https://ukraina.ru/20250624/proigrali-vse--vklyuchaya-zelenskogo-rezultaty-neokonchennoy-voyny-na-blizhnem-vostoke-1064230616.html

Проиграли все – включая Зеленского. Результаты неоконченной войны на Ближнем Востоке

Проиграли все – включая Зеленского. Результаты неоконченной войны на Ближнем Востоке - 24.06.2025 Украина.ру

Проиграли все – включая Зеленского. Результаты неоконченной войны на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке завершился промежуточной развязкой – хотя понятно, что силовое противостояние в этом регионе будет продолжаться еще многие годы.

2025-06-24T19:48

2025-06-24T19:48

2025-06-24T19:50

эксклюзив

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пентагон

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После серии взаимных ударов стороны пришли к решению о необходимости остановить эскалацию.Как сообщает Axios, сразу после того, как американские бомбардировщики ударили по ядерным объектам Ирана, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу передать Тегерану сигнал о готовности продолжить переговоры.Иранцы заявили, что вначале они намерены нанести символический ответ за атаку со стороны США. Через посредников в Катаре они предупредили Белый дом о предстоящем ракетном обстреле авиабазы Аль-Удейд, где базируются американские и британские самолеты. Причем, количество ракет, которым Иран ударил по американской базе в Катаре, точно соответствовало числу бомб, которые США сбросили на Иран.После этого удара иранские власти уведомили Вашингтон, что новых атак не будет. И Дональд Трамп созвонился с Беньямином Нетаньяху, чтобы сообщить ему о решении остановить военный конфликт.Это вряд ли понравилось израильскому премьер-министру, который был воодушевлен военной акцией Пентагона и наверняка рассчитывал склонить американцев к наземной операции против Ирана. Тем не менее, в этот раз американский президент настоял на своем, и в Тель-Авиве пообещали согласиться на прекращение огня – при условии, что Иран также прекратит обстрелы.Эта ситуация повторила события начала 2020 года, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в отместку за покушение на одного из командиров Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, убитого по приказу все того же Дональда Трампа. После чего военное напряжение в регионе постепенно пошло на спад.Сейчас, после объявления перемирия, в Израиле и Иране немедленно отчитались о своей победе. Администрация Трампа заявила, что США успешно покончили с ядерной программой Ирана, а американская армия впервые со времен президентства Джона Картера провела военную операцию на иранской земле.Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в этой скоротечной двенадцатидневной войне не было победителей. Потому что ее участники понесли человеческий, материальный или политический ущерб.Израильские диверсионные акты и бомбово-ракетные атаки, безусловно были, болезненными для Исламской республики.Иран потерял ряд высокопоставленных офицеров и группу задействованных в мирных ядерных экспериментах ученых. Ядерные центры страны – за исключением атомной электростанции в Бушере, которую защитило присутствие россиян – были повреждены, и некоторые – довольно значительно. Кроме того, израильская авиация поразила ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры, а также убила и ранила множество мирных жителей.Тем не менее, Иран выдержал внезапный первый удар, мобилизовался и ответил на агрессию ракетными обстрелами израильской территории. А они показали, что ПВО Израиля оказалась на поверку весьма уязвимой.Израильская противовоздушная оборона без особого труда сбивала самодельные ракетные снаряды ХАМАС и в основном перехватывала ракеты, выпущенные ливанской Хезболлой или йеменскими хуситами. Но в условиях систематических массовых обстрелов со стороны Ирана она продемонстрировала довольно низкую эффективность.Жители Израиля столкнулись с таким впервые. И несмотря на пропагандистскую накачку общества, жертвы и разрушения явно не добавили популярности ястребам из правительства Нетаньяху.К моменту перемирия израильская власть оказалась в стратегическом тупике. Стало ясно, что выиграть затяжную войну с Ираном нельзя, а США не демонстрируют намерения начинать против иранцев наземную операцию, которая грозит экономическими катаклизмами и большим человеческими потерями среди американских солдат.Иранцы не кинулись свергать власть, как на это, вероятно, рассчитывал Тель-Авив. Скорее наоборот, израильские атаки вызвали среди иранского населения возмущение, а прозападная эмиграция дискредитировала себя, радуясь бомбежкам своей страны. Но главное, Иран по-прежнему заявляет о намерениях продолжать свою ядерную программу.В Израиле уже называют такой исход конфликта провалом."На фоне невероятных военных достижений Армии обороны Израиля и Моссада в войне против Ирана окончательный результат выглядит особенно резким и горьким. Вместо безоговорочной капитуляции мир вступил в сложные и утомительные переговоры, причем режим аятоллы не имеют намерения сдаваться – ни в вопросе обогащения урана, ни в вопросе производства баллистических ракет, ни в вопросе поддержки и финансирования терроризма в регионе и во всем мире.В начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях", – заявил сегодня известный израильский политик Авигдор Либерман.Эксперты высказываются об этой ситуации еще более определенно:"Давайте будем честны: Израиль проиграл в конфликте с Ираном. приняли. Израиль начал эту кампанию с двумя целями: ликвидировать ядерную программу Ирана или добиться смены режима в стране. Ни одна из этих целей не была реализована, а Тегерану как стороне обороняющейся достаточно было лишь просто выстоять.Даже если значительная часть ядерной программы уничтожена, Иран сохранил обогащенный уран, технические компетенции и политический режим – при наличии политической воли эта ядерная программа может быть восстановлена в среднесрочной перспективе.Более того – Иран увидел, что Израиль может нанести удар в любой момент, и только атомное оружие может быть гарантией безопасности. Позиции радикалов внутри страны, безусловно, стали сильнее", – отмечает внешнеполитический эксперт Алексей Наумов.Проиграл и Трамп – его рейтинги упали на фоне бомбардировки Ирана одновременно с ростом цены на нефть. Отношения между США и арабскими нефтяными монархиями подорваны, а в мирные инициативы американского президента теперь никто особо не верит.Наконец, еще одним проигравшим в израильско-иранском конфликте оказался Зеленский. Он уже пожаловался, что внимание коллективного Запада резко сместилось с Украины в сторону ближневосточных проблем. А американская военная помощь теперь однозначно будет направляться истощившему свои запасы Израилю.Впрочем, заключенное под эгидой Трампа перемирие находится под вопросом – в основном потому, что израильский премьер нуждается в продолжении войны для сохранения своей власти. И до реального завершения этого конфликта все еще далеко.О том, что при мер Ирана и ирано-израильский конфликт все же может стать основанием для других стран обзавестись ядерным оружием - в статье Владимира Скачко "Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие"

https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, иран, израиль, сша, дональд трамп, хамас, пентагон