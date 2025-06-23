Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Несмотря на нежелание большинства американцев воевать с Ираном, Дональд Трамп пошел на эскалацию ради поддержки произраильского лобби Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Около 60% американцев, по данным соцопросов, против втягивания США в конфликт с Ираном. Трамп шел на выборы под лозунгом прекратить все войны", – отметил эксперт. Однако, по его словам, ключевую роль сыграло произраильское лобби в Конгрессе.
"Если Израиль сможет его мобилизовать, это поможет Трампу добиваться принятия экономических законов. То есть он меняет начало войны и поддержку Израиля на поддержку произраильского лобби", – пояснил Зубец.
Эксперт добавил, что этот шаг является рискованной политической игрой: "Трамп фактически ставит на кон свою репутацию "президента-миротворца". Если конфликт затянется, это может стоить ему переизбрания".
При этом Зубец отметил парадокс ситуации: "С одной стороны, американцы устали от войн, с другой – произраильские круги остаются важнейшей силой в Вашингтоне. Трамп пытается балансировать между этими полюсами".
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:15От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликтаПосле двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Подписывайся на