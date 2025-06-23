Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа - 23.06.2025 Украина.ру
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Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа
Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа - 23.06.2025 Украина.ру
Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа
Несмотря на нежелание большинства американцев воевать с Ираном, Дональд Трамп пошел на эскалацию ради поддержки произраильского лобби Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-23T06:00
2025-06-23T06:00
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
алексей зубец
украина.ру
война
конфликт
ближний восток
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"Около 60% американцев, по данным соцопросов, против втягивания США в конфликт с Ираном. Трамп шел на выборы под лозунгом прекратить все войны", – отметил эксперт. Однако, по его словам, ключевую роль сыграло произраильское лобби в Конгрессе.Эксперт добавил, что этот шаг является рискованной политической игрой: "Трамп фактически ставит на кон свою репутацию "президента-миротворца". Если конфликт затянется, это может стоить ему переизбрания".При этом Зубец отметил парадокс ситуации: "С одной стороны, американцы устали от войн, с другой – произраильские круги остаются важнейшей силой в Вашингтоне. Трамп пытается балансировать между этими полюсами".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250622/ot-raket-k-yadernoy-ugroze-polikarpov-o-samom-opasnom-stsenarii-irano-izrailskogo-konflikta-1063990339.html
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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, война, конфликт, ближний восток, главные новости, атака, бомбардировка
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Украина.ру, война, конфликт, Ближний Восток, Главные новости, атака, бомбардировка

Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа

06:00 23.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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Несмотря на нежелание большинства американцев воевать с Ираном, Дональд Трамп пошел на эскалацию ради поддержки произраильского лобби Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Около 60% американцев, по данным соцопросов, против втягивания США в конфликт с Ираном. Трамп шел на выборы под лозунгом прекратить все войны", – отметил эксперт. Однако, по его словам, ключевую роль сыграло произраильское лобби в Конгрессе.
"Если Израиль сможет его мобилизовать, это поможет Трампу добиваться принятия экономических законов. То есть он меняет начало войны и поддержку Израиля на поддержку произраильского лобби", – пояснил Зубец.
Эксперт добавил, что этот шаг является рискованной политической игрой: "Трамп фактически ставит на кон свою репутацию "президента-миротворца". Если конфликт затянется, это может стоить ему переизбрания".
При этом Зубец отметил парадокс ситуации: "С одной стороны, американцы устали от войн, с другой – произраильские круги остаются важнейшей силой в Вашингтоне. Трамп пытается балансировать между этими полюсами".
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вчера, 07:15
От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликтаПосле двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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