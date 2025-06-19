https://ukraina.ru/20250619/tikhoy-sapoy-novaya-krov-rada-gotovit-vybory---primet-osobyy-zakon-a-u-neloyalnykh-otberut-pasporta-1064031039.html

Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы - примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта

Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы - примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта - 19.06.2025 Украина.ру

Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы - примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук внезапно заговорил о выборах, о "просроченной" Раде и о тайных совещаниях народных депутатов по поводу скорых выборов президента и парламента.

2025-06-19T10:26

2025-06-19T10:26

2025-06-19T14:35

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Сам факт того, что непубличный и осторожный глава парламента затронул такие знаковые темы, как апгрейд президента и Рады, говорит о многом. Во-первых, о том, что Украина таки готовится к выборам, хотя все заказные соцопросы свидетельствуют о том, что большинство украинских граждан якобы против выборов во время войны и просто мечтают о продлении сроков бусификации, коррупции на "яйцах по 17 гривен" и полной ликвидации прав и свобод в воюющей стране. Получается, что глава представительного органа идет против воли народа, который избирает депутатов ВР. Ну, это если верить соцопросам, которым, как мы уже не раз говорили, верить нельзя.Во-вторых, очевидно, что председатель Верховной Рады просто озвучил то, чего не может и не хочет произносить Зеленский, много раз заявлявший о том, что никаких выборов во время войны быть не может, а отмена военного положения случится только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Но, похоже, что либо на саммите G-7 Зеленскому "вправили мозги", дав понять, что необходимо запускать избирательный процесс, либо он сам понял, что выходить на подписание какого-либо официального документа он должен в легитимном статусе, которого у него нет. А тянуть дальше уже нет возможности - фронт осыпается, денег США не дают, а ЕС больше обещает, чем финансирует.Правда, пока Стефанчук представил все дело так, будто речь идет о личной инициативе нардепов. Он заявил, что парламентарии уже прорабатывают механизм проведения выборов, не афишируя это."А мы тихонько, тихой сапой, это все проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов, проводим эти дискуссии. Просто мы стараемся не делать их публичными", - подчеркнул "Колыван" (так за глаза называют спикера Рады).Глава Верховной рады также сообщил, что депутаты встречаются с представителями ЦИК, обсуждают формирование списков и реестров избирателей, в частности вопросы участия в выборах находящихся за границей украинцев. В общем дело зашло далеко… При этом спикер парламента хоть и в туманных выражениях, но признал, что многие депутаты мечтают сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосованиях, к которым их скоро принуждает Офис Президента. Одни пытаются выехать в зарубежные командировки и не вернуться, другие кидают на стол мандаты. По словам Стефанчука, пока у него есть только одно представление о сложении депутатских полномочий, но скромно умалчивает о том, что нынешний состав ВР побил все рекорды по мандатопаду: 52 нардепа досрочно сложили полномочия. Еще шестеро были лишены мандатов из-за потери гражданства. Вполне возможно, что скоро число мандатоносцев еще подсократится – с приходом нового Генпрокурора Украины Кравченко начались разговоры о "посадке" Петра Порошенко* и Алексея Гончаренко* – депутата из порошенковской же фракции "Европейская солидарность". Зеленский таким нехитрым способом собирается убрать конкурентов с президентскими амбициями – еще одно подтверждение надвигающихся выборов.Надо сказать, что и сам Стефанчук не прочь свалить, например, в США – ведь по слухам, у него и у членов его семьи под вышиванкой имеется паспорт американского гражданина. Недаром же спикер вдруг "запел" о необходимости пересменки: Иными словами, надо включить механизм выборов, пустить свежую кровь, а старая кровь быстро утечет за границу с награбленным, оставив новичков расхлебывать содеянное и отвечать на очень неприятные вопросы и со стороны общества, и со стороны западных спонсоров.Впрочем, вполне очевидно, что освобождения депутатам и главе ВР не видать до тех пор, пока они не подготовят почву для президентских выборов, которые Зеленский рассчитывает выиграть. Собственно говоря, все интервью "Колывана" и писалось ради разъяснения механизмов нового электорального цикла с которым Украина еще не сталкивалась.В переводе на нормальный язык это признание того, что возможные украинские выборы никак не "бьются" с Конституцией Украины. По этой причине Рада и должна принять специальный одноразовый закон, "который даст возможность провести эти выборы и потом перескочить на нормальную систему". Cам Стефанчук называет эту "операцию Ы" - "срочные выборы, которые проведены после завершения военного положения". Но при этом и не исключает возможности, что электоральный процесс может быть запущен и во время военного положения или под конец ВП. Например, если кто-то, не желающий видеть Зеленского на саммитах G-7 и НАТО, подстегнет его к немедленной перезагрузке власти, не дожидаясь отмены военного положения в августе."