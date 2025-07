https://ukraina.ru/20250704/scht-10-v-polzu-rossii-posle-razgovora-s-putinym-tramp-osoznaet-vazhnye-momenty-i-pozvonit-1064690281.html

"Счёт 1:0 в пользу России": после разговора с Путиным Трамп осознает важные моменты и позвонит Зеленскому

"Счёт 1:0 в пользу России": после разговора с Путиным Трамп осознает важные моменты и позвонит Зеленскому - 04.07.2025 Украина.ру

"Счёт 1:0 в пользу России": после разговора с Путиным Трамп осознает важные моменты и позвонит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп, разочаровавшись очередной беседой с российским коллегой Владимиром Путиным, ведёт неоднозначную игру на украинском направлении

2025-07-04

Шестой телефонный разговор лидеров двух держав оставил противоречивое впечатление.Лидеры обсудили широкий спектр тем, в том числе ситуацию на Украине. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий, а Владимир Путин со своей стороны отметил, что Москва продолжает искать политическое переговорное решение конфликта, и проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, достигнутых на втором раунде российско-украинских контактов в Стамбуле, отметив готовность российской стороны продолжить переговорный процесс."Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", - добавил представитель Кремля.Трамп прокомментировал состоявшуюся часовую беседу лично – никаких "замечательный", "превосходный" и прочих эпитетов в этот раз не звучало."Я очень разочарован разговором, который у меня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Я просто говорю, что не думаю, что он собирается останавливаться, и это печально. Это всё Байден. Это не я. Это война Байдена. Этого бы не случилось, если бы я был президентом. Так что, знаете, с одной стороны, мне пришлось слишком глубоко в это влезть, потому что это война Байдена. И я оказался посередине, как это уже было с миграцией и многими другими вещами, которые они испортили", - заявил президент США.Так что же так глубоко раздосадовало Трампа? Судя по всему, слова Путина о том, что Россия продолжит действовать так, как считает нужным для достижения целей СВО, и потратит на это столько времени, сколько потребуется, а не свернёт боевые действия сиюминутно, как того желает хозяин Белого дома.Но подождите, если Трамп так хочет поскорее закрыть украинскую тему и наконец заняться другими вопросам, то почему он до сих пор не остановил полностью военную помощь Киеву? Это самый действенный инструмент влияния на ситуацию. Да, за день до разговора с Путиным прозвучала новость о приостановке передачи ВСУ десятков систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракет Stinger, AIM и гранатомётов, причём американская администрация сделала это не на эмоциях, как после февральской перепалки Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прямо в Овальном кабинете, а исключительно из прагматичных соображений – самим не хватает, как показал проведённый аудит.Однако нынешний хозяин Белого дома не так прост, и это все мы прекрасно знаем! В продолжение комментария по переговорам с российским коллегой Трамп опроверг полную остановку поставок оружия Украине."Мы даём оружие, мы работаем с ними и пытаемся им помочь. Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно", - заявил он.Сам Трамп никаких новых пакетов военной помощи для Украины не выделял, то, что ещё поступает, - это наследие администрации Байдена. На днях Ушаков (кстати бывший посол РФ в США в период президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы), отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки на Украину вооружений со стороны Вашингтона, сказал, что это происходит частично: какие-то продолжаются, а какие-то – нет.Любопытно, если нужных вооружений сейчас на американских складах нет, а Штаты, как сказал Трамп, пытаются помочь украинцам, то как собираются это делать? Во время паузы произведут недостающий объём и вновь будут поставлять прежними темпами либо поставки идут по неформальным обходным каналам?"Трамп будет поставлять оружие Украине тем или иным способом. Он не может сдать проект "Украина" в нынешней его конфигурации. Для того, чтобы Трамп сдал проект "Украина", нужен альтернативный, который ему должны нарисовать доверенные лица, потому что иначе он всё время спотыкается", - заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости.Трамп хочет завершить украинский конфликт, но не может этого сделать, он всё время натыкается на абсолютно противоположные во многом позиции американской политической элиты, позицию которой полностью разделяет европейская политическая элита, отметил эксперт."Он не понимает, что в этой ситуации делать. Естественно, he is not excited. Он находится в когнитивном тупике", - добавил Брутер.Австралийский аналитик Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia констатировал, что российский лидер во время состоявшейся беседы был на голову выше своего американского коллеги."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину. Так что можно сказать, что в разговоре с Путиным счёт был 1:0 в пользу России", - заявил он.Даже лояльный Трампу телеканал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу, подчеркнул Уэр.А если американский президент хочет выйти победителем из украинского конфликта, то должен пересмотреть своё решение о продолжении поставок оружия Киеву, советует подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.В свою очередь бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom акцентирует внимание на том, что изменить Трампу придётся подход к общению с Путиным."Трамп говорит, что разочарован Владимиром Путиным, что собирается на него надавить. Но Путин это просто игнорирует. Сейчас Трамп это начинает понимать: с российским лидером пустые слова не сработают", - подчеркнул он.А Трамп осознаёт, что для Вашингтона крайне важно выстраивать рабочие отношения с Москвой, особенно на фоне нарастающих международных вызовов, считает Риттер.После разговора с Путиным американский лидер анонсировал на следующий день, 4 июля, телефонные переговоры с Зеленским. Это уже привычная схема: обсудить всё с президентом РФ и потом проинформировать Киев.По сведениям источников газеты Financial Times, речь пойдёт о внезапной приостановке поставок вооружений, кроме того, лидер киевского режима может затронуть вопрос будущих закупок оружия у США.Кстати, стало известно, кто принял решение о паузе в оказании военной помощи Киеву – глава Пентагона Пит Хегсет, причём в одностороннем порядке, рассказали телеканалу NBC трое помощников конгрессменов и бывший американский чиновник.Разговор Трампа с Путиным депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал предтечей разговора Трампа с Зеленским."Это означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия. Трагедия в том, что всё это время из-за тупости и "отваги" одного, жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди", - написал он в своём телеграм-канале.В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер выразил мнение, что разговор Трампа и Зеленского будет "носить чисто терапевтический характер".В преддверии важного звонка из-за океана Банковая традиционно старается поднять градус напряжения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил ВС РФ в наращивании обстрелов сразу после российско-американских переговоров на высшем уровне, таким образом, как он утверждает, Путин "явно демонстрирует своё полное пренебрежение к Соединённым Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны". И, пользуясь поводом, глава МИД призвал усилить санкции против РФ, а Украине дать больше оружия.Однако это ВСУ резко активизировались, после разговора Трампа и Путина увеличив интенсивность ударов в среднем на 20-25%, а число прилётов по гражданским объектам в сутки перевалило за 300 случаев."И далее следующий раунд переговоров сопровождался новыми всплесками террористической активности украинских боевиков. Что, в отличие от пафосных заявлений Зеленского о стремлении к миру, красноречиво демонстрирует реальный настрой киевского режима", — подчеркнул он.Читайте также: Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой

