https://ukraina.ru/20250609/krovozhadnye-i-neeffektivnye-bioroboty-kiselev-o-sovremennykh-zapadnykh-zhenschinakh-politikakh-1063787030.html

Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках

Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках - 09.06.2025 Украина.ру

Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках

На Западе выпестовали новую породу женщин-политиков. Их общие черты - вопиющая дремучесть и неэффективность, которые соседствуют с кровожадностью и жаждой власти. Об этом феномене и почему именно такие женщины оказываются на вершине власти 8 июня в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-06-09T13:49

2025-06-09T13:49

2025-06-09T13:49

эксклюзив

европа

киселев

анналена бербок

трасс (лиз трасс)

политика

женщины

запад

каллас кая

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Биоробот Камала ХаррисРазговор о женщинах в современной политике Киселев начал с вице-президента США времен Джо Байдена Камалы Харрис. Он назвал ее биороботом, то есть живым, но программируемым извне."Команда кукловодов настолько уверовала в свое могущество, что всерьез запустила Харрис на президентскую гонку против Дональда Трампа. У биоробота по имени Камала Харрис по мнению демократов было три козыря: смуглая кожа, принадлежность к женскому полу и улыбка, легко переходящая в заливистый хохот. Когда выходила из-под контроля – то дура дурой", - рассказал ведущий.Он напомнил про ее коронную фразу, которую она повторяла из раза в раз: "То, что может быть, не отягощено тем, что было". В отсутствии новых вводных биоробот шел по кругу, прокомментировал Киселев.По его словам, во время предвыборной кампании политтехнологи до последнего пытались заверить американцев в том, что Харрис идет по опросам вровень с Трампом. В добавок к этому ее единственное интервью в те дни было настолько перемонтировано, что все это имело признаки мошеннического редактирования: многословную белиберду отсекли, а из оставшихся слов склеили хоть что-то удобоваримое."Сейчас биоробот Камала Харрис отключена от внешних формирующих импульсов, живет своей частной робатической жизнью, не очень прощупывается в медиа. И что это было?" - задался вопросом Киселев.Как было еще совсем недавноСамое время, отметил ведущий, возвысится до обобщения. Он оговорился, что делится со зрителями личным мнением.Киселев привел в пример спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, членов правительства Татьяну Голикову, Оксану Лут и Ольгу Любимову, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и т.д.Если говорить об иностранных женщинах-политиках, то в новейшей истории по своим масштабам можно отметить Индиру Ганди, которая 15 лет была премьер-министром Индии, Голду Меир – одну из основательниц государства Израиль и его единственного премьера-женщину, и британку Маргарет Тэтчер – "железную леди" и первую женщину-главу правительства в Европе."Все блестяще образованы, защищали национальные интересы своих стран. Каждая – пример изысканного стиля и рафинированной мысли. Но это вторая половина прошлого века. А что на Западе сейчас?" - заявил Киселев.Неэффективная, но авторитарная Кая Каллас"Женщин в политике сейчас довольно много, но критерии отбора таковы, что наверх выталкивают бездарностей, воинствующее невежество, серость и даже кровожадность. Все дело в злокачественном феминизме, что преобразовал женщин до неузнаваемости", - рассказал ведущий.По его словам, Камала Харрис – лишь один из примеров, Европа ими переполнена.В программе показали монолог американского журналиста Такера Карлсона, который отметил, что нынешние женщины-лидеры не принесли мира, а, напротив, являются "самыми воинствующими и кровожадными существами на свете и им просто не терпится кого-нибудь убить, с кем-нибудь повоевать".Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас – крайне неэффективна во главе европейской дипломатии, свое хуторское восприятие мира она стремится распространить на Евросоюз и действует при этом крайне авторитарно, ставя себя выше глав государств, рассказал Киселев. В итоге, добавил он, Каллас утратила всякий авторитет: в США ее не принимают, а в ЕС ее лишили доступа к секретным документам стратегического планирования.Дремучая и воинственная Анналена Бербок"Пришла чтобы убивать", - так Такер Карлсон охарактеризовал нового председателя Генассамблеи (ГА) ООН, бывшего главу МИД ФРГ Анналену Бербок.По словам Киселева, ее нынешний пост – формальный, сроком на один год: открывать и закрывать Генассаамблею ООН в Нью-Йорке, следить за регламентом и протоколом, модерировать дебаты. Ну и представлять ГА на международной арене."Личному мнению здесь места нет, но можно не сомневаться, что экс-министр иностранных дел Германии от партии зеленых Анналена Бербок собой в ООН многое окрасит. Ее дремучесть потрясала не раз", - сказал ведущий.Бербок – типичный пример новой породы женщин в западной политике, отметил он. По его словам, это пример своего рода мутации, которая вывела тип с общими характеристиками."Они все, как правило, с хорошими фигурами, не переедают, не отталкивающей наружности и даже спортивны, не отказываются от радостей жизни", - заявил Киселев.Бербок умеет ходить на руках, делает акробатические сальто на батуте, а также активно использует для перемещений по миру персональный суперджет, загрязняя небо куда больше, чем если бы она пользовалась рейсовыми самолетами, для зеленых – это экологическое преступление, рассказал ведущий.По его словам, дремучесть - общая характеристика новой женской породы в западной политике. Бербок считает, например, что есть некоторые страны, которые расположены за сотни тысяч километров от Германии, при том, что весь экватор Земли – это 40 тыс. км. Бербок также думает, что в 19 веке воевали на танках, хотя их тогда еще и не изобрели. В этом же ряду ее фраза про смену курса на 360 градусов, хотя такой разворот этот курс сохраняет."Невежество она перекрывает воинственностью. Правительство Германии с участием партии зеленых полностью провалило зеленую повестку: атомные станции закрыли, от российского газа отказались и страна вернулась к углю. Как министр иностранных дел Бербок испортила отношения с Россией до хуже некуда. Отсюда деиндустриализация страны", - отметил Киселев.Ее заявления о том, что Украина для нее превыше интересов немцев уже стали классикой, добавил он."Но если раньше она являла свою дурь от имени Германии, то сейчас будет действовать в мировом масштабе", - подытожил ведущий.Карикатура на политика Лиз ТрассЕсли продолжить разговор об этой злокачественной мутации в европейской политике с женским лицом, то как тут не вспомнить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая "рулила" кабинетом министров лишь 44 дня осенью 2022 года, рассказал Киселев."Абсолютный антирекорд. Так опозориться за столь короткий срок не удавалось ни одному британскому премьеру. Но позвольте, это же не вдруг оказалось, что она столь бездарна, значит она и раньше такой была, а ведь занимала высокие посты. Список впечатляет: министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, юстиции, внешней торговли, иностранных дел, первая женщина лорд-канцлер. Но как без глубоких знаний в столь важных областях занимать столь высокие позиции? И вот даже в премьеры ее выдвинули, а оказалось дура набитая. По каким же критериям там выбирают людей?" - подчеркнул Киселев.Когда Трасс посещала Москву, то немало позабавила главу МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе переговоров он спросил у нее, признает ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что та ответила, что Британия никогда этого не признает."География – явно не сильная сторона Трасс. Впрочем, по истории у нее тоже "неуд". По версии Трасс, Незалежная пережила нашествие от монголов, до татар", - рассказал ведущий.Эта карикатура на политика – свидетельство полной деградации британской политической элиты, которая двигает фриков управлять страной и, как они хотят, миром, отметил он."Невежество Лиз Трасс, пожалуй, столь же велико, как ее чопорность и надменность. С какой невозмутимостью в ходе предвыборных дебатов она обещала нажать красную кнопку и применить ядерное оружие", - напомнил Киселев.А ведь она, продолжил ведущий, претендовала на роль "железной леди", кося под Маргарет Тэтчер, даже прокатилась на танке, посылая сигнал самому Владимиру Путину. На поверку оказалась "просто ничтожеством", подытожил он.Переусложненная Тереза МэйКиселев также вспомнил об одной из предшественниц Лиз Трасс на посту британского премьера – Терезе Мэй."Внешне тоже, что характерно, почти безупречна, даже когда на встречу с Путиным пришла в хорошо подогнанном оранжевом костюме стюардессы "Аэрофлота", - отметил он.Давление на российского президента со стороны Мэй оказалось безрезультатным, да и премьерство ее окончилось бесславно, отставка была досрочной и долгожданной."Страну оставила в расколе, политиков в недоумении, а наблюдателей с полным ощущением абсурдности происходящего", - охарактеризовал Киселев итоги ее пребывание на посту британского премьера.За трехлетнюю карьеру на этом посту она много и бездоказательно ругала Россию."Чем еще запомнилась? А фразой: "В политике иногда есть место чертовски сложным женщинам. Но это лишь фраза. Тереза Мэй себя откровенно переусложняла", - заявил Киселев.Прогульщица и пиар-проект Грета ТунбергОсобняком в этом списке стоит шведская активистка, уже миллиардер Грета Тунберг, рассказал ведущий."Сейчас ей 22. Психиатрический диагноз, поставленный в детстве, никуда не делся. Прогульщица, среднюю школу кое-как закончила в двадцатилетнем возрасте. Прославилась экологическими пикетами", - сказал Киселев.В последние дни она отметилась экспедицией на парусном судне, на котором она стартовала от Сицилии и намеревалась прорвать блокаду сектора Газа. Результативность этой акции – ноль, отметил ведущий, Израиль причалить этой яхте не позволил.До того, как Тунберг переключили на Газу, она помогала протестующим в Грузии.Шведку раскручивают, она почетный доктор теологического факультета Хельсинского университета, у нее есть почетная степень в канадском университете Британской Колумбии."Ее звездным часом стал 2019 год, когда девочка-подросток с трибуны Генассамблеи ООН с перекошенным лицом вопрошала "как вы смеете?" Сверхсилу Греты разглядел шведский специалист по пиару Ингмар Рентцхог. Он продвигал Грету в интернете, снял о ней фильм и стал на ее образе зарабатывать деньги. Когда его уличили в том, что он использует больную девочку втемную ради наживы, спекулируя на экологических проблемах, Грета Тунберг стала уже ярчайшей медиазвездой, даже номинантом на нобелевскую премию мира", - заявил Киселев.Сейчас она нарасхват у лоббистских групп. Так, ей уже вложили в руки флаг ЛГБТ* и плакат с призывом к экологическим стачкам в России.Новую породу политических женщин на Западе вывели для того, чтобы их эксплуатировать. Их продвигают, пестуют, терпят. Какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен тоже выгодна европейскому ВПК и крупному фарм-бизнесу, вот ее и эксплуатируют."В заключении пару ремарок. Первое, обычных нормальных женщин все это не касается, они прекрасны. Второе. Мужчин настоящих в западной политике, особенно в Европе, тоже мало. Таков уж критерий отбора. Что-то фундаментальное там изменилось", - отметил Киселев.Глядя на все это, отметил он в заключении, так и тянет повторить слова героя Андрея Миронова в фильме "Блондинка за углом". На свадьбе с женщиной, с которой он познакомился лишь за день до этого, будучи ошеломленным рестораном, полным гостей, после тостов и криков "горько", он спросил: "Наденька, а кто все эти люди?"*Деятельность организации запрещена в РФМнение Дмитрия Киселева об антироссийской политике Германии и об ее последствиях - в материале издания Украина.ру Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию.

https://ukraina.ru/20250603/tmno-bordovaya-berbok-genassambleyu-oon-vozglavila-vnuchka-veterana-ss-1063604762.html

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эксклюзив, европа, киселев, анналена бербок, трасс (лиз трасс), политика, женщины, запад, каллас кая