https://ukraina.ru/20250623/saditsya-za-stol-s-nedrugami-i-dokhodchivo-obyasnyaet-dmitriy-kiselev-ob-uchastii-vladimira-putina-na-1064197667.html

Садится за стол с недругами и доходчиво объясняет. Дмитрий Киселев об участии Владимира Путина на ПМЭФ

Садится за стол с недругами и доходчиво объясняет. Дмитрий Киселев об участии Владимира Путина на ПМЭФ - 23.06.2025 Украина.ру

Садится за стол с недругами и доходчиво объясняет. Дмитрий Киселев об участии Владимира Путина на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, который в этом году прошел с 18 по 21 июня, вновь подтвердил свою репутацию площадки, на которой формулируются важнейшие смысли. Такую оценку мероприятию дал в эфире передачи "Вести недели" 22 июня ведущий Дмитрий Киселев

2025-06-23T18:18

2025-06-23T18:18

2025-06-23T18:19

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ес

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Он напомнил, что на форуме, организованным Росконгрессом, подробно обсуждались вопросы фундаментальных изменений, которые сейчас переживает мировая экономика. По словам ведущего, традиционные страны-лидеры постепенно утрачивают свои позиции, в мире формируются новые центры силы и влияния."По мнению Владимира Путина, этот процесс неизбежен и ему необходимо придать цивилизованный характер. Российская экономика тоже переживает серьезные структурные изменения, становится менее зависимой от сырьевого сектора и более технологичной", - рассказал ведущий.Кроме достижений, эксперты форума обсудили и проблемы в российской экономике, отметил ведущий. Среди тем, которые касаются каждого россиянина и которые обсуждались экспертным сообществом в ходе панельных дискуссий, Киселев выделил инфляцию и ключевую ставку, рынок труда и условия для роста заработных плат.Однако для России и ее ближайших соседей в Европе главным событием форума стал диалог президента Владимира Путина с представителями иностранных СМИ, в том числе с журналистом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA, предположил Киселев.В эфире телепередачи "Вести недели" ведущий выделил и прокомментировал основные моменты из беседы президента с иностранными журналистами.В первую очередь Киселев отметил ответ российского лидера на вопрос агентства DPA, может ли канцлер Германии Фридрих Мерц стать посредником между Россией и Украиной. Владимир Путин сказал, что он сомневается в этом, так как посредник в переговорах должен быть нейтральным, а Германия таковой не является."Мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды". Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять "Таурусы" для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров Бундесвера. Тут, конечно, возникают больше вопросы", - ответил Путин немецкому журналисту.По словам президента России, всем хорошо известно, что поставки немецких дальнобойных ракет "Таурус" не повлияют на ход боевых действий, но "наши отношения совсем испортят". Поэтому Москва рассматривает на сегодняшний день не только ФРГ, но и другие европейские страны не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях и как соучастника боевых действий, подчеркнул Путин.Также Дмитрий Киселев обратил внимание на комментарий российского лидера по поводу планов стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП."Для Путина это не более чем обман народа в ущерб себе же", - заявил Киселев и иллюстрировал свои слова ответом президента на вопросы того же немецкого агентства."Все понимают, что это бред и обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов (…) Ну, конечно, ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Я до сих пор не могу понять, зачем ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей", - задался вопросом Путин.По словам президента, Россия поставляла газ в другие страны Европы, а Украина получала за это транзитные деньги."А Германия почему-то отказалась получать российский газ. Рационального объяснения не существует. Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так, что ли?", - пошутил Владимир Путин.По мнению ведущего, ирония Путина явно показатель силы России и "точного понимания идущих процессов, складывающихся пропорций о перевооружении НАТО". Свои слова Киселев иллюстрировал комментарием президента, в котором говорится о том, что Россия какое бы то ни было перевооружение НАТО не считает угрозой для себя, потому что страна самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности."Мы постоянно совершенствуем свои вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО не делало, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать", - заявил Путин.В ходе передачи ведущий также напомнил, что президента Путина на петербургском форуме неоднократно спрашивали о ходе специальной военной операции на Украине. На встрече с иностранными журналистами президент указал на главную проблему ВСУ, отметил Киселев."Украинские вооруженные силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше. И что дальше-то? Дело даже не в том, поставляют ли западные страны оружие или нет. Это важно, конечно. Но если укомплектование меньше 50-и процентов, соответствующие подразделения считаются небоеспособными", - показал ведущий отрывок из разговора президента с представителями иностранных СМИ.Можно ли себе представить такой разговор, когда любой западный лидер пригласит представителей российских СМИ и в прямом эфире более двух часов будет отвечать на наши вопросы, спрашивает Дмитрий Киселев."Да невозможно. А тут президент России садиться за стол с коллегами из откровенно недружественных стран, запрограммированных соответственно, и подробно, в доходчивой форме разжевывает обстановку", - такими словами ведущий телепередачи "Вести недели" подытожил свои впечатления от участия президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме.Владимир Киселев в передаче "Вести недели" рассказал о том, какие женщины сегодня играют ведущую роль в западной политике Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках

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эксклюзив, россия, германия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, фридрих мерц, нато, бундесвер, ес