От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова - 19.06.2025 Украина.ру
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От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова
От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова - 19.06.2025 Украина.ру
От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова
Современные международные конфликты неизбежно приведут к масштабной войне за передел мира, несмотря на возможные временные перемирия. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-19T04:45
2025-06-19T04:45
новости
иран
европа
россия
алексей живов
третья мировая война
прогнозы сво
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По словам эксперта, текущее положение многих стран на международной арене не соответствует их амбициям и возможностям, что создает взрывоопасную ситуацию."Конкретно Иран находится в уязвлённом положении. Да и весь исламский мир заявляет претензии на доминирующее положение. Эти претензии выливаются в миграционные проблемы в Европе и даже в России", — отметил Живов.Он подчеркнул, что Россия, переживающая сложный переходный период после распада СССР, также остается уязвимой.Особую опасность, по мнению собеседника издания, представляют глобалистские круги. "Большое глобалистское лобби... вынашивает человеконенавистнические планы сокращения населения планеты с 8 до 1 миллиарда человек. Как они собираются убить 7 миллиардов? Или вирусами, или теми же войнами", — заявил он.Живов убежден, что накопленные противоречия могут быть разрешены только военным путем.Эксперт поставил под вопрос способность русского народа выдержать предстоящие испытания, отметив, что победитель в этом глобальном противостоянии получит преимущества на десятилетия вперед.Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/net-raznitsy-demokrat-ty-ili-respublikanets-bolshinstvo-amerikantsev-protiv-voyny-1063993087.html
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новости, иран, европа, россия, алексей живов, третья мировая война, прогнозы сво
Новости, Иран, Европа, Россия, Алексей Живов, третья мировая война, прогнозы СВО

От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова

04:45 19.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Современные международные конфликты неизбежно приведут к масштабной войне за передел мира, несмотря на возможные временные перемирия. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
По словам эксперта, текущее положение многих стран на международной арене не соответствует их амбициям и возможностям, что создает взрывоопасную ситуацию.
"Конкретно Иран находится в уязвлённом положении. Да и весь исламский мир заявляет претензии на доминирующее положение. Эти претензии выливаются в миграционные проблемы в Европе и даже в России", — отметил Живов.
Он подчеркнул, что Россия, переживающая сложный переходный период после распада СССР, также остается уязвимой.
"Мы пытаемся стабилизироваться в затяжном бархатном падении из Российской Империи и Советского Союза... в Российскую Федерацию, от которой отрезали все самые важные исторические регионы", — пояснил эксперт.
Особую опасность, по мнению собеседника издания, представляют глобалистские круги. "Большое глобалистское лобби... вынашивает человеконенавистнические планы сокращения населения планеты с 8 до 1 миллиарда человек. Как они собираются убить 7 миллиардов? Или вирусами, или теми же войнами", — заявил он.
Живов убежден, что накопленные противоречия могут быть разрешены только военным путем.
"Накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну. Они не прекратятся, пока страны не добьются своего или не потерпят поражение", — считает эксперт.
Эксперт поставил под вопрос способность русского народа выдержать предстоящие испытания, отметив, что победитель в этом глобальном противостоянии получит преимущества на десятилетия вперед.
Вчера, 12:11
"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войныКампания нарастающего политического давления на администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приносит свои результаты. По состоянию на данный час Белый дом находится в шаге от открытого участия в военной агрессии против Ирана.
Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.
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