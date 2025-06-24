https://ukraina.ru/20250624/yadernaya-ugroza-ustranena-no-opasnost-ostalas-mnogie-strany-mira-zakhotyat-atomnoe-oruzhie---1064226004.html

Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие

Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие - 24.06.2025 Украина.ру

Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие

Угроза Третьей мировой войны в ядерном исполнении не устранена, а наоборот – все равно стала ближе, только теперь, возможно, отодвинулась по времени. Такой, увы, главный и крайне неутешительный для всего мира вывод можно сделать из ситуации, связанной с войной между Израилем и Ираном с участием американцев.

2025-06-24T19:35

2025-06-24T19:35

2025-06-24T19:35

москва

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

магатэ

рафаэль гросси

иран

израиль

атомное оружие

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Заявление президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем и о прекращении огня на 12 часов, что подтвердили воюющие стороны, все равно оставляет актуальной главную опасность конфликта на Ближнем Востоке – дальнейшее распространение ядерного оружия по странам, который возьмут на вооружение опыт Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северной Кореи).Если объявленное Трампом и признанное сторонам конфликта перемирие СЕЙЧАС устранило непосредственную угрозу перерастания войны в ядерное столкновение с выходом на мировой уровень войны всех со всеми, то глобальная опасность такой войны осталась В БУДУЩЕМ. Потому что стран, которые пойдут по пути тайного создания ядерного оружия, может стать намного больше, чем сейчас (Великобритания, США, Франция, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея).В ходе конфликта появились три информации, которые говорят именно об этом. Во-первых, опубликовали фото смеющегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с красноречивой подписью: "Когда у твоей страны уже есть ядерное оружие, никто не полезет к тебе, чтобы ликвидировать ядерную угрозу".Это чистая правда. КНДР - это сегодня пример. Она, выйдя из Договора о нераспространении ядерного оружия, участниками которого являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и, собственно, Северной Кореи, пошла по пути тайного создания своего ядерного оружия и создала его. Провела его испытания, невзирая на протесты мировой общественности, и стала ядерной державой, которая технологически совершенствует свое главное оружие и расширяет границы его потенциального применения уже вплоть до Японии и дальше – до западного побережья США.Это немедленно отбило желание у многих мировых охотников насаждать демократию и менять неугодные для себя режимы и приставать с подобными глупостями к Пхеньяну.А вот у Ирана атомного оружия то ли не было, то ли он сам не применил его, чтобы не ввергнуть мир в ядерный апокалипсис. И сейчас все наблюдают, как вице-президент США Джей Ди Вэнс потешается победой своего шефа: "…Президент, не стуча по дереву, не потеряв ни одного американца, уничтожил иранскую ядерную программу. Сейчас мы находимся там, где не были неделю назад. Неделю назад Иран был очень близок к тому, чтобы получить ядерное оружие. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили. Так что это очень, очень важное дело".Но теперь по пути КНДР все равно могут пойти – тайно и скрытно, выгнав все контролирующие органы, – другие страны мира. Тот же Иран, Турция, Саудовская Аравия, возможно, Египет, кто-то из финансовых монстров монархий Персидского залива – только на Ближнем Востоке. И по всему миру ­ – Южная Африка, которая уже имела ядерные заряды, Индонезия, Бразилия да кто угодно, кто, накопив денег и приманив специалистов, которых стало, как собак нерезанных, может позволить себе обогащать уран или литий. И мастырить "бомбочку".Во-вторых, падение интереса к своим проблемам ужас от ощущения заброшенности и вероятного военного разгрома уже начали сносить "крыши" в Украине. После Будапештского меморандума 1994 года, закрепившего избавление Украины от ядерного оружия под гарантии ядерного клуба и оказавшегося ничего не стоящей бумажкой, Украина давно испытывает то, что можно назвать "ядерными фантомными болями". Или "атомной чесоткой". В ней периодически появляются полезные и бесполезные идиоты, которые бредят восстановлением ядерного статуса страны и создания ядерного оружия. То настоящего, то "грязного" (то есть несущего радиоактивное загрязнение, но взрываемого обычной взрывчаткой, а не ядерной реакцией).Крайний раз на самом высоком уровне об этом осенью на Мюнхенской конференции по безопасности говорил никто иной, как тогда еще полновесный президент Украины Владимир Зеленский. Его одернули, но санитаров не вызвали и не изолировали в смирительной рубашке. И вот теперь израильско-иранский кризис возбудил одного из наиболее ярых украинских лоббистов в области ракетостроения и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Владимира Горбулина, который в интервью украинской службе BBC заявил, что Киев хочет и должен создать свое ядерное оружие с Польшей и странами Прибалтики.По его словам, Украине сегодня в самый раз разработка "ядерного оружия четвертого поколения" — в частности, бомбы по типу американской термоядерной В61. Горбулин уверен: это нужно для обороны Украины от "москалей". И тут у его соратников в Украине может набраться полновесный дурдом вместимостью в несколько десятков тысяч пациентов. Яростными сторонниками обретения ядерного оружия являются многочисленные националисты и неонацисты из партии "Свобода" и ей подобных. Этих в Украине, повторяю, много. Их много, а вот мозгов у них мало, в этом-то и проблема.В-третьих, даже вице-президент Вэнс видит главную угрозу уже сейчас ­ – Иран мог сохранить компоненты своего ядерного оружия от американо-израильских бомбардировок и действительно может обзавестись ядерным оружием по северокорейскому варианту. Вэнс так и сказал: "…Нам нужно поговорить с Ираном и, конечно, с Израилем о том, что нас ждет в будущем, потому что, хотя мы и уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и ожидаем, что они не попытаются восстановить эту программу. …И я думаю, что президент действительно пытается понять, как построить долгосрочное урегулирование здесь, где мы сможем иметь мир в регионе, где наши региональные союзники и, конечно, американский народ, что самое важное, смогут быть в безопасности, но где мы сможем гарантировать, что разрушение иранской ядерной программы, которое уже произошло, не будет тем, что они попытаются восстановить".