Нам надо четко понять, как мы обеспечим голосование наших ребят и девушек, которые находятся на передовой. Как мы будем проводить выборы на тех территориях, которые будут под временной оккупацией, если таковые будут. Мы должны понять, как завершится война. Мы должны понять, как будут голосовать люди, которые находятся за границей. Потому что очень много нюансов связаны с их голосованием, потому что отдельные страны четко запрещают голосование на их территории, кроме посольств тех или иных стран. Мы должны понять, где мы возьмем финансирование. Мы должны понять, как мы сюда пригласим наблюдателей. Целый ряд вопросов, на которые мы должны дать ответ. Но по каждому из них у нас уже есть несколько вариантов", - рассказал глава ВР."Тоже мне бином Ньютона!", - как воскликнул бы булгаковский Коровьев. В окопах будут голосовать через цифровое приложение "Дия" - об этом уже позаботился цифровой министр Федоров, которого по слухам планируют назначить руководителем избирательного штаба. Жителей новых территорий РФ Украина просто автоматом лишит гражданства, паспорта, а с ним и права голоса – это прописано в принятом депутатами законе №11469 о множественном гражданстве. Недаром же голосование за этот документ 18 июня совпало с запуском электорального процесса, о котором заговорил председатель украинского парламента.Данный законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех, кто воюет в армии РФ, а также тех, кто получил российский паспорт, кроме случаев, когда это сделано "принудительно". Гражданства также будут лишены украинцы, "создающие угрозы безопасности и интересам Украины", то есть потенциально лишат гражданства осужденных за коллаборационизм и госизмену. Украинский политолог Александр Лазарев считает, что таким образом киевский режим пытается полностью нейтрализовать вероятность прихода к власти оппозиционных сил."Следите за руками. С 2022 года с Украины выехало свыше 15 млн граждан. Из них 6 млн находятся в РФ (часть вместе с территориями)! Большинство, даже при получении российского гражданства, украинское сохранили! А значит, и сохранили за собой право избирать власть. Как вы думаете, если когда-то будут выборы и будут созданы условия для голосования на территории РФ, то за какие политические силы проголосуют эти люди? Вряд ли за любителей Бандеры, правда? А это значит, что люди, которые находятся в РФ, в электоральном смысле, несут угрозу львовским когутам, оккупировавшим Верховную Раду. Вот эти мрази и принимают закон, по которому 6 млн украинцев лишатся гражданства. Это будет впервые в истории, лишение гражданства в таком количестве!", - указал эксперт. Стоит обратить внимание, что зачищать украинские власти будут не только избирателей, но и потенциальных кандидатов в президенты (тех из них, кто реально может составить Зеленскому конкуренцию а не подставных, конечно). Их подведут под статью об угрозе безопасности Украине и просто лишат за это паспорта, причем, автоматически. Иными словами, более 6 миллионов граждан Украины нагло вычеркнут из избирательных списков. А кроме того, такой ход сразу позволит Зеленскому не признавать потери Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей – ведь там нет никаких украинцев, по версии нового закона. А на нет и суда нет.А кем же заменят нелояльных избирателей с "неправильной" идеологической позицией? Диаспорянами из Канады, США, Германии, а еще миллионами украинских беженцев, которые пересиживают опасное время в странах ЕС. Благо, примеры выборов в Молдавии и Румынии, где результат определили граждане, давно живущие за рубежами отечества – перед глазами. Так и на Украине закон о множественном гражданстве будет использован как инструмент для электоральных манипуляций через диаспоры. Сегодня в Европе находится более 7 миллионов украинцев, которым и предстоит стать "электоральным пластилином" для Зеленского – естественно, не без помощи его кураторов-глобалистов. Вот недаром же Зеленский так часто встречается с молдавским президентом Маей Санду, наверное, перенимает опыт? Ну, а если серьезно, то мы наблюдаем, как киевский режим запускает механизм политического селективного доступа к избирательным урнам. Голосовать будет позволено тем мигрантам, кто ассоциируется с прозападной повесткой, под контролем украинского консульства. То есть, речь идёт о формировании управляемой диаспоры, которая на выборах на Украине легитимизирует кандидата, назначенного Западом. И еще одно немаловажное обстоятельство. Очевидно, что Зеленский - президент воны, а не мира. А пок4а идет война в ЕС будут кормить пособиями и предоставлять льготы беженцам с Украины. Так во всяком случае, несмотря на многочисленные возражения, происходит в большинстве стран Европы. И за кого же беженцам голосовать? Ответ - очевиден, за того, кто будет, продолжая "тихой сапой" лить "новую кровь", обеспечивая беженцам пособия льготы.*Признаны в РФ экстремистами и террористами

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