https://ukraina.ru/20250623/krovavaya-stavka-trampa-zachem-prezident-ssha-razvyazal-voynu-s-iranom-vopreki-vole-naroda-1064163970.html

Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа

Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа - 23.06.2025 Украина.ру

Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа

Несмотря на нежелание большинства американцев воевать с Ираном, Дональд Трамп пошел на эскалацию ради поддержки произраильского лобби Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-06-23T06:00

2025-06-23T06:00

2025-06-23T06:00

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израиль

дональд трамп

алексей зубец

украина.ру

война

конфликт

ближний восток

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"Около 60% американцев, по данным соцопросов, против втягивания США в конфликт с Ираном. Трамп шел на выборы под лозунгом прекратить все войны", – отметил эксперт. Однако, по его словам, ключевую роль сыграло произраильское лобби в Конгрессе.Эксперт добавил, что этот шаг является рискованной политической игрой: "Трамп фактически ставит на кон свою репутацию "президента-миротворца". Если конфликт затянется, это может стоить ему переизбрания".При этом Зубец отметил парадокс ситуации: "С одной стороны, американцы устали от войн, с другой – произраильские круги остаются важнейшей силой в Вашингтоне. Трамп пытается балансировать между этими полюсами".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250622/ot-raket-k-yadernoy-ugroze-polikarpov-o-samom-opasnom-stsenarii-irano-izrailskogo-konflikta-1063990339.html

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, война, конфликт, ближний восток, главные новости, атака, бомбардировка