57-ю армии и Волжскую военную флотилию.Тем временем стал ослабевать и Южный фронт, пошатнулись позиции 37-й армии генерал-майора Петра Михайловича Козлова под Лисичанском. Чтобы не попасть в котёл, войска правого крыла Южного фронта организованно отошли на рубеж Старобельск – Ворошиловск (Алчевск) – Красный Луч.В это время 1-я танковая армия Клейста широким фронтом форсировала южнее Старобельска реку Айдар. Западнее Ворошиловграда наши войска отступали на юг, за Северский Донец, на заранее подготовленные позиции.13 июля немецкие войска попытались перерезать пути отхода на восток всей находившейся на Среднем Дону группировке Советских войск. Они развивали наступление силами 4-й танковой армии генерал-полковника Германа Гота и подошедшего из-под Воронежа 48-го танкового корпуса на юг, восточнее железной дороги Миллерово — Каменск-Шахтинский, навстречу 1-й танковой армии.Так, дойдя до среднего течения Дона, немцы повернули со Сталинградского направления в сторону Ростова-на-Дону, стремясь окружить войска Южного фронта в районе севернее и северо-западнее этого областного центра. На восток, на Сталинград, пока продолжала наступать только 6-я полевая армия Паулюса. 3-я танковая армия своими передовыми частями уже подходила к Каменск-Шахтинскому.К 14 числу на Юго-Западном фронте сложилась плачевная ситуация — 1-я танковая армия подошла к Миллерово, сюда же прорвалась и 4-я танковая армия. Одновременно 17-я армия северным флангом вышла к Ворошиловграду.В сложившихся условиях Ставка переподчинила 28-ю, 38-ю и 9-ю армии Южному фронту, перед которым была поставлена задача остановить немцев. Но выполнить её уже не было никакой возможности.То, что раньше было Юго-Западным фронтом, прекратило своё существование. Враг разбил его на отдельные группировки, которые самостоятельно выходили на восток. У штаба Тимошенко не было с ними никакой связи, маршал по сути уже ничего не контролировал и ничем не управлял.Остатки 21-й армии переправились на левый берег Дона. От 40-й армии остался только бросивший свои войска генерал-майор Михаил Артемьевич Парсегов и его штаб. Разгромленная 28-я армия выходила к станицам Казанской и Вёшенской, в её полках оставалось всего по 100-150 способных ещё держать оружие бойцов. 9-я армия отступала на юг, части 38-й армии без связи отступали к Катарам. Здесь Москаленко получил по радио приказ поступить в распоряжение Южного фронта, но связи с ним не было, и генерал принял решение отходить на восток. 16 июля соединения 38-й армии с боями пробились к Дону в районе города Серафимович.Вечером 15 июля авангард 4-й танковой армии вышел в район Миллерово – Морозовск, 1-я танковая армия вышла на рубеж Верхне-Тарасовка – Глубокий (30-50 километров южнее Миллерово).Войска Южного фронта оказались в мешке, окружённые врагом с северо-востока и востока. Ставка приняла решение отвести части Южного фронта из Донбасса.16 июля командующий Закавказским фронтом генерал армии Иван Владимирович Тюленев представил Генеральному штабу "План обороны Закавказья с севера". Главный рубеж обороны планировалось создать по реке Терек.17 июля 62-я и 64-я армии вошли в соприкосновение с пехотными дивизиями 8-го армейского корпуса генерала Гейтца 6-й немецкой армии генерала Паулюса на рубеже рек Чир и Цимла. Так началась Сталинградская битва.В этот же день Красная Армия оставила Ворошиловград. Юго-восточнее Каменск-Шахтинска, немцы захватили плацдарм через Северский Донец и настолько его расширили, что уже на следующий день были готовы развивать с него наступление на Шахты. 4-я танковая армия вышла к Дону.К вечеру 19 июля главные силы Южного фронта отошли на рубеж Синегорский — Зверево — Дьяково. Преследуемые врагом, войска с боями отходили от Ворошиловграда и Каменска на юго-восток.Тем временем немцы прорвали оборону советских войск на восточном рубеже и силами 6-й армии, усиленной 14-м танковым корпусом, ворвались в большую излучину Дона — Паулюс рассчитывал к 25 июля дойти до Сталинграда.Немцы своими механизированными частями быстро продвигались к Ростову-на-Дону, и арьергарды частей Красной армии уже ничего не могли с этим поделать. 24 июля 56-я армия генерал-майора Виктора Викторовича Цыганова окончательно оставила город и с большими потерями переправилась на левый берег Дона. Таким образом, противнику оказалась открыта дорога на Кубань и Северный Кавказ.За время Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции войска Южного фронта потеряли 128 460 человек, из которых 64 753 человека составили санитарные потери. Потери ЮЗФ точно неизвестны, но они, как минимум, сопоставимы с потерями Южного фронта.За этим поражением постепенно начинала вырисовываться тень грядущего грандиозного сражения, имя которому — "Сталинград".

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история, донбасс, ростов-на-дону, великая отечественная война, 1942, миллерово, россошь, хрущев, красная армия, генштаб, вермахт, германия, сталинградская битва