https://ukraina.ru/20250630/oni-ubivayut-svoikh-zhe-byvshiy-vsushnik-pereshedshiy-na-storonu-rossii-rasskazal-zhutkie-podrobnosti-1064471943.html

"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности

"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности - 30.06.2025 Украина.ру

"Они убивают своих же"! Бывший ВСУшник, перешедший на сторону России, рассказал жуткие подробности

Украинец, воевавший в рядах ВСУ, перешёл на российскую сторону и рассказал о том, как украинские офицеры посылают простых вояк на верную смерть и за счёт чего... Украина.ру, 30.06.2025

2025-06-30T15:15

2025-06-30T15:15

2025-06-30T15:15

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россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

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Украинец, воевавший в рядах ВСУ, перешёл на российскую сторону и рассказал о том, как украинские офицеры посылают простых вояк на верную смерть и за счёт чего Украина сейчас удерживает линию фронта.Посмотрите, это интересно.Другие события дня: Что происходит в Курской области: сводка СВО.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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