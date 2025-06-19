https://ukraina.ru/20250619/vashington-mozhet-udarit-po-iranu-chinovniki-ssha-nagotove---bloomberg-1064028747.html

Вашингтон может ударить по Ирану, чиновники США наготове - Bloomberg

Вашингтон может ударить по Ирану, чиновники США наготове - Bloomberg - 19.06.2025 Украина.ру

Вашингтон может ударить по Ирану, чиновники США наготове - Bloomberg

Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни, передает Bloomberg со ссылкой на источники

2025-06-19T09:25

2025-06-19T09:25

2025-06-19T09:25

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Некоторые из собеседников агентства указали, что удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.При этом CNN со ссылкой на источник сообщает, что президент США Дональд Трамп после рассмотрения планов проведения военной операции против Ирана по-прежнему воздерживается от начала атаки на исламскую республику.Как добавил собеседник издания, американский лидер тем не менее допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.Одновременно с этим, источники телеканала сообщили, что США в среду эвакуировали часть своих дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле. Эвакуация прошла на военном самолете Соединенных Штатов.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.ABC News со ссылкой на источник заверяет, что США могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. По его данным, сейчас идёт подготовка к такой возможной атаке в случае присоединения США к военным действиям Израиля. Также источник отметил, что Трамп "свыкается с этой идеей".Подробнее о конфликте - в материале Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана на сайте Украина.ру.

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новости, сша, израиль, дональд трамп, иран