Именно об этом же говорит и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который ранее утверждал, что Иран бомбу не мастырит. А теперь он на заседании совбеза ООН утверждает, что режим нераспространения ядерного оружия не должен рухнуть на фоне ситуации вокруг Ирана. По его словам, нельзя позволить закрыться дипломатическому окну и рухнуть режиму нераспространения, иначе мир не станет безопаснее, если все больше стран будут обладать ядерным оружием.И все это говорит о том, что потенциальная возможность расползания ядерного оружия стала более вероятной. Ситуация тут такова, что из всех видов так называемого оружия массового поражения (ОМП) –­ ядерного, бактериологического (биологического и токсинного) и химического ­– слабее всего регулируется именно нераспространение ядерки.С 26 марта 1975 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Это был первый международный договор о разоружении, запрещающий производство целого класса вооружений. В настоящее время ее участниками являются 189 государств, обязавшихся не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие (БО).С 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химического оружия. К июлю 2010 года около 60 % всех запасов химического оружия было уничтожено. А к июню 2022 года 191 государство стало участником этой Конвенции и еще 1 страна (Израиль) подписала, но пока не ратифицировала ее. Среди неподписантов – Египет, КНДР и Южный Судан.А вот с ядерным оружием – беда. Оно — в отличие от химического, биологического, противопехотных мин и кассетных боеприпасов еще не было запрещено таким всеобъемлющим и универсальным образом, как указанные выше конвенции.Есть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, но он содержит лишь частичные запреты. Точно так же и договоры о запрещении ядерных испытаний запрещают ядерное оружие только в определенных географических регионах.ДНЯО был одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 года, вступил в силу 5 марта 1970 года, а 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий. Но это все. Главная слабость этого документа – отсутствие механизмом действенного контроля за его соблюдением. Хочет государство, чтобы его контролировали, – пускает к себе контролеров МАГАТЭ. Не хочет – либо не пускает, либо скрывает подлинное положение дел с ядеркой. Вот и возникли КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, которые вообще ни на кого не обращая внимания, обзавелась ядерным оружием, и этим путем шел Иран, поверженный как бы войной.Точно так же беззубо и международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование смертоносных игрушек. Он был принят 7 июня 2017 года, вступил в законную силу 22 января 2021 года, за его распространение в 2017 году Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) даже получила Нобелевскую премию мира, но его сразу же похерили ядерный клуб из пяти членов Совбеза ООН и все остальные ядерные державы. МИД России также заявил, что Москва не подпишет этот договор ДЗЯО, поскольку он "противоречит национальным интересам страны", ибо может означать одностороннее разоружение перед лицом врагов.И по-прежнему остается проблемой тот факт, что, с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО, один и тот же процесс — обогащение урана — может быть использован как для получения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС), так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива. И все трудно уловимо и различимо, если не стараться. Или наоборот – стараться скрыть подлинные планы. Для запуска процесса на АЭС урановая руда должна быть обогащена до 4—5 % содержания изотопа урана 235U, для атомного реактора на атомной подлодке (АПЛ) — 20—60 % (в зависимости от типа реактора), для бомбы — 90 %.Иран подозревали в том, что он делает бомбу, и разбомбили. А остальные потенциальные обладатели? Вопрос остается открытым.И важно помнить, что и с какой целью сказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев: "…Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это может привести, поскольку курировал наши ядерные силы в качестве президента. Но другие страны могут — и это то, что было сказано. И нам определенно не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия. Тем более что новый договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, все еще в силе — пока. Вопрос в том, что будет дальше?"А что может быть дальше? Либо отступления от опасной черты, либо эскалация, которая приведет к войне и уничтожит планету почти стопроцентно гарантировано. И все это прекрасно понимают, но, увы, похоже, не все в это вертя – выросли новые поколения нерожавших и не видевших войну и смерти детей и родных. Они через губу рассуждают о войне, почему-то думая, что ядерный апокалипсис их минует. Зря…Ну, а Украине по-любому ожидает конец, если она будет длить войну. Если сейчас, после иранской развязки, американское вооружение опять пойдет в зону спецвоенной операции (СВО), то война вспыхнет с новой силой, и России не останется ничего иного, как добивать Украину на поле сражения.Если Украина начнет мастырить свою ядерную бомбу, то конец ей придет еще быстрее. Президент России Владимир Путин, как известно, уже сказал, что создание Киевом "грязной атомной бомбы" будет "последней ошибкой киевского режима – Россия ответит зеркально". И как ответит, учитывая то, что у России в загашнике. В том числе, в ядерном.Если ядерное расползание с последующим взаимным применением предпримут другие страны и Третья мировая ядерная все равно будет спровоцирована, то всем будет несдобровать. И Украине тоже.Вот уж действительно: миру – мир. Этот лозунг – манна небесная для всех.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250613/tramp-o-konflikte-izrailya-i-irana-poslednie-zayavleniya-1063881745.html

https://ukraina.ru/20250613/preventivnaya-agressiya-izrail-atakoval-iran-i-donalda-trampa-1063874337.html

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