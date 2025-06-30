"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности - 30.06.2025 Украина.ру
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"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности
"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности - 30.06.2025 Украина.ру
"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности
Украинец, воевавший в рядах ВСУ, перешёл на российскую сторону и рассказал о том, как украинские офицеры посылают простых вояк на верную смерть и за счёт чего... Украина.ру, 30.06.2025
2025-06-30T15:15
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видео
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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Украинец, воевавший в рядах ВСУ, перешёл на российскую сторону и рассказал о том, как украинские офицеры посылают простых вояк на верную смерть и за счёт чего Украина сейчас удерживает линию фронта.Посмотрите, это интересно.Другие события дня: Что происходит в Курской области: сводка СВО.
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видео, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины

"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности

15:15 30.06.2025
 
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Украинец, воевавший в рядах ВСУ, перешёл на российскую сторону и рассказал о том, как украинские офицеры посылают простых вояк на верную смерть и за счёт чего Украина сейчас удерживает линию фронта.
Посмотрите, это интересно.
Другие события дня: Что происходит в Курской области: сводка СВО.